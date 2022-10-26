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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Співробітники мерії Москви масово тікають з РФ після ліквідації в Україні їхнього колеги, - ЗМІ

грузія

Начальник відділу в уряді Москви Олексій Мартинов вирушив воювати в Україну за мобілізацією й був ліквідований. Тепер його колеги масово кидають роботу й тікають з Росії.

Про це пише російське виданням "Верстка", повідомляє Цензор.НЕТ. За даними його джерел, в деяких відділах мерії кількість працівників-чоловіків, які залишили Росію, становить 20–30% від усіх співробітників.

Олексій Мартинов був мобілізований 23 вересня. Його майже одразу відправили на фронт, де життя Мартинова закінчилося. Його ліквідація справила сильне враження на московських чиновників, пише "Верстка".

Близьке до мерії джерело розповіло журналістам про "помірний виток співробітників": вони йдть у відпустку та вже не повертаються. В деяких відділах з Росії втекли 20-30% всіх співробітників-чоловіків. Особливо від цього страждають найбільші департаменти мерії - ЖКГ, охорони здоров’я, освіти та інші.

Це призвело до труднощів у роботі московських відомств: найчастіше відділи департаментів простоюють цілодобово через відсутність IT-фахівців або не можуть користуватися можливостями електронного документообігу, оскільки співробітники, які відповідали за нього, поїхали.

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Чиновники, які найчастіше залишили РФ, їдуть до країн колишнього СНД - Казахстану, Узбекистану, Таджикистану.

"Низовим" співробітникам мерії Москви не надали вчасно обіцяну бронь, тому вони найчастіше їдуть "у нікуди", не звільнившись і не сповістивши про це керівництво, сказало джерело.

Автор: 

ліквідація (3911) москва (1245) росія (65122) мерія (51) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+40
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26.10.2022 17:37
+40


На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/astrapress Astra .
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26.10.2022 17:39
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26.10.2022 17:41
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26.10.2022 17:37 Відповісти
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26.10.2022 17:53 Відповісти
Несознательные граждане.
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26.10.2022 17:37 Відповісти
И георгиевские ленточки в попыхах сжигают.
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26.10.2022 17:43 Відповісти
Так його повернули в пакеті, чи він перетворився на попіл? Це єдине, що могло б зацікавити українців
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26.10.2022 17:38 Відповісти
Дуже гарна новина.Чекаєм ще...
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26.10.2022 17:39 Відповісти


На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/astrapress Astra .
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26.10.2022 17:39 Відповісти
На вшивое подло Козаки дусту насыпали.
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26.10.2022 17:41 Відповісти
кодло
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26.10.2022 17:44 Відповісти
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26.10.2022 17:41 Відповісти
а к ***** на поклон кто ходить будет аплодируя стоя...
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26.10.2022 17:41 Відповісти
та як мінімум 70% залишається покірно чекати долі. ***** вистачить і на поклон і на м'ясо.
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26.10.2022 18:02 Відповісти
а я то думала, чого це на маскві так раптом могілізація - ВСЬО
просто працівники мерії мацкви вірять свому меру ще менше аніж путі,
а мер не захотів взагалі сам у мерії працювати мерином, то й пробив послаблення, але чогось йому все одно працівники не зовсім повірили
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26.10.2022 17:42 Відповісти
*****, а як кричали, як кричали - ФАШИЗМ і Україні, ліквідувати, денацифікувати, повний блекаут, топити дітей. Можна продовжувати до безкінечності!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тварюки і це дуже м"яко! Вмродки і це не пояснює нічого! Мотлох і це теж не дає повної картини!

