Останні удари Росії по цивільній інфраструктурі України підвищили вартість відбудови країни, - МВФ
Знищення Росією цивільної інфраструктури може призвести до того, що Україні буде потрібно близько 4 мільярдів доларів щомісячно тільки для підтримання електро- і водопостачання.
Про це заявила Reuters глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше МВФ передбачав потреби України у зовнішньому фінансуванні на рівні трьох-чотирьох мільярдів доларів на місяць у наступному році, тепер, за найгіршого сценарію, вони можуть зрости до п'яти мільярдів після того, як російські війська обстріляли ракетами і безпілотниками енергетичну інфраструктуру країни.
"Ми досі сподіваємося, що зможемо залишитися в межах цих параметрів у 3-4 мільярди, але що змінилося після нашої дискусії, так це жахливі бомбардування Росією цивільної інфраструктури. Тільки для того, щоб повернути електроенергію та водопостачання, ми рухаємося до верхнього діапазону в 4 мільярди... Просто уявіть найгірший сценарій", - сказала Георгієва.
Нагадаємо, за оцінками влади України, наступного року потрібно щомісяця 3-4 млрд євро на основні потреби. Євросоюз шукає змогу виділяти по півтора мільярда євро. Очікується, що решту коштів зможуть надати Сполучені Штати та різні міжнародні організації, насамперед фінансові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ягель, ягель і ще раз ягель!
Segodnja moskalija huzhe vseh, kotoryh pomnit istorija a moskolskuju istoriju stoit izutshat, osobo kogda ktoto sovetujet podpisat dogovor...
Slava Bogu, shto Ukraina imejet stol`hrabryh voinov- eto budet primerom vsem narodam v Europa na stoletii!
Slava Ukraini!