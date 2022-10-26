У Британії видали щоденник харківської школярки, в якому вона описала перші дні повномасштабного нападу Росії на Україну
12-річна дівчинка описала життя у Харкові під час бомбардувань та обстрілів у перші дні війни. Вона з бабцею провела цей час у підвалі. Єва записала усе, що відбувалось з нею у ті дні, що відображає погляд на війну очима дитини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC
Британська акторка Кіра Найтлі озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної харків'янки Єви Скалієцької "You Don't Know What War Is" ("Ти не знаєш, що таке війна"), повідомили у видавництві Bloomsbury, яке виграло права на публікацію щоденника дівчинки. Це те саме видавництво, що видавало у Великій Британії книжки про Гаррі Поттера.
"Це неймовірно важлива історія, яка є водночас сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість", - зазначила Найтлі.
Вона каже, що щоденник харків'янки справив на неї величезний вплив.
Єва та її бабуся тікали з Харкова на захід України. Сім'я поселилася там у шкільному залі, де дівчинка зустріла британських репортерів. Вона розповіла їм про свій щоденник, і після цього про неї написали декілька статей, розповідає видавництво.
Журналісти допомогли дівчинці та її бабусі перейти угорський кордон і зараз вони живуть у Дубліні, вдома у місцевої шкільної вчительки.
"Я почала писати цей щоденник, щоб допомогти собі впоратися із болісними почуттями і записати пережите, щоб через багато років я могла згадувати, як моє дитинство було зруйноване війною", - розповіла дівчинка і подякувала журналістам, які "повністю змінили моє життя".
За словами Єви, вона присвячує свою книжку бабусі, яка "завжди робила все можливе, щоб я була у безпеці".
Аудіоменеджер Том Скіпп сказав, що йому сподобалася, як відома британська акторка Кіра Найтлі передала вдумливий і проникливий голос авторки.
"Для Єви дуже важливо, що Кіра вирішила працювати над цією важливою книгою, і Кіра зробила щось справді особливе зі своїм підходом до неї. Вона віддає належне невинному, молодому, але мудрому не по роках тону Єви, а ідеальний образ Кіри є чутливим, інтимним і, зрештою, надзвичайно переконливим", - сказав він.
Щоденник вийшов у жовтні з обкладинкою, натхненною українським народним мистецтвом від української ілюстраторки Анастасії Стефурак, особистими фотографіями Єви та картами Харкова, України та Європи від харків'янки-переселенки Ольги Штонди.
Щоденник Єви порівнюють зі спогадами Анни Франк, єврейської дівчинки, яка з сім'єю роками переховувалася від переслідування нацистів в укритті в Нідерландах.
Зрештою, сім'ю видали, і загинули всі, окрім батька, який і видав щоденник доньки, який зараз є одним із найвідоміших у світі.
За час війни Росії проти України щоденники українських дітей не раз приваблювали увагу світу, але досі їх не публікували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єві і Бабусі мира і ніякого сраного підвалу! - ЗСУ роблять над цим...
і залишитися байдужим і минуть новину не робить.
я би цьомнув бабусю - Жінка з величезної літери!
а в нас всі такі!
моя німецька скінчяеться на цьому по генам якось перепливло...
"hende hoh, nit shissen, wir wussten es nicht"
Lorelei - вiршик Гете про любовь...
Бог весть, отчего так нежданно
Тоска мне всю душу щемит,
И в памяти так неустанно
Старинная песня звучит?
Прохладой и сумраком веет;
День выждал вечерней поры;
Рейн катится тихо, и рдеет,
Вся в искрах, вершина горы.
Взошла на утёсы крутые
И села девица-краса,
И чешет свои золотые,
Что солнечный луч, волоса.
Их чешет она, распевая,-
И гребень у ней золотой,-
А песня такая чудная,
Что нет и на свете другой.
И обмер рыбак запоздалый
И, песню заслышавши ту,
Забыл про подводные скалы
И смотрит туда- в высоту...
Мне кажется, так вот и канет
Челнок, ведь рыбак без ума,
Ведь песней призывною манит
Его Лорелея сама.
1858
Было время, когда мы плыли вместе,
Разделяя одну мечту на нашем пути,
Было место, где мы искали убежище,
Я никогда не знал цену боли, которой мне придется платить.
Ты водила меня за нос,
И я не знал что ты строишь другие планы,
Ты заставила меня считать,
что мы будем вместе всегда,
И я действительно думал,
Мое сердце будет спасено в твоих руках.
Лорелей,
Мой корабль прошел мимо тебя,
И хотя ты обещала показать мне путь,
Ты ввела меня в заблуждение,
Ты была моей, Лорелей,
Каким же я был дураком,
Потому что я верил каждому слову,
которое ты говорила,
И теперь мне интересно почему.
Лорелей...
Было время когда мы держались вместе
Обнажая наши души в свете пламени.
Были времена,
но теперь я потерял свои иллюзии,
Иногда я просыпаюсь ночью
и произношу твое имя,
Лорелей...
Мой корабль проплыл мимо тебя,
И хотя ты обещала мне показать путь,
Ты ввела меня в заблуждение,
Ты была моей, Лорелей,
Каким же я был дураком,
Потому что я верил каждому слову,
которое ты говорила,
И сейчас я хочу знать, почему,
Лорелей...
Теперь есть свет, который светит на реке,
Ослепляя мои глаза
с такого далекого расстояния,
Выстрел в сердце, но теперь я знаю лучше,
Так же тяжело, как устоять перед перед песней,
которую ты поешь,
Лорелей.
Was für eine lustige Sprache…
knew that from the beginning
і небо голубіше і жито жовтіше!
с верой в любовь,
Вдохновлённый восходом летним,
солнцем, вышедшим вновь.
И как только запели птицы,
я покинул свой дом.
Через шторм и всю ночь пройду я,
пойду новым путём.
В этот день мне открылось свыше,
Что тебя я найду.
Я искал тебя там, где мне и не снилось,
Мир обошёл, куда ж мне ещё,
Хоть искал тебя в тысячах лиц я,
Но никто не прознал про горящий огонь
В моём сердце, в моих мыслях и в душе.
В сердце, в голове, в душе
Я проснулся июльским утром,
с верой в любовь,
Вдохновлённый восходом летним,
солнцем, вышедшим вновь.
И как только запели птицы,
я покинул свой дом.
Через шторм и всю ночь пройду я,
пойду новым путём.
Слава тобі Боже, що таких людей все ж таки на світі більше ніж вонючих орків.