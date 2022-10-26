Росіяни забирають елітні підрозділи вглиб, а вперед кидають тих, кого не шкода, - ОК "Південь"
На південному напрямку фронту армія Росії перекидає свої елітні підрозділи вглиб, а наперед ставлять "тих, кого не шкода".
Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За її словами, маневри росіян із правого берега на лівий - не повноцінна евакуація.
"Це переформатування. Тобто елітні підрозділи відходять глибше, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода, хто стримуватиме перший наступ", – сказала Гуменюк.
За її словами, це класична поведінка росіян.
Топ коментарі
+18 Ан Мур
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+18 Яр Холодний
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+16 Павло ШОвте
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- Лучшие из лучших зализывают раны, сир!
- Тогда возьмите лучших из худших!" (мультфильм "Три мушкетёра")
Это мобики над городом кружатся
Тихим шорохом нам под ноги ложатся
вони грозились що їх танки за 3 дні дійдуть до Ламанша
в результаті, кантемирівська та таманська ордена **********, триждикраснознаменні,
елітні дивізії получили кизди по дорозі до києва (десь в якихось колгоспах) цигани та селяни розтягнули танки по дворах і тепер їснують тільки на бумазі
а парадна форма, яку мали одягти на парад по Хрещатику, згоріла чи то в Бучі, чи в Ірпіні.
Судячи з повідомлень вранці про бавовну в Луганській і Херсонській областях - дістають.
Ну, і добре.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !