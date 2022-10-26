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Новини Боротьба з корупцією
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Колишнім та чинним посадовцям НКРЕКП повідомлено про підозру у справі "Роттердам+", - САП

роттердам

26 жовтня прокурором САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство вважає, що у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.

"У ході розслідування цього факту з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію.

Поряд з цим, інші члени НКРЕКП неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник САП Клименко скасував рішення про закриття справи "Роттердам+"

На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам НКРЕКП; 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній.

Шістьом з вищевказаних осіб інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України.

Автор: 

НАБУ (5068) САП (2217) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+29
Ох як ви зелебобіки вскриваєтесь на таких новинах
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26.10.2022 19:15
+25
Цікаво, чому ж після приходу до влади Зе, Роттердамі працювати перестав, але тарифи тільки зросли?І тоді скільки збитків спричинила чинна влада?
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26.10.2022 19:09
+22
Экипаж большого американского авианосца USS George H. W. Bush (CVN-77), который находится в европейских водах, заявил о готовности вступить в бой с Россией, в случае необходимости, - Sky News
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26.10.2022 19:04
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Экипаж большого американского авианосца USS George H. W. Bush (CVN-77), который находится в европейских водах, заявил о готовности вступить в бой с Россией, в случае необходимости, - Sky News
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26.10.2022 19:04 Відповісти
Та да! Для боротьби з Китаєм потрібно буде два авіаносці. Для кацапії вистачить і одного.
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26.10.2022 19:07 Відповісти
90 літаків та гелікоптерів новітніх модифікацій, плюс кораблі супроводу.
Для того, аби раз'******* весь чф рф, вистачить...
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26.10.2022 20:11 Відповісти
"ЧФ" тут зайве. Просто "весь флот рф".
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26.10.2022 20:19 Відповісти
нежданчик... сейчас татаров ермак и прочие бросятся спасать лицо зели.. тому как именно он Вовку дал удрать с Украины и всех членов НКРКП назначал он включая Голов.. да и на Верховный Суд давили и мадама Хренпрокурорша плиз по повестке.. суки рука руку моет.. обвиняя Порошщенков Роттердаме + хоятч его его обвинять огн попытался управлоять процессми да признал КСУ его Указ и Венецианская комиссия незаконным в части полномочий Президента назначать Глава НКРЕКп и членов однако почему то зеленский эти права сохранил и реализовал а формулу принесли Юристы ДТЭК Ахметова его Донбасские ТЭЦ и ТЭС которым амба как украло так и пропало... кстати Роттердам + потом правительство Зеленского реализовалов формулах расчета за га.. только не Роттердам а Дюссельдорф хаб Германия.. а далее формула получила развитие ЭТО БУДЕТ ТОЧНО ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЭТО ВВЕДЕНИЕ ОПЯТЬ ЖЕ ПО РАСЧЕТАМ ДТЭК АФЕРНОЙ ОЦЕНКИ РАВ ТАРИФОВ СУЩНОСТЬ которой весьма оригинальна напрмиер покупая облэнерго за 40 млн. долларов США на РАВ тарифы цена его без вложений реконструкции и модернизации вырастала до 680 % в валюте отсюда рост тарифа...на тепло свет..и газ и воду потмоу что все взаимосвязаны с друг другом свет нуджен водоканал и облгазам газ нужет теплоцетралям и свет также как и вода свету нужно топливо на гидроузлах меертвая точка работа Ахметова а АЭС слаава Богу государственная собственность тому и выкручивали мозгн с хеленой энергетикой та еще афера надеюсь умрет так каак уничтожено войной 90% солнечных и ветрянных станций..угольные шахты обрушены затоплены и ТЭЦ и ТЭС разрушены никто вкладывать в их новое строительство не будут тем более на сгеодян есть уже современные с большим зхапасом прочности и безопасности реакторы атомных станций.. вот наш путь..гидроэнергетика и АЭС.. тому Путин и имеет шантаж ЗАЭС и Каховской ГРЭС.. например Швейцария имеет электрорэнрегию в пропорции 50% гидро и 50% Атомная.. и вы слышали за 50 лет какие то слухи об авариях на ихних АЭС страна имеющая 1 место рядомс Норвегий и швеций по экологии..я лично нет...Германия и та начинает думать а не послать ли хзеленых полем и лоесом и не начать строительство новых безопасных АЭС тем более что Британия и Франция также стали пересматрвиать этот вопрос газ это хорошо но на население для готовка еды и отопление но никак не промышленная добыча электроэнергии...
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26.10.2022 20:19 Відповісти
Що за хр..нь? Розділові знаки навчись розставляли
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26.10.2022 20:38 Відповісти
Це стиль
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26.10.2022 21:01 Відповісти
😁 "Санта Барбара"?
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26.10.2022 19:06 Відповісти
Перший. товсь...
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26.10.2022 19:09 Відповісти
товсь будем коли почнем розбиратись нахрєна АЕСи зупиняли
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26.10.2022 19:18 Відповісти
Зупинки енергоблоків АЕС пов'язані з тим самим дядьком що і схема ротердам+.Побачимо чи зацікавиться цим НАБУ та САП.
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26.10.2022 19:35 Відповісти
З яким дядьком ?
Боїтеся написати прізвище ?
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26.10.2022 20:12 Відповісти
ніхто не боїться але реєструвати новий аккаунт бажання не мають.

