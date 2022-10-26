Росіяни забирають елітні підрозділи вглиб, а вперед кидають тих, кого не шкода, - ОК "Південь"

На південному напрямку фронту армія Росії перекидає свої елітні підрозділи вглиб, а наперед ставлять "тих, кого не шкода".

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її словами, маневри росіян із правого берега на лівий - не повноцінна евакуація.

"Це переформатування. Тобто елітні підрозділи відходять глибше, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода, хто стримуватиме перший наступ", – сказала Гуменюк.

За її словами, це класична поведінка росіян.

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