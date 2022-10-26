УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 575 35

Росіяни забирають елітні підрозділи вглиб, а вперед кидають тих, кого не шкода, - ОК "Південь"

рф,окупанти,арміярф

На південному напрямку фронту армія Росії перекидає свої елітні підрозділи вглиб, а наперед ставлять "тих, кого не шкода".

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її словами, маневри росіян із правого берега на лівий - не повноцінна евакуація.

"Це переформатування. Тобто елітні підрозділи відходять глибше, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода, хто стримуватиме перший наступ", – сказала Гуменюк.

За її словами, це класична поведінка росіян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі мобілізують водіїв для обслуговування армії РФ, - Центр національного спротиву

Автор: 

армія рф (17337) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
ракети M30/31 GMLRS дістають до пунктів дислокації цих елітних орків?
Судячи з повідомлень вранці про бавовну в Луганській і Херсонській областях - дістають.
Ну, і добре.
показати весь коментар
26.10.2022 18:11
+18
"- Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны, сир!
- Тогда возьмите лучших из худших!" (мультфильм "Три мушкетёра")
показати весь коментар
26.10.2022 18:19
+16
Сообщают о мощном взрыве в Херсоне на полигоне для подготовки мобилизированных из РФ

Это мобики над городом кружатся
Тихим шорохом нам под ноги ложатся
показати весь коментар
26.10.2022 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Елітні підрозділи рузьге - це ті, де кожен має автомата та вміє читати по складах.
показати весь коментар
26.10.2022 18:06 Відповісти
Ті, що вважають, що їм потрібні унітази, але серуть де не попадя
показати весь коментар
26.10.2022 18:22 Відповісти
То є духовність - нам, тупим хахлам, невідома категорія!
)
показати весь коментар
26.10.2022 18:30 Відповісти
Автамата iз набоями!
показати весь коментар
26.10.2022 18:42 Відповісти
Высший сорт подох в первые месяцы. Сейчас третий сорт прячется за браком.
показати весь коментар
26.10.2022 18:06 Відповісти
"- Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны, сир!
- Тогда возьмите лучших из худших!" (мультфильм "Три мушкетёра")
показати весь коментар
26.10.2022 18:19 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 18:59 Відповісти
так завжди було-бабасікі ісчо нарожають/дебілов/
показати весь коментар
26.10.2022 18:07 Відповісти
а в нас що не так. батальйон монако відвели на лазурний берег. а народ на передовій.
показати весь коментар
26.10.2022 18:07 Відповісти
...а у вас граматичні помилки у "коменті" Вчи українську мову, знадобиться...
показати весь коментар
26.10.2022 18:25 Відповісти
Сообщают о мощном взрыве в Херсоне на полигоне для подготовки мобилизированных из РФ

Это мобики над городом кружатся
Тихим шорохом нам под ноги ложатся
показати весь коментар
26.10.2022 18:08 Відповісти
Елітні кацапські свині стоять за просто свинями от і все...
показати весь коментар
26.10.2022 18:09 Відповісти
нема в параші ніхрена елітного...
вони грозились що їх танки за 3 дні дійдуть до Ламанша
в результаті, кантемирівська та таманська ордена **********, триждикраснознаменні,
елітні дивізії получили кизди по дорозі до києва (десь в якихось колгоспах) цигани та селяни розтягнули танки по дворах і тепер їснують тільки на бумазі
а парадна форма, яку мали одягти на парад по Хрещатику, згоріла чи то в Бучі, чи в Ірпіні.
показати весь коментар
26.10.2022 19:35 Відповісти
ракети M30/31 GMLRS дістають до пунктів дислокації цих елітних орків?
Судячи з повідомлень вранці про бавовну в Луганській і Херсонській областях - дістають.
Ну, і добре.
показати весь коментар
26.10.2022 18:11 Відповісти
ротация?
показати весь коментар
26.10.2022 18:13 Відповісти
Скорее вротация.
показати весь коментар
26.10.2022 18:21 Відповісти
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
показати весь коментар
26.10.2022 18:21 Відповісти
Логика подсказывает, что такой манёвр частями, свидетельствует о подготовке наступления на Николаев.
показати весь коментар
26.10.2022 18:27 Відповісти
А на гребаном марафоні вже майже місяц кажуть - через неділю візьмемо Херсон. Під Миколаївом все дуже складно і серьезно.
показати весь коментар
26.10.2022 18:33 Відповісти
это в какой паралельной реальности кацапы возле николаева?или один поставщик со стремоусовым?)))
показати весь коментар
26.10.2022 18:45 Відповісти
40 - 45 км. - як по вашему, це під, чи трошки далі. Дивиться - https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR1vUJE_WxCxhYnC3jJuuVLBM28gIGMS8V7o7sLoO4Fys04D0H3nlov4ZtU#11/46.9069/32.3650 https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR1vUJE_WxCxhYnC3jJuuVLBM28gIGMS8V7o7sLoO4Fys04D0H3nlov4ZtU#11/46.9069/32.3650

