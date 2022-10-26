Співробітники мерії Москви масово тікають з РФ після ліквідації в Україні їхнього колеги, - ЗМІ

Начальник відділу в уряді Москви Олексій Мартинов вирушив воювати в Україну за мобілізацією й був ліквідований. Тепер його колеги масово кидають роботу й тікають з Росії.

Про це пише російське виданням "Верстка", повідомляє Цензор.НЕТ. За даними його джерел, в деяких відділах мерії кількість працівників-чоловіків, які залишили Росію, становить 20–30% від усіх співробітників.

Олексій Мартинов був мобілізований 23 вересня. Його майже одразу відправили на фронт, де життя Мартинова закінчилося. Його ліквідація справила сильне враження на московських чиновників, пише "Верстка".

Близьке до мерії джерело розповіло журналістам про "помірний виток співробітників": вони йдть у відпустку та вже не повертаються. В деяких відділах з Росії втекли 20-30% всіх співробітників-чоловіків. Особливо від цього страждають найбільші департаменти мерії - ЖКГ, охорони здоров’я, освіти та інші.

Це призвело до труднощів у роботі московських відомств: найчастіше відділи департаментів простоюють цілодобово через відсутність IT-фахівців або не можуть користуватися можливостями електронного документообігу, оскільки співробітники, які відповідали за нього, поїхали.

Читайте: В РФ шукають додаткові джерела поповнення бойових втрат, - Генштаб

Чиновники, які найчастіше залишили РФ, їдуть до країн колишнього СНД - Казахстану, Узбекистану, Таджикистану.

"Низовим" співробітникам мерії Москви не надали вчасно обіцяну бронь, тому вони найчастіше їдуть "у нікуди", не звільнившись і не сповістивши про це керівництво, сказало джерело.