Всі розумні знають як націю доять 300 років...
А хто не знає - скоро взнає.

Реквієм 13 статті конституції та ціні 2.7 на газ.
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26.10.2022 23:53 Відповісти
Та було б смішно,але ці дармоїди-покидьки на бєніному підсосі отримують нехрінову зарплату,вже третій рік влаштовуючи клоунаду.
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26.10.2022 20:11 Відповісти
це почалось задовго до Степана Бандери, тобто доїння стада слов'янського паразитами.
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26.10.2022 23:55 Відповісти
Ох як ви зелебобіки вскриваєтесь на таких новинах
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26.10.2022 19:15 Відповісти
та ніфіга не соромно
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26.10.2022 19:26 Відповісти
Після впровадження "Роттердам+" ситуація нарешті почала виправлятися. У 2016 році на дотації держшахтам було закладено 1,12 млрд грн, у 2017 - 1,73 млрд грн. Для порівняння - після скасування формули, з липня 2019 року, обсяг дотацій зріс до 3,56 млрд грн у 2020 році й 3,12 млрд грн у 2021 році.
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26.10.2022 19:33 Відповісти
Ви напишіть, як збагатився Ахметов і іже з ним і кому пішли в карман 39 млрд гривень, зібраних з споживачів. І не треба вигороджувати Порошенка, можна підняти медіа тих часів, коли він розказував, яке це добре рішення щрдо Ротердама
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27.10.2022 10:39 Відповісти
Для мене шо ахметов, шо коломойша, шо інші тварюки - всі ті що харчуються і мають відношення до держбюджету та держустанов. І по вашому ціна в 1740 грівень це хреново, а от ціна в 2050 грівень за туж тону вугілля з рашки для коломойші то є добре для єкономіки України? Ну, радійте.
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27.10.2022 11:20 Відповісти
Как пишет СМИ, в информации об импорте российского угля для государственной компании фигурируют две фирмы - "Нафта Форс" и "Синтез Оил", принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому. Российский уголь или уголь из ОРДЛО очень редко в 2019-2020 годах покупался "Центрэнерго" напрямую. В основном он попадал на ТЭС при посредничестве этих двух фирм. На эти факты давно обращали внимание украинские журналисты-расследователи и даже пытались посчитать доходы в кармане Коломойского.

