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Новини Війна
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У Британії видали щоденник харківської школярки, в якому вона описала перші дні повномасштабного нападу Росії на Україну

книга

12-річна дівчинка описала життя у Харкові під час бомбардувань та обстрілів у перші дні війни. Вона з бабцею провела цей час у підвалі. Єва записала усе, що відбувалось з нею у ті дні, що відображає погляд на війну очима дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC

Британська акторка Кіра Найтлі озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної харків'янки Єви Скалієцької "You Don't Know What War Is" ("Ти не знаєш, що таке війна"), повідомили у видавництві Bloomsbury, яке виграло права на публікацію щоденника дівчинки. Це те саме видавництво, що видавало у Великій Британії книжки про Гаррі Поттера.

"Це неймовірно важлива історія, яка є водночас сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість", - зазначила Найтлі.

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Вона каже, що щоденник харків'янки справив на неї величезний вплив.

Єва та її бабуся тікали з Харкова на захід України. Сім'я поселилася там у шкільному залі, де дівчинка зустріла британських репортерів. Вона розповіла їм про свій щоденник, і після цього про неї написали декілька статей, розповідає видавництво.

Журналісти допомогли дівчинці та її бабусі перейти угорський кордон і зараз вони живуть у Дубліні, вдома у місцевої шкільної вчительки.

"Я почала писати цей щоденник, щоб допомогти собі впоратися із болісними почуттями і записати пережите, щоб через багато років я могла згадувати, як моє дитинство було зруйноване війною", - розповіла дівчинка і подякувала журналістам, які "повністю змінили моє життя".

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За словами Єви, вона присвячує свою книжку бабусі, яка "завжди робила все можливе, щоб я була у безпеці".

Аудіоменеджер Том Скіпп сказав, що йому сподобалася, як відома британська акторка Кіра Найтлі передала вдумливий і проникливий голос авторки.

"Для Єви дуже важливо, що Кіра вирішила працювати над цією важливою книгою, і Кіра зробила щось справді особливе зі своїм підходом до неї. Вона віддає належне невинному, молодому, але мудрому не по роках тону Єви, а ідеальний образ Кіри є чутливим, інтимним і, зрештою, надзвичайно переконливим", - сказав він.

Щоденник вийшов у жовтні з обкладинкою, натхненною українським народним мистецтвом від української ілюстраторки Анастасії Стефурак, особистими фотографіями Єви та картами Харкова, України та Європи від харків'янки-переселенки Ольги Штонди.

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Щоденник Єви порівнюють зі спогадами Анни Франк, єврейської дівчинки, яка з сім'єю роками переховувалася від переслідування нацистів в укритті в Нідерландах.

Зрештою, сім'ю видали, і загинули всі, окрім батька, який і видав щоденник доньки, який зараз є одним із найвідоміших у світі.

За час війни Росії проти України щоденники українських дітей не раз приваблювали увагу світу, але досі їх не публікували.

Автор: 

Велика Британія (5575) діти (5064) книги (446)


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Топ коментарі
+16
Діти не дорослі - вони кажуть те що бачять, без ніяких еківоків.
Єві і Бабусі мира і ніякого сраного підвалу! - ЗСУ роблять над цим...
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26.10.2022 20:18
+11
Кіра Найтлі вчутлива і розумна людина, якій почуття від прочитаного не дають спокою.
Слава тобі Боже, що таких людей все ж таки на світі більше ніж вонючих орків.
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26.10.2022 20:35
+6
Потрібно зробити все зоб наші нащадки не плати за наші помилки...Так ця війна це помилки старшого покоління, яке вірило у адін народ і інші пропагандонські забобони...Вчіть історію...
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26.10.2022 20:48
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Діти не дорослі - вони кажуть те що бачять, без ніяких еківоків.
Єві і Бабусі мира і ніякого сраного підвалу! - ЗСУ роблять над цим...
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26.10.2022 20:18 Відповісти
точніше, з 8-ми до 12-ти років діти за способом сприйняття реальності - реалісти Тому мабуть про війну акий книж - чистий репортаж, без прикрас 🥺
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26.10.2022 20:35 Відповісти
саме так, онуці 7 - хочеш не хочеш такі речі приміряються на себе
і залишитися байдужим і минуть новину не робить.
я би цьомнув бабусю - Жінка з величезної літери!
а в нас всі такі!
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26.10.2022 20:41 Відповісти
You know nothing about war!
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26.10.2022 20:19 Відповісти
мабуть , буде рихтиг: ю дон`т кнов насинь эбаут вор!
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26.10.2022 20:39 Відповісти
перепрошую пана Саню, а що таке "рихтиг"?
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26.10.2022 20:43 Відповісти
richtig(нем) - правильно правильный
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26.10.2022 20:52 Відповісти
Типо, корректли - по-аглицки...
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26.10.2022 20:53 Відповісти
а я, дурень, все на англіцьку перекладаю,
моя німецька скінчяеться на цьому по генам якось перепливло...

"hende hoh, nit shissen, wir wussten es nicht"
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26.10.2022 21:02 Відповісти
і то мабуть це кітайська...
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26.10.2022 21:05 Відповісти
А дер винтер ист да, эс ист кальт , эс шнайт. Вир лиэбен шлитшуглауфен...унд дас мэдхэн - забыли шо ля... какой из вас лореляйник, або репортэр шрайбикус:?...ХМЫ...
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26.10.2022 21:18 Відповісти
Если забыли делаю пэрэклад, мол, наступила зима , холодно, идет снег... Мы любим (с вами) кататися на лыжах... и девочек...
Lorelei - вiршик Гете про любовь...

Бог весть, отчего так нежданно
Тоска мне всю душу щемит,
И в памяти так неустанно
Старинная песня звучит?

