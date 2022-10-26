Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артустановки Panzerhaubitze 2000

Уряд Німеччини передав Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що Україна отримала дві реактивні системи залпового вогню MARS II. Таким чином, українська армія має на озброєнні вже пʼять таких РСЗВ.

Разом з тим Україна також отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.

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Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.

У постачаннях також вказана передача двох надводних дронів. Про що саме йдеться і якого виробництва - невідомо.