"Сколько оседало в карманах фирм-перекупщиков из пула Коломойского? Сколько эти фирмы заработали, знают только организаторы поставок. Проиллюстрируем так 7 декабря 2019 года. В этот день на таможне проводится закупка угля марки "Т" у "Сибэнергоугля", покупают две фирмы - "Центрэнерго" напрямую и "Синтез Оил", и по одинаковой цене, вот только "Синтез Оил" перепродает "Центрэнерго" дороже. С наценкой 200 грн на тонне. На этих объемах такая наценка превращается в сотни миллионов грн", - говорится в расследовании "Бигус.инфо".
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26.10.2022 19:39 Відповісти
Не маю відношення до Ахметова і Яценюка, проти яких Ви тут написали, але маю глузд і нормалтьне мислення, тому напишу від себе - є формула, яка затверджена для доставки вугілля в Україну через Ротердам+ і є якісь підозри праціваникам НКРЕКП, які прийняли цю формулу. А є факт злочину, хто цією формулою скористувався, бо НКРЕКП вугілля не возили? Чи тримаємо нарід в надії і солодкій брехні про "Ротрдам+"? ЇХочу бачити рішення суду. До речі і суд уже три рази закривав справу. То хто має рацію суд чи прокуратура?
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26.10.2022 19:40 Відповісти
А я сумніваюсь, що Ви маєте глузд , коли вважаете , що НКРЕП не причому! Так що , мало хто яку формулу напише , а орган , що перевіряє повинен знати кожну цифру і букву в цій формулі ,, в тому числі чи вона реальна. Сказано , що в формулі закладено вартість транспортування палива з Роттердама, хоча фактично завозилось все з України. То що , це так скадно було перевірити і на худий кінець виправити.
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26.10.2022 20:25 Відповісти
Мабуть цей суд неспроста 3 рази закривав цю мега корупційну справу, в результаті якої було зухвало і нагло пограбовано на 40 млрд. грн. або майже 2 млрд. дол США шоколадно-ахметовською сворою все населення України. Комусь з цієї свори довелось аж 3 рази носити плюшки щоб хоч якось виправдати своє брудне ім'я
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26.10.2022 20:51 Відповісти


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Реєстрація: 26.10.2022
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26.10.2022 21:07 Відповісти
напомню тролику, що "шоколадні" не мають вугільної чи теплогенерірующої отраслі, вони більше у ригів в Бені. Це так, на всікий випадок.
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26.10.2022 21:48 Відповісти
Ви самі відповіли на своє питання. "Формала" розроблена для нормальних цілей і ці нормальні цілі були досягнуті, а пізніше, коли її прибрали, то мали велику шкоду економіці України.
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26.10.2022 21:46 Відповісти
Забули додати, що за формулою обчислювалась ГРАНИЧНА ціна вугілля. Тобто ціна НЕ МОГЛА БУТИ БІЛЬШОЮ, ніж ціна аналогічного вугілля з урахуванням доставки з Ротердаму. Але МОГЛА БУТИ МЕНШОЮ! Що тут є нелогічним? Невже те, що "вугільники" не могли гилити ціни на "чорне золото", як на золото звичайне.
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26.10.2022 22:10 Відповісти
Три роки мусолять цей роттердам+ Якби там щось і справді можна було нарить на Пороха, то я думаю зечмо не пропустив би такий шанс, це з його то ненавистю до Пороха! Не смішіть
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26.10.2022 19:53 Відповісти
Так те зечмо повсякчас відмиває твого пороха як може кожен раз коли вспливе якесь лайно
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26.10.2022 20:54 Відповісти


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Реєстрація: 26.10.2022

Пачьом опиум для народа?
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26.10.2022 21:08 Відповісти
Діло в тому, що критикуючи цю схему на початку, нова влада потім сама використовувала цю схему. Через це і мовчали
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27.10.2022 10:47 Відповісти
Не спіши поперед батька в пекло. Підождемо результату
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26.10.2022 20:08 Відповісти
Результат "не на часі". Бо він відомий наперед. На часі ПРОЦЕС, ІМІТАЦІЯ та ПІАР!
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26.10.2022 22:12 Відповісти
Ну якщо мета створити посміховисько на весь світ, то вони його мають. Подивимось який результат і коли буде "на часі"
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26.10.2022 22:20 Відповісти
Посміховисько на весь світ? Після "шашликів на 9 травня"?
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26.10.2022 22:22 Відповісти
починати треба з того підараса який вносив законопроєкт в ВР
яйця в тиски і по ланцюжку
а ланцюжок поведе через кабмін на ахметку
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26.10.2022 19:09 Відповісти
Який ще законопроект? Кримінальні справи відкриті через формулу Ротердам+, ухвалену порохошахраями з НКРЕКП
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26.10.2022 20:58 Відповісти


