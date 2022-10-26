Окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, намагаючись примусити до підписання контрактів з "Росатомом", - "Енергоатом"
Російські окупанти не залишають спроб змусити працівників Запорізької АЕС підписати контракти з "Росатомом" і вигадують нові способи схилити людей до співпраці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в середу.
"Наразі загарбники почали тиснути на персонал з подвоєною силою, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської держкорпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління "Росатома" Андрія Петрова та першого заступника голови "Росенергоатома" Олександра Шутікова", - зазначили в НАЕК.
Зокрема, 26 жовтня 2022 року Шутіков особисто, а Петров у форматі відеозвернення почали "обробляти" український колектив окупованої росіянами ЗАЕС.
Як поінформували в НАЕК, росіяни для досягнення ефективнішого результату агітації зібрали всіх працівників станції та проголосили їм звернення, основна ідея якого полягала у необхідності та доцільності переходу до складу "Росатома".
"Однак ця спроба зазнала такої самої невдачі, як і всі попередні: до "палких промов" окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вкотре продемонстрували, що на загарбників не працюватимуть", - наголосили в "Енергоатомі".
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а можно просто уехать и Чернобыль.
Ну и если предложили в 2 раза больше, то Зеля пусть кричит что наши не сдаются.
Наверное если.
Дахусим, все равно армия потом освободит.
Просто вопрос Ермаку - а какого собственно пениса, такую станцию заняли руснявые?
И да, че там, никого не было шоб защищать то?:
В Чернобиле вот защищали например.
Просто Джонсон помешал, да, Байден, чо мы не в НАТО еще?
отдали и нормально.
я то видел стримы с энергетичкой, там все нормально.
а где ты был и куда ехал, не понимаю. Там все остались и работают.
У меня дядя там, ничего не говорит, просто даже зарплата начисляется, так что не .... и з д и.
Магате приезжало и подписало документы, дядя тоже подписал без автомата за спиной
1. Европа спасать никого не будет, ЗАЭС - это наша проблема.
2. нормально отдали? если это шутка то как минимум неудачная
3. нормально с энергетичкой? ты стримы Гиркина что ли смотрел? у нас в Украине, если шо - НЕнормально с "энергетичкой"
4.я нигде никуда не ехал, читай глазами а не жопой. Я в Киеве - знакомые в Энергодаре. "все остались"? серьезно? че то у меня другие сведения. Особенно когда в Энергодаре начали пропадать по очереди электрика, тепло и работа. Наверное и очереди в Васильевке - это мираж?
5. дядя твой видимо рад поработать на орков и подписывает что ему подсунут даже не под дулом автомата. То что Энергоатом начисляет деньги, я в курсе. но еще я в курсе про цены. и про лекарства. спроси дядю, много нового узнаешь.
может до тебя с третьего раза дойдет, что если орки захотят поменять персонал на российский - а к этому идет - то Украина потеряет контроль над станцией.
6. магатэ - это хорошо.
Пы Сы. дяде привет. может и живой останется. Говно не тонет.
Все вот восхищаются Штрилицем. Как-никак - проник в ставку Гитлера! а ничего что он присягу Рейху давал и т.д.? зато он дал кучу важной информации, был в тылу противника.
так и тут.
если украинские работники ЗАЭС не подпишут договора - то их выгонят, ок. Что они будут есть - Энергоатому как и СБУ насрать. ок, не в этом дело.
а в том что взамен орки привезут российских работников атомных станций. Их там много. И Украина фактически потеряет контроль над ЗАЭС, потеряет своих людей на ЗАЭС, не сможет ни получать информацию ни как-то повлиять на ход событий когда придет время возвращать станцию и вокруг нее будут рваться снаряды. Ох, как тогда будут необходимы на станции свои люди! пусть и с фальшивыми корочками рашки.
но взять на себя ответственность разрешить нашим работникам оставаться нашими работниками по факту, хоть на бумаге и будут подчиняться РФ - в Энергоатоме не могут. конечно, сразу вой поднимется - патриоты набегут. а там и СБУ подключится - ах ах, предатели!
а то что каждый день эти люди спасают страну от ядерной катастрофы - всем насрать. И кто сдал ЗАЭС в первые же дни войны - все забыли. да, дирекция Энергоатома? а взять и перекинуть ответственность на простых работников станции - это наше всё. гандоны и чистоплюи в белых но засратых пальто.
но орки давят. и рычаги для давления у них есть. Не зря же руководство станцией все время выкрадывают и шантажируют.
так что не все так просто.
про выбор зели к чему здесь? что было то было. и люди не поменялись если что - снова за него проголосуют.
дебилы, сэр.
Вы, уважаемая, сами новость читали? Вы, наверное, уже были у рашистов в плену? Вы, наверное, знаете как поломанными пальцами подписываются любые признания? Вы очень сильны? Вы, наверное, вышли из подвалов Азовстали?
Вы если в чем-то не разбираетесь, то лучше помолчите. В рф НЕТ такого количества персонала, тем более, лицензированного, чтобы заполнить штаты для такой станции, как ЗАЭС! В противном случае, уже бы давно заменили наш персонал и не морочились. А так - НЕКЕМ заменить. И и не разгоняйте тут пургу