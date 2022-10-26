Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артустановки Panzerhaubitze 2000
Уряд Німеччини передав Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті німецького уряду.
Зазначається, що Україна отримала дві реактивні системи залпового вогню MARS II. Таким чином, українська армія має на озброєнні вже пʼять таких РСЗВ.
Разом з тим Україна також отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.
Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.
У постачаннях також вказана передача двох надводних дронів. Про що саме йдеться і якого виробництва - невідомо.
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P.S. схоже німецький уряд роздуплився і це дуже хороша новина.
А давайте Штайнмайєра щотижня в Україну запрошувати! Ми вже звикли до тривог, а от наслідки для України від гостей - гріють душу! А рашисти не підведуть: або ракетами, або шахедами влуплять
німеччина передає зброю в тому числі бо мельник ногами німеччину копав а не тому що ми чемно просили.
ви цього для нас прагнете?
мельник - прекрасний дипльомат.
бо він чудово зрозумів своє завдання - кидати в німецьке болото дріжджі аж поки воно не почне нуртувати так що звідти почнуть вискакувати гаубиці та рсзв.
він упорався на 5.
тільки кадировське чмо буде плювати в українця за те, що він хоче говорити українською в Україні.
Це ж на один день боїв...
Ствол змінити, і назад у бій.
(только кто ж такие названия придумует - ************** )))) Марс, Ирис...классно! но отэто...)))
называем детей Джавелинами и Байрактарами... назовем и кого-то Пан-зергут -гаубицами )))
Я восхищаюсь вашими женщинами, которые бежали к нам. Они такие трудолюбивые, многие с детьми и не чураются работы. Я знаю многих беженцев и по мере возможности их поддерживаю.
Обычно 3 семьи в одном доме, так сказать, в общей квартире с общей кухней и санузлом. Районная администрация платит за это.
А боєкомлект в необхідних об'ємах для MARS II? Який дядя розщедриться? Та й 155-го калібру снарядів - шість тисяч, це нічого, це на тиждень роботи вдвох/втрьох! А німці резину тягнуть по два-три місяці!