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Реєстрація: 26.10.2022

Не спиться, «справжній німецький бюргер»?
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26.10.2022 21:09 Відповісти
А суд цього не доказав і справу закрили перший раз, і другий раз, і третій раз... То може підете до них зі своїми доказами та допоможете людЯм розібратись
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26.10.2022 22:23 Відповісти
САП має усі докази і з усіма розбереться
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26.10.2022 23:36 Відповісти
Ця інформація вже за межами розуміння людей рівня "Хуже не будет, хоть поржем!". Редакціє, подавайте матеріал зрозумілою мовою, інакше будете мати позов у суд від Спілки захисту тварин!
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26.10.2022 19:09 Відповісти
Цікаво, чому ж після приходу до влади Зе, Роттердамі працювати перестав, але тарифи тільки зросли?І тоді скільки збитків спричинила чинна влада?
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26.10.2022 19:09 Відповісти
З 2016 по 2019 я платив взимку за опалення мінімум 1500 за однокімнатну квартиру. З 2019-го я більше 800 не платив. Почали розказувати про якісь аномально теплі зими... Ну-ну ..
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26.10.2022 19:14 Відповісти
Зараз вас почнуть обзивати ботом москалів або ботом зелених
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26.10.2022 19:24 Відповісти
ой і ти тут даунець)))
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26.10.2022 20:51 Відповісти
Що підгорає клоун.
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26.10.2022 20:59 Відповісти
Мова про електрику.Може й за неї в 2 разі менше платите?Щодо газу, то останні два роки до 2021 ціни на нього були мінімальні, до речі аномально теплі зими в Європі цьому посприял
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26.10.2022 19:31 Відповісти
На електрику я особливо уваги не звертаю, бо там копійки виходять за місяць. На скільки знаю, ТЕСи генерують електрику і забезпечують гарячою водою, в тому числі на опалення. Правильно?
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26.10.2022 19:36 Відповісти
А я з 2019 почав платити навпаки в два рази більше після 2019 року в місті Миколаєваі і не потрібно розповідати казки.
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26.10.2022 19:44 Відповісти
А чим ти опалював,що в два рази став менше платити? І шо це за місто таке сказане?
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26.10.2022 20:48 Відповісти
ага казакар ще ******* буде? може тому що тобі банально нарешті лічильник поставили на опалення?)))
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26.10.2022 20:48 Відповісти
Брехло, як і твій зелений поц
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27.10.2022 00:28 Відповісти
Значи ть за світло і тепло не платимо 3 роки +1рік як пеня!!!!!!
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26.10.2022 19:12 Відповісти
****** не пробегал?
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26.10.2022 19:17 Відповісти
Теж нічогенька новина , будемо подивитись, чим ''серце заспокоїться''
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26.10.2022 19:20 Відповісти
А теперішньому складу НКРЕКП коли буде вручена підозра? До речі, непогано було б, якби прокурори заслухали членів комісії з радіо та телебачення. Українці взнали б багато цікавого...
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26.10.2022 19:20 Відповісти
"Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд..."
А кто ж на этом наварился? Явно делёж был.
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26.10.2022 19:22 Відповісти


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Реєстрація: 26.10.2022

Подрабатываешь пи@доболом?
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26.10.2022 21:11 Відповісти
Може зараз винерне падло яке пояснить нахіба ми купляли електроенергію в срашці але коли припекло то експортували в Європу ?
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26.10.2022 19:25 Відповісти
Це до арахама питання
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26.10.2022 19:48 Відповісти
рахують по-совковому, по затратам, а не по ринковому...