Прохладой и сумраком веет;
День выждал вечерней поры;
Рейн катится тихо, и рдеет,
Вся в искрах, вершина горы.

Взошла на утёсы крутые
И села девица-краса,
И чешет свои золотые,
Что солнечный луч, волоса.

Их чешет она, распевая,-
И гребень у ней золотой,-
А песня такая чудная,
Что нет и на свете другой.

И обмер рыбак запоздалый
И, песню заслышавши ту,
Забыл про подводные скалы
И смотрит туда- в высоту...

Мне кажется, так вот и канет
Челнок, ведь рыбак без ума,
Ведь песней призывною манит
Его Лорелея сама.

1858
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26.10.2022 21:25 Відповісти
Хотя, вы правы с вашим немецким в отношении rusische schweine. какие здесь сантименты...
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26.10.2022 21:29 Відповісти
У Скорпионов кстати есть сильный хит давний ,Лорелея, правда там не сильно перекликается с авторским текстом. Есть видеоклип обалденный о природе, копните кому интересно. В дискографии ,Скорпионс, .
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26.10.2022 22:07 Відповісти
https://youtu.be/9UrQ8u60-OA Scorpions - Lorelei
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26.10.2022 22:20 Відповісти
перевод скорпионовской Лореляй:

Было время, когда мы плыли вместе,
Разделяя одну мечту на нашем пути,
Было место, где мы искали убежище,
Я никогда не знал цену боли, которой мне придется платить.

Ты водила меня за нос,
И я не знал что ты строишь другие планы,
Ты заставила меня считать,
что мы будем вместе всегда,
И я действительно думал,
Мое сердце будет спасено в твоих руках.

Лорелей,
Мой корабль прошел мимо тебя,
И хотя ты обещала показать мне путь,
Ты ввела меня в заблуждение,
Ты была моей, Лорелей,
Каким же я был дураком,
Потому что я верил каждому слову,
которое ты говорила,
И теперь мне интересно почему.
Лорелей...

Было время когда мы держались вместе
Обнажая наши души в свете пламени.
Были времена,
но теперь я потерял свои иллюзии,
Иногда я просыпаюсь ночью
и произношу твое имя,
Лорелей...

Мой корабль проплыл мимо тебя,
И хотя ты обещала мне показать путь,
Ты ввела меня в заблуждение,
Ты была моей, Лорелей,
Каким же я был дураком,
Потому что я верил каждому слову,
которое ты говорила,
И сейчас я хочу знать, почему,
Лорелей...

Теперь есть свет, который светит на реке,
Ослепляя мои глаза
с такого далекого расстояния,
Выстрел в сердце, но теперь я знаю лучше,
Так же тяжело, как устоять перед перед песней,
которую ты поешь,
Лорелей.
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26.10.2022 22:26 Відповісти
А мне кажется шо по теме перекликается.
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26.10.2022 22:27 Відповісти
Так поэт ведь русалку в основу взял, что рыбаков завлекала пением.... немцы---что с них взять!
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26.10.2022 22:56 Відповісти
Это греческая тема сирен, которые обитали возле гиблых мест (отмели и т.д.)на море, куда обманом направляли на погибель моряков.
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27.10.2022 00:09 Відповісти
wusste gar nicht, dass jetzt der Winter im Juli feststeckt...
Was für eine lustige Sprache…
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26.10.2022 21:26 Відповісти
Для июля - https://youtu.be/grSWdLdp7po июльское утро
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26.10.2022 21:32 Відповісти
now you bit me...
knew that from the beginning
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26.10.2022 21:37 Відповісти
нада-а.
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26.10.2022 21:43 Відповісти
отак поспілкуешся з розумною людиною і начє відлягає...
і небо голубіше і жито жовтіше!
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26.10.2022 21:42 Відповісти
переклад пестни: Я проснулся июльским утром,
с верой в любовь,
Вдохновлённый восходом летним,
солнцем, вышедшим вновь.
И как только запели птицы,
я покинул свой дом.
Через шторм и всю ночь пройду я,
пойду новым путём.

В этот день мне открылось свыше,
Что тебя я найду.

Я искал тебя там, где мне и не снилось,
Мир обошёл, куда ж мне ещё,
Хоть искал тебя в тысячах лиц я,
Но никто не прознал про горящий огонь

В моём сердце, в моих мыслях и в душе.
В сердце, в голове, в душе

Я проснулся июльским утром,
с верой в любовь,
Вдохновлённый восходом летним,
солнцем, вышедшим вновь.
И как только запели птицы,
я покинул свой дом.
Через шторм и всю ночь пройду я,
пойду новым путём.
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26.10.2022 21:42 Відповісти
Вiрно, украiнською.
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26.10.2022 20:58 Відповісти
richtig=right...
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26.10.2022 23:01 Відповісти
Кіра Найтлі вчутлива і розумна людина, якій почуття від прочитаного не дають спокою.
Слава тобі Боже, що таких людей все ж таки на світі більше ніж вонючих орків.
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26.10.2022 20:35 Відповісти
Потрібно зробити все зоб наші нащадки не плати за наші помилки...Так ця війна це помилки старшого покоління, яке вірило у адін народ і інші пропагандонські забобони...Вчіть історію...
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26.10.2022 20:48 Відповісти
Вчіть історію...щоб НЕ повторилося розкуркулювання, Голодомору, 37-39 років, 1945-47, виселення на Сибір, вивезення на цілину, БАМ, магадан і т.д. ....
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26.10.2022 23:03 Відповісти
Памятаю утро 24 лютого як кацапи у 4 утра стали бомбити "Ураганами" інститут ядерної фізики в Лісопарку Харкова, на краю міста. Гніди, за це їм немає пробачення.
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26.10.2022 23:10 Відповісти
 
 