У Британії видали щоденник харківської школярки, в якому вона описала перші дні повномасштабного нападу Росії на Україну

12-річна дівчинка описала життя у Харкові під час бомбардувань та обстрілів у перші дні війни. Вона з бабцею провела цей час у підвалі. Єва записала усе, що відбувалось з нею у ті дні, що відображає погляд на війну очима дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC

Британська акторка Кіра Найтлі озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної харків'янки Єви Скалієцької "You Don't Know What War Is" ("Ти не знаєш, що таке війна"), повідомили у видавництві Bloomsbury, яке виграло права на публікацію щоденника дівчинки. Це те саме видавництво, що видавало у Великій Британії книжки про Гаррі Поттера.

"Це неймовірно важлива історія, яка є водночас сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість", - зазначила Найтлі.

Вона каже, що щоденник харків'янки справив на неї величезний вплив.

Єва та її бабуся тікали з Харкова на захід України. Сім'я поселилася там у шкільному залі, де дівчинка зустріла британських репортерів. Вона розповіла їм про свій щоденник, і після цього про неї написали декілька статей, розповідає видавництво.

Журналісти допомогли дівчинці та її бабусі перейти угорський кордон і зараз вони живуть у Дубліні, вдома у місцевої шкільної вчительки.

"Я почала писати цей щоденник, щоб допомогти собі впоратися із болісними почуттями і записати пережите, щоб через багато років я могла згадувати, як моє дитинство було зруйноване війною", - розповіла дівчинка і подякувала журналістам, які "повністю змінили моє життя".

За словами Єви, вона присвячує свою книжку бабусі, яка "завжди робила все можливе, щоб я була у безпеці".

Аудіоменеджер Том Скіпп сказав, що йому сподобалася, як відома британська акторка Кіра Найтлі передала вдумливий і проникливий голос авторки.

"Для Єви дуже важливо, що Кіра вирішила працювати над цією важливою книгою, і Кіра зробила щось справді особливе зі своїм підходом до неї. Вона віддає належне невинному, молодому, але мудрому не по роках тону Єви, а ідеальний образ Кіри є чутливим, інтимним і, зрештою, надзвичайно переконливим", - сказав він.

Щоденник вийшов у жовтні з обкладинкою, натхненною українським народним мистецтвом від української ілюстраторки Анастасії Стефурак, особистими фотографіями Єви та картами Харкова, України та Європи від харків'янки-переселенки Ольги Штонди.

Щоденник Єви порівнюють зі спогадами Анни Франк, єврейської дівчинки, яка з сім'єю роками переховувалася від переслідування нацистів в укритті в Нідерландах.

Зрештою, сім'ю видали, і загинули всі, окрім батька, який і видав щоденник доньки, який зараз є одним із найвідоміших у світі.

За час війни Росії проти України щоденники українських дітей не раз приваблювали увагу світу, але досі їх не публікували.