*****, ЦЕ РАБИ у найгіршому розумінні
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26.10.2022 17:44 Відповісти
я шото реально чось думаю про..... ну тыпа акваріум.
бо реально тупо неможливо таку ... просто неможливо шоб настільки ""людей клєманути
то не так, просто там стільки грошей їм заморозили, шо ***** мало би стати недобре. ну і так далі
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26.10.2022 17:51 Відповісти
Вірним шляхом йдете орки!
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26.10.2022 17:45 Відповісти
Они не ходят они передислоцируются
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26.10.2022 17:49 Відповісти
Найкраща реклама це - Ыыыыы, щас шашлычки в Киеве пожарим, холодно, но погреемся возле хохлушек, путин спасиб*, - до -- - Ыыыыы, а чо нас то дебилизируют, уминябратбезногнм!!!, за что???, хохлы и убить могут, а хохлушки землей засыпят, путин, за что, холодно??
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26.10.2022 17:48 Відповісти
Щоб ви повиздихали,кацапня!
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26.10.2022 17:48 Відповісти
Треба Ердогана попросити не впускать орків в Турцію . А то засрут все - і країну, і помідори, і море . А потім попруться ще захищати руцький язик
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26.10.2022 17:49 Відповісти
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26.10.2022 17:52 Відповісти
Vot ix nado pervuju liniju vyslat povojevat, i trolev iz Olgino takze
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26.10.2022 17:53 Відповісти
Те кто ржал , что хахлы моют унитазы в Европе и собирают клубнику в Польше , скоро будут мыть унитазы в Грузии и Таджикистане А кого туда не пустят - будут удобрять собою арбузы и помидоры в Украине

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26.10.2022 17:58 Відповісти
🤣🤣🤣
На Цензоре тоже была КАЦАПСЬКА мода тикать заробитчанам мойкойтуалетов.
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26.10.2022 18:00 Відповісти
кожен будує своє життя так як можн, хтось ЗОЛОТИТИ руками, хтось ЗОЛОТОЮ головою, хтось ЗОЛОТИМ відношенням до оточуючих! і тільки бидло краде, нищить, обманює та інш.
і от головна теза - чомусь це бидло спливає на верхні щабелі влади! а порядні люди лінкуються прибрати гівно(
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26.10.2022 18:43 Відповісти
Верно то, что вы говорите. В чате с русскими надо мной часто смеялись, что я мою унитазы в Германии. Вы знаете, этим они хотели меня унизить. Ну, как здесь, в Германии, говорят, что они написали себе в ноги.
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26.10.2022 20:18 Відповісти
Можете тепер з них посміяться:

- Почему "рассеян" так беспокоит тема мытья украинцами туалетов в Европе?

- От зависти... Их даже к мытью туалетов в Европе не допускают, говоря: " У вас дома туалеты немытые, как вас к нашим допускать? Вы же их мыть не умеете…"
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26.10.2022 20:27 Відповісти
Честно говоря, я не понимаю их менталитет. Хотя у меня хорошо оплачиваемая техническая работа, я не боюсь мыть унитаз. Мой Бог! Главное, что я зарабатываю свои собственные деньги. Но видимо у них другая картина мира.
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26.10.2022 20:37 Відповісти
Ви "современную русскую песнь" читали? В ній - весь їх "менталітет"