Ну, купіть зараз долар за 37 гривень, а не по 40. Не купите? А ну, беріть банкірів та валютчиків за жабри за отримання надприбутків!
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26.10.2022 19:26 Відповісти
Валютники діють в рамках встановлених «коридорів». Так само і НКРЕКП встанов формулу обчислення тарифу, все що треба було - це хоча б прибрати «+» там де не було доставки з Роттердаму, а доставки не було у більш ніж 80% випадків. До схеми від початку були застереження від багатьох. Але той «+» був комусь дуже потрібен
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26.10.2022 19:55 Відповісти
той "+" додавав до ціни вугілля максимум 1%. Пошаруди тарифи на залізничні і тим більше морські перевезення. Але вся ваша, ідіотів, проблема в тому, що ви не доганяєте, що формула "Ротердам+" ОБМЕЖУВАЛА верхню межу ціни вугілля, а не нижню. Тому що кожна шахта хотіла продати якнайдорожче своє вугілля, часто навіть поза межею (ВЕРХНЬОЮ!) здорового глузду. А чого так хотіли - та тому що в 2014-му Яценюк скасував компенсації шахтам за видобуте вугілля і змусив їх торгувати своєю продукцією в ринкових умовах.
Як наслідок прийнятих рішень в т.ч. з "Р+" обмежувалася верхня ціна ринкового тарифу на електроенергію; яка тоді, до речі, в Україні навіть для населення (1,68грн/квт) і навіть для постійних споживачів-клієнтів кожного обленерго була нижчою за відповідну європейську. (тай нині так воно є, бо був встановлений час дії тої формули - не бульше трьох років, і в 19-му вона була скасована. Але учасники вугільного ринку, та й енергетичного..., за той час три роки звикли до ринкових цін!, не всі, щоправда, бені це чомусь не стосується).
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26.10.2022 23:07 Відповісти
В тому "+" і справа, але тобі недопетрати. Ідіот це ти, якщо порівнюєш ціну вугілля на шахтах Ахматова і з ордло з ціною на біржі в Роттердамі. А якщо ти хочеш обмежити верхню (нижню) межу цін - то існують так звані референтні ціни (середня ціна у сусідніх з Україною регіонах, наприклад Польща, кацапія і так далі). Але тобі навіть лінь почитати що імпортованого вугілля по факту майже не було, так до чого там «+»?
Контроль ціноутворення, встановлення граничних надбавок, обчислення собівартості, картельні змови - то інша історія не в компетенції НКРЕКП.
І тарифи з прийняттям формули зростали щорічно (якщо для тебе +15-20% копійки, то в масштабі - то мільярди), за ріст в останні два роки взагалі мовчу. Теж саме з вартістю транспортування - копійки? Серйозно?))
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26.10.2022 23:50 Відповісти
Слідство вважає, що у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Джерело:

Формула «Роттердам+» не предполагала, что уголь будет физически приобретаться в Роттердаме и транспортироваться в украинский порт «Пивденный» (Одесская обл.)[4]. Индекс АРІ2 был использован как индикатив европейского рынка, а логистические затраты по формуле, должны были покрывать расходы на доставку угля со стран-производителей угля - ЮАР, Колумбии, США и Австралии - на Украину.

Для особо одаренных идиотов из зеленой власти, не знающей как же закончить для себя эпоху бедности во время войны.

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26.10.2022 19:28 Відповісти
Знаєш, кацапчику, на якому слові ти спалився?)
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26.10.2022 19:31 Відповісти
а ти зебіл, спалився, як той самий ідіот
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26.10.2022 19:38 Відповісти
Да пох, зелетроллик, ты уже и так спалился. Ты хоть в баксах за свой высер от подляка получаешь? Или за оплату коммуналки тут серешь?
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26.10.2022 19:59 Відповісти
Кое-кто в результате голосования за Роттердам+ сейчас с семьей находится на Тенерифе и совсем не собирается возвращаться в Украину. Как и начать работать, в этом больше нет необходимости. Как думаете, почему
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26.10.2022 19:36 Відповісти
Зелень все мусолить роттердам+ Більш нічого накопати не може, а до цього роттердама не знає на якій козі під'їхать, щоб висмоктать з пальця кримінал на Пороха
Ущербні довбні, заспокойтеся вже
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26.10.2022 19:36 Відповісти
йух йухан сдрысни. Тебе же полезнее будет, дебил малолетний.
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26.10.2022 20:13 Відповісти
о свівжий гівняр,бачу пердоляк вас бидло як тітуханів за копійки скуповує,щоб ви тут срали)))
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26.10.2022 20:52 Відповісти
А чого ви сприймаєте це питання виключно пов'язаним з Порошенко? Через медійну компанію
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26.10.2022 19:59 Відповісти
А як його треба сприймати, якщо саме Порошенка тягали по судах? Якщо зелі в снах сниться Порох на нарах? А для Бені це взагалі справа "честі". В лапках, тому що в лапках
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26.10.2022 20:04 Відповісти
Як його могли тягати по судах, якщо це не указ президента, а рішення НКРЕКП?
Я розумію, що його пов'язують з вовком, медійно. Та в комісії не тільки вовк
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26.10.2022 21:04 Відповісти
лютий 2018р.

