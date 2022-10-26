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Більше не слід вважати неможливим членство України в НАТО, - глава Мюнхенської конференції Гойсген

гойсген,крістоф

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що війна змінила обставини щодо членства України в НАТО і зараз його не слід вважати неможливим.

По це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Говорячи про можливе членство України в НАТО, Гойсген зазначив, що колишня канцлерка Ангела Меркель наклала вето на вступ України на саміті 2008 року.

Однак, за словами Гойсгена, який багато років був радником Меркель із зовнішньої політики, нині ситуація змінилася через порушення Путіним міжнародного права.

"Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні… Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО", - сказав він газетам медіагрупи Bayern.

Читайте: У НАТО мають упевнитися, що Україна потрібна Альянсу, - Зеленський

Автор: 

НАТО (6440) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+4
не забудь чмеркель спитати
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26.10.2022 19:55
+4
Після того як кацапи підірвали газову трубу. Раптом прозріли.
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26.10.2022 20:06
+4
це називається - побачили хто може набити москалям хлєбало!
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26.10.2022 20:42
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не забудь чмеркель спитати
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26.10.2022 19:55 Відповісти
Який добрий цей пан...
(розчулено сякається)
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26.10.2022 19:56 Відповісти
Ну таке -- як шубу з барського плеча .
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26.10.2022 19:57 Відповісти
Опросы декабря 2007 года, например, давали 31,8% приверженцев НАТО против 52,8% противников, 15,4% опрошенных не определились. К апрелю 2012 года «за НАТО» проголосовало бы уже 26,2%, против - 60,6%. Опрос июня 2014 года дал цифры 45,4% приверженцев вступления страны в альянс и 36,4% противников.

Так нам не очень то и хотелось?Давай асфальт
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26.10.2022 19:59 Відповісти
Бєлорусскій асфальт.
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26.10.2022 20:03 Відповісти
Тепер зрозумiли хто такi украiнскi козаки.
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26.10.2022 20:01 Відповісти
Так тримати, Німеччина!👍
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26.10.2022 20:01 Відповісти
Після того як кацапи підірвали газову трубу. Раптом прозріли.
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26.10.2022 20:06 Відповісти
А нахрена им та труба,если ЕС не знает куда девать газ? Температуры то днём +20 в Германии.
Перед Испанией стоят 30 кораблей с жидким газом,а его некуда пихать,всё на 100% забито.
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26.10.2022 20:15 Відповісти
точно... сьогодні так жарко, що капець )))
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26.10.2022 20:17 Відповісти
Пусть двинет в Балтию. У нас зимой уже холодно.
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27.10.2022 02:09 Відповісти
це називається - побачили хто може набити москалям хлєбало!
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26.10.2022 20:42 Відповісти
Не тіки хлебало набити,а можуть гнати цей бомжатнік до нової землі там їм місце.
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26.10.2022 21:00 Відповісти
Однак, за словами Гойсгена, який багато років був радником Меркель із зовнішньої політики, фріц, котрий прорашистський холуй,котрий довгі роки радив німецькій гейші мацковського сутинера куйла -Меркель накладати вето на вступ України в НАТО.
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26.10.2022 21:44 Відповісти
 
 