Уж как мы ль, друзья, люди русские!..
Всяк субботний день в банях паримся,
Всякий божий день жирны щи едим,
Жирны щи едим, гречневку лопаем,
Всё кваском родным запиваючи,
Мать святую Русь поминаючи,
Да любовью к ней похваляючись,
Да всё русскими называючись…
И как нас-то все бранят попусту,
Что ничего-то мы и не делаем,
Только свет коптим, прохлаждаемся,
Только пьем-едим, похваляемся…
Ах, и вам ли, люди добрые,
Нас корить-бранить стыдно б, совестно:
Мы работали б, да хотенья нет;
Мы и рады бы, да не хочется;
Дело плевое, да труда бежим!..
Мы труда бежим, на печи лежим,
Ходим в мурмолках, да про Русь кричим,
Всё про Русь кричим, - вишь, до охрипу!
Так ещё ль, друзья, мы не русские?! (Козьма Прутков ХІХ век)
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26.10.2022 20:44 Відповісти
А бурячки ! Ви забули про бурячки !
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26.10.2022 21:15 Відповісти
происходит стремительное восхождение по карьерной лестнице, с москвы в таджикистан
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26.10.2022 17:59 Відповісти
не верю! всі вони могілізувались і іх дожирають собаки по канавах
все тому що не знали як челобітную путлеру подавати
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26.10.2022 18:02 Відповісти
Кстати, сегодня как раз прошло ровно две недели, как ***** публично заверил своих рабов, что "через две недели закончатся мероприятия по частичной мобилизации". Ну что, кацапы, как дела там? Или ваш фюрер вас опять на.****?
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26.10.2022 18:05 Відповісти
а шо таке ? не хоче тварєй з донбаса захищати ?
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26.10.2022 18:05 Відповісти
Не хочуть бісів виганяти з укронацистів, проводити десатанізацію НА Україні
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26.10.2022 18:09 Відповісти
Хай не хвилюються. У ЗСУ є чудові екзорцисти!
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26.10.2022 18:50 Відповісти
Всі кацапи смерди, шо з мерії Макви, що із Бурятії!
Їх виправдовує тільки смерть, смерть, смерть де б вони не були, чи в Україні, чи в Грузії, чи в Туреччині на пляжі!
СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ!
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26.10.2022 18:12 Відповісти
Чесно кажучи,вже дістали бравурні реляції "за даними джерел" про баснослівні втрати Рашки,паніку,відчай,відсутність техніки на Рашці тощо...Особливо брехливі різні речники,есперти,джерела типу Арєстовіча Жданова Гайдая Геращенка тощо... Нагадую,це не ми ,а Рашка у нас контролює 15% території,це не ми а Рашка щоденно,безкарно обстрілює нашу територію,це не русня з бульборуснею,а ми по 12 год/добу сидимо без світла,це не у них,а у мене до цього часу немає опалення,це не у них,а у нас десятки тисяч людей перед зимою з розбитим житлом,а жданови не дали й копійки на відновлення!!
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26.10.2022 18:39 Відповісти
Нагадую! Хто обрав того,хто замість "Армія. Мова. Віра" обрав"Дерібан. Офшори. Конверти"? Для кого "сойтись посередине", "просто перестать стрелять",заглянуть в " глаз" *****,"отвести войска" и "проложить дороги" для окупантов" стало цілю? Для кого власне збагаченя на мародерені України стало самоцілю?
Ще багато чого можна нагадати тим,хто обрав зезидента,підтримуючи рашу!
Чого зараз незадоволені? До вас прийшли ті,кого запросив ваш Зе!
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26.10.2022 19:04 Відповісти
я не голосував за картавого членограя,голосував за Пороха,хоч і до нього питань більше ніж відповідей. а щодо картавенького....рано чи пізно справжня роль цього піаніста-членограя і в здачі територій,і в розвалі ЗСУ і ВПК перед нападом і ще багато в чому виясниться. і виясниться так,що навіть у найбезмозгліших шанувальникві Слуг не нашого народу,волосся на грудях підніметься....
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26.10.2022 19:16 Відповісти
Можливо. Але є одне АЛЕ! Зараз багато тих,хто обирав членограя,заперечують свій вибір і шукають винних у обрані пісюніста,або "кого завгодно" тільки не президента.
І продовжують підтримувати гасло пукіна "меня устроит любой,кроме Порошенко!".
До речі це дослівна цитата.
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26.10.2022 20:04 Відповісти
Юра,мене вчили на тренингах в компанії : ви не стійте на місці,щось робіть,вкладайте душу в те,що робите,не зупиняйтесь,робіть хоча б одне добре діло в день безкоштовно,не чекайте результат одразу,але він неодмінно буде....ці правила працюють стовідсотково!
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26.10.2022 21:16 Відповісти
- Бежать хотел?
- Куда?
(С)
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26.10.2022 18:55 Відповісти
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26.10.2022 18:59 Відповісти
K.Sobcak sbezala v Litvu.
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26.10.2022 19:15 Відповісти
с чем мы вас и поздравляем
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26.10.2022 21:26 Відповісти
А Литва не успела сбежать от Собчака 🐴
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27.10.2022 11:51 Відповісти
На мАсквє взагалі чоловіків на вулиці не побачиш. Вони просто зникли.

Лише уявіть місто, де немає чоловіків. Це ж прекрасно! Будь яка аварія, прорив труб, каналізації нікому буде ремонтувати. У кацапок почнуть ломитися пральні машинки, посудомойки, холодильники, а відремонтувати нема кому.
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26.10.2022 19:59 Відповісти
"И сниттся нам не рокот космодрома "!
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26.10.2022 20:07 Відповісти
Твой позорный недуг мы в подвиг превратим.
Так они и Севастополь кинули..а потом пропаганда в подвиг перекроила.
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26.10.2022 20:22 Відповісти
 
 