Президент Петро Порошенко заявив, що йому не подобається формула https://lb.ua/news/2017/08/17/374177_nabu_provodit_obshuk_nkrekp_spravi.html формула Роттердам+ , відповідно до якої визначається ціна на вугілля, і запропонував створити в Україні Енергетичну біржу.

"Що таке Роттердам+? Я не збираюся виступати на його захист. Це просто показники біржі. Яким я бачу формування цін на будь-які енергетичні ресурси?.. В угоді з МВФ записано імпортний паритет. Імпортний паритет - це орієнтація на біржу. Не подобається Роттердам+? Запропонуйте Варшаву+, Бремен+. Мені ні те, ні те, ні те не подобається. Я вважаю, що в Україні повинна бути створена Енергетична біржа", - сказав він на прес-конференції.
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26.10.2022 21:05 Відповісти
Та я не збираюсь колупатися в цьому всьому. Мені зрозуміло одне: відкрили справу три роки тому, то будьласка доведіть до кінця і покарайте винних, якщо вони є. Все, крапка. А тягать цю справу четвертий рік може тільки недолуга зелена влада.
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26.10.2022 21:53 Відповісти
тому, що цю контору НКРЕКП, за президенство сивочолого створили на чолі з вовком, який потім по лісам ховався
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26.10.2022 20:29 Відповісти
В комісії ж був не тільк вовк?
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26.10.2022 20:59 Відповісти
Вони апріорі знають хто на цій схемі найбільше «заробив» на народній крові, от і виправдовують свого наймача коли тільки згадується Ротердам, Панама пейперс, Мінські домовленості, ДАП чи інші зашквари
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26.10.2022 21:11 Відповісти
Заблокуйте ботяру, будь ласка
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26.10.2022 21:57 Відповісти
Це вже який заход ?
Третій ? Четвертий ?
Бєня підганяє холопів.
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26.10.2022 20:04 Відповісти
Я совсем запутался, это обновленная САП начала бороться с коррупцией по-настоящему или портновская САП копает под Порошенко?
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26.10.2022 20:38 Відповісти
нкрєкп - це ще ті сволочі!
Вони суки придумали транспортіровку та доставку газу,цим самим викачуючи з людей ще гроші!
А тепер вони беруть за транспортіровку плату і з тих у кого розрушили домівки кацапи.
Люди не користуються газом,а їм в місяць всерівно нащитують від 35-110 гр.
А потім на людей передають в суди за неуплату,а суди стають на сторону газовиків і присуждають людям виплату плюс судовий ззбір в розмірі 240-300гр!.
В суд нікого не визивають,а передать висновок суда в виконавчу службу і та розпочинає кошмарити людей!
Ось така у нас влада і такі ******** слуги народу!
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26.10.2022 21:21 Відповісти
Це потрох таке пропхав у законодавство, що на людей без суду і слідства, без виклику в цей продажний суд щоб себе захистити вішають примарні борги перед олігархатом, як і ту транспортіровку газу законом про ринок газу, якого ніколи не було і досі немає.
Слуги тут не прі дєлах, ящо йдеться про ініціативу, однак користуються залишиними у спадок схемами сповна
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26.10.2022 23:51 Відповісти
Шо ж то робицця, людоньки?
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26.10.2022 21:22 Відповісти
Після призначення п. Клименка головою САП, всупереч безпрецедентному опору так званої зеленої влади, антикорупційна інфраструктура нарешті почала працювати і показувати результати. Тому ця зелена влада жодного відношення до кримінальних справ на чиновників НКРЕКП очевидно що не має
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26.10.2022 21:25 Відповісти
Облгази Фірташа зараз трахають всю країну "за доставку" віртуального газу, а ці як діти малі.
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26.10.2022 21:30 Відповісти
А шо сталось? Завтра вибори? Не пройшло і десяти років як помітили. Може ще помітять, як економічно грамотно неперевершенні економісти Слуг народу обгрунтували ( збільшили, бо виросла середня зарплата по країні ) зростання тарифів на воду, що абонплата за транспортування газу теж не має ні економічного, ні навіть логічного пояснення?
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26.10.2022 23:24 Відповісти
тупий зеленожо пий піар.
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27.10.2022 08:15 Відповісти
 
 