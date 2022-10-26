Останні удари Росії по цивільній інфраструктурі України підвищили вартість відбудови країни, - МВФ

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Знищення Росією цивільної інфраструктури може призвести до того, що Україні буде потрібно близько 4 мільярдів доларів щомісячно тільки для підтримання електро- і водопостачання.

Про це заявила Reuters глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше МВФ передбачав потреби України у зовнішньому фінансуванні на рівні трьох-чотирьох мільярдів доларів на місяць у наступному році, тепер, за найгіршого сценарію, вони можуть зрости до п'яти мільярдів після того, як російські війська обстріляли ракетами і безпілотниками енергетичну інфраструктуру країни.

"Ми досі сподіваємося, що зможемо залишитися в межах цих параметрів у 3-4 мільярди, але що змінилося після нашої дискусії, так це жахливі бомбардування Росією цивільної інфраструктури. Тільки для того, щоб повернути електроенергію та водопостачання, ми рухаємося до верхнього діапазону в 4 мільярди... Просто уявіть найгірший сценарій", - сказала Георгієва.

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Нагадаємо, за оцінками влади України, наступного року потрібно щомісяця 3-4 млрд євро на основні потреби. Євросоюз шукає змогу виділяти по півтора мільярда євро. Очікується, що решту коштів зможуть надати Сполучені Штати та різні міжнародні організації, насамперед фінансові.