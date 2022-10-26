Більше не слід вважати неможливим членство України в НАТО, - глава Мюнхенської конференції Гойсген
Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що війна змінила обставини щодо членства України в НАТО і зараз його не слід вважати неможливим.
По це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Говорячи про можливе членство України в НАТО, Гойсген зазначив, що колишня канцлерка Ангела Меркель наклала вето на вступ України на саміті 2008 року.
Однак, за словами Гойсгена, який багато років був радником Меркель із зовнішньої політики, нині ситуація змінилася через порушення Путіним міжнародного права.
"Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні… Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО", - сказав він газетам медіагрупи Bayern.
Топ коментарі
+4 Alex Sav #513490
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+4 Борменталь Незабаром
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Так нам не очень то и хотелось?Давай асфальт
Перед Испанией стоят 30 кораблей с жидким газом,а его некуда пихать,всё на 100% забито.