показати весь коментар
26.10.2022 18:50 Відповісти
"под" это 10-15 км,а не 45)))
показати весь коментар
26.10.2022 18:55 Відповісти
Ви серьезно так вважаете. Тю, а ми, мешканці Миколаїва так і незрозуміли. Тим паче, що якщо порівняти дані з початку місяця і по сьогодні то орки вже ближче - там 4 села вже їхні по напрямку до Миколаїва.
показати весь коментар
26.10.2022 19:19 Відповісти
Я б не обмежувався Миколаївим. На Берлін та Лондон!!! Всі ознаки є...
показати весь коментар
26.10.2022 19:09 Відповісти
Нє юродствуй. В Миколаїв прилітає кожен день і нічь.
показати весь коментар
26.10.2022 19:22 Відповісти
и шо что прилетает?прилетает и в запорожье и в харьков и в киев, и будет прилетать до конца войны еще пару лет,а сильно впечатлительным надо уматывать куда подальше,вон когда кацапы 15 км от киева были и на работу все нормально ездили и не ныли а тут за полсотню км чмобики и уже плачь и заламывание рук.
показати весь коментар
26.10.2022 19:41 Відповісти
Юг ******** - ну и шо шо ********.
показати весь коментар
26.10.2022 19:48 Відповісти
да,да наступение,на николаев чмобиками,ну удачи как только начнут наступать херсон быстро возьмем,наступатели.....они чтото тужаться под бахмутом но хер в рот получают а тут без подвоза бк и прочего стабилно они могут по ускореной программе наступить в мешок для трупов.....видел зрадойобов но не до такой степени,хорошо что такие на диванах воюют,а не на фронте ,а то бы чувствую точно навоевали бы киев а 3 дня)))
показати весь коментар
26.10.2022 18:38 Відповісти
Не думаю, что чмомобилизация ради обороны. Это не в стиле их фюрера. Наступление будет с вероятностью 100%. Не ясно куда. Николаев? Запорожье? Харьков? Я бы поставил на Николаев, но не уверен.
показати весь коментар
26.10.2022 18:44 Відповісти
арестович, ты шоли? Ты ещё в начале апреля сказало, шо орки готовят Херсон к сдачи ЗСУ. И шо пошло не так. Так полковника ты в каких окопах получил - харьковских, запорожских, николаевских? Или просто - мы ******** Юг.
показати весь коментар
26.10.2022 19:47 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 18:30 Відповісти
з двигуном МоторСічі 21-го року?
показати весь коментар
26.10.2022 18:38 Відповісти
Мне там никого не жалко
показати весь коментар
26.10.2022 18:48 Відповісти
Така поведінка абсолютно логічна у даній ситуації, тут нема з чого дивуватися. Зовшим інше - це висновок, який можна зробити з цієї рокіровка. Акцент на слові "рокіровка".
показати весь коментар
26.10.2022 18:57 Відповісти
 
 