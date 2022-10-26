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Останні удари Росії по цивільній інфраструктурі України підвищили вартість відбудови країни, - МВФ

миколаїв
Фото: Reuters

Знищення Росією цивільної інфраструктури може призвести до того, що Україні буде потрібно близько 4 мільярдів доларів щомісячно тільки для підтримання електро- і водопостачання.

Про це заявила Reuters глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше МВФ передбачав потреби України у зовнішньому фінансуванні на рівні трьох-чотирьох мільярдів доларів на місяць у наступному році, тепер, за найгіршого сценарію, вони можуть зрости до п'яти мільярдів після того, як російські війська обстріляли ракетами і безпілотниками енергетичну інфраструктуру країни.

"Ми досі сподіваємося, що зможемо залишитися в межах цих параметрів у 3-4 мільярди, але що змінилося після нашої дискусії, так це жахливі бомбардування Росією цивільної інфраструктури. Тільки для того, щоб повернути електроенергію та водопостачання, ми рухаємося до верхнього діапазону в 4 мільярди... Просто уявіть найгірший сценарій", - сказала Георгієва.

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Нагадаємо, за оцінками влади України, наступного року потрібно щомісяця 3-4 млрд євро на основні потреби. Євросоюз шукає змогу виділяти по півтора мільярда євро. Очікується, що решту коштів зможуть надати Сполучені Штати та різні міжнародні організації, насамперед фінансові.

Автор: 

МВФ (3069) Крісталіна Георгієва (98) відбудова (354)


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а в Бахмуті все підконтролем 💪
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26.10.2022 17:48 Відповісти
Нажаль, ні. Це "Бугор" - це західна околиця міста. Може є фото "Забахмутки"?
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26.10.2022 18:36 Відповісти
якщо, ні не так, КОЛИ параша буде переможена, то вона у повній мірі відчує тягар репарацій іМОЖЕ (навряд) зрозуміє усю тяжкість своїж вчинків! І ніякої ковбаси на мАскву, ніяких ніжок буша!
Ягель, ягель і ще раз ягель!
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26.10.2022 17:51 Відповісти
За кров платять кров'ю.
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26.10.2022 17:56 Відповісти
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26.10.2022 17:58 Відповісти
ізрекати прописні істини--не треба бути мвф
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26.10.2022 17:59 Відповісти
Світове співтовариство виставить рахунок мокшам, бульбашам та чуркам .... До останнього цента доведеться заплатити *******
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26.10.2022 18:01 Відповісти
Так підвищіть росії вартість репарацій.
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26.10.2022 18:05 Відповісти
Istorija voobshe tshestnaja davalka, i vse polzujutsja s vozmoznostju. Ves mir zabyl pro to shto moskalia delala vo stranah Baltii , v Polshe (Poland) v Germanii i v drugih stranah vo vremja vtoroi mirovoi.. Kogda moskali ubili polskih vojennyh i izvestnyh ljudei respubliki- vse byli dovony. V polititsheskom plane jakoby vinoven Adolf. No to, shto v Germanii ubili detei i zenshin ne odin million posle voiny- eto ne vlezit v um nikak?
Segodnja moskalija huzhe vseh, kotoryh pomnit istorija a moskolskuju istoriju stoit izutshat, osobo kogda ktoto sovetujet podpisat dogovor...
Slava Bogu, shto Ukraina imejet stol`hrabryh voinov- eto budet primerom vsem narodam v Europa na stoletii!
Slava Ukraini!
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26.10.2022 20:13 Відповісти
 
 