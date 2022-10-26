Співробітники мерії Москви масово тікають з РФ після ліквідації в Україні їхнього колеги, - ЗМІ
Начальник відділу в уряді Москви Олексій Мартинов вирушив воювати в Україну за мобілізацією й був ліквідований. Тепер його колеги масово кидають роботу й тікають з Росії.
Про це пише російське виданням "Верстка", повідомляє Цензор.НЕТ. За даними його джерел, в деяких відділах мерії кількість працівників-чоловіків, які залишили Росію, становить 20–30% від усіх співробітників.
Олексій Мартинов був мобілізований 23 вересня. Його майже одразу відправили на фронт, де життя Мартинова закінчилося. Його ліквідація справила сильне враження на московських чиновників, пише "Верстка".
Близьке до мерії джерело розповіло журналістам про "помірний виток співробітників": вони йдть у відпустку та вже не повертаються. В деяких відділах з Росії втекли 20-30% всіх співробітників-чоловіків. Особливо від цього страждають найбільші департаменти мерії - ЖКГ, охорони здоров’я, освіти та інші.
Це призвело до труднощів у роботі московських відомств: найчастіше відділи департаментів простоюють цілодобово через відсутність IT-фахівців або не можуть користуватися можливостями електронного документообігу, оскільки співробітники, які відповідали за нього, поїхали.
Чиновники, які найчастіше залишили РФ, їдуть до країн колишнього СНД - Казахстану, Узбекистану, Таджикистану.
"Низовим" співробітникам мерії Москви не надали вчасно обіцяну бронь, тому вони найчастіше їдуть "у нікуди", не звільнившись і не сповістивши про це керівництво, сказало джерело.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/astrapress Astra .
просто працівники мерії мацкви вірять свому меру ще менше аніж путі,
а мер не захотів взагалі сам у мерії працювати мерином, то й пробив послаблення, але чогось йому все одно працівники не зовсім повірили
Тварюки і це дуже м"яко! Вмродки і це не пояснює нічого! Мотлох і це теж не дає повної картини!
*****, ЦЕ РАБИ у
найгіршомурозумінні
бо реально тупо неможливо таку ... просто неможливо шоб настільки ""людей клєманути
то не так, просто там стільки грошей їм заморозили, шо ***** мало би стати недобре. ну і так далі
На Цензоре тоже была КАЦАПСЬКА мода тикать заробитчанам мойкойтуалетов.
і от головна теза - чомусь це бидло спливає на верхні щабелі влади! а порядні люди лінкуються прибрати гівно(
- Почему "рассеян" так беспокоит тема мытья украинцами туалетов в Европе?
- От зависти... Их даже к мытью туалетов в Европе не допускают, говоря: " У вас дома туалеты немытые, как вас к нашим допускать? Вы же их мыть не умеете…"
Уж как мы ль, друзья, люди русские!..
Всяк субботний день в банях паримся,
Всякий божий день жирны щи едим,
Жирны щи едим, гречневку лопаем,
Всё кваском родным запиваючи,
Мать святую Русь поминаючи,
Да любовью к ней похваляючись,
Да всё русскими называючись…
И как нас-то все бранят попусту,
Что ничего-то мы и не делаем,
Только свет коптим, прохлаждаемся,
Только пьем-едим, похваляемся…
Ах, и вам ли, люди добрые,
Нас корить-бранить стыдно б, совестно:
Мы работали б, да хотенья нет;
Мы и рады бы, да не хочется;
Дело плевое, да труда бежим!..
Мы труда бежим, на печи лежим,
Ходим в мурмолках, да про Русь кричим,
Всё про Русь кричим, - вишь, до охрипу!
Так ещё ль, друзья, мы не русские?! (Козьма Прутков ХІХ век)
все тому що не знали як челобітную путлеру подавати
Їх виправдовує тільки смерть, смерть, смерть де б вони не були, чи в Україні, чи в Грузії, чи в Туреччині на пляжі!
СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ!
Ще багато чого можна нагадати тим,хто обрав зезидента,підтримуючи рашу!
Чого зараз незадоволені? До вас прийшли ті,кого запросив ваш Зе!
І продовжують підтримувати гасло пукіна "меня устроит любой,кроме Порошенко!".
До речі це дослівна цитата.
- Куда?
(С)
Лише уявіть місто, де немає чоловіків. Це ж прекрасно! Будь яка аварія, прорив труб, каналізації нікому буде ремонтувати. У кацапок почнуть ломитися пральні машинки, посудомойки, холодильники, а відремонтувати нема кому.
Так они и Севастополь кинули..а потом пропаганда в подвиг перекроила.