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Новини
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Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артустановки Panzerhaubitze 2000

mars

Уряд Німеччини передав Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що Україна отримала дві реактивні системи залпового вогню MARS II. Таким чином, українська армія має на озброєнні вже пʼять таких РСЗВ.

Разом з тим Україна також отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.

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Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.

У постачаннях також вказана передача двох надводних дронів. Про що саме йдеться і якого виробництва - невідомо.

Автор: 

Німеччина (7349) зброя (7460) допомога (8341)


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Топ коментарі
+35
Німці допомагають українцям в війні з фашистами.
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26.10.2022 20:29
+28
Все просто: чим успішні дії ЗСУ на фронті, тим більше зброї нам постачають партнери.

P.S. схоже німецький уряд роздуплився і це дуже хороша новина.
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26.10.2022 20:24
+21
Я рада. Наконец-то больше оружия для украинской армии.
Я восхищаюсь вашими женщинами, которые бежали к нам. Они такие трудолюбивые, многие с детьми и не чураются работы. Я знаю многих беженцев и по мере возможности их поддерживаю.
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26.10.2022 20:47
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Все просто: чим успішні дії ЗСУ на фронті, тим більше зброї нам постачають партнери.

P.S. схоже німецький уряд роздуплився і це дуже хороша новина.
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26.10.2022 20:24 Відповісти
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26.10.2022 20:50 Відповісти
Йой! Оце поперло!
А давайте Штайнмайєра щотижня в Україну запрошувати! Ми вже звикли до тривог, а от наслідки для України від гостей - гріють душу! А рашисти не підведуть: або ракетами, або шахедами влуплять
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26.10.2022 20:27 Відповісти
Треба було не тролити і не футболити Штайнмаєра в березні-квітні. То й допомога була б раніше.
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26.10.2022 21:00 Відповісти
не плутайте причину та наслідки.

німеччина передає зброю в тому числі бо мельник ногами німеччину копав а не тому що ми чемно просили.
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26.10.2022 21:06 Відповісти
Мельник своїми "копняками" нічого доброго не зробив. Дипломатія - це не про Мельника.
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26.10.2022 21:08 Відповісти
дипльоматія, на яку ви молитеся це реал політік, себто це викликати українського посла і з посмішкою на обличчі сказати йому що Україні пора ставати раком бо так сказав путін.

ви цього для нас прагнете?

мельник - прекрасний дипльомат.

бо він чудово зрозумів своє завдання - кидати в німецьке болото дріжджі аж поки воно не почне нуртувати так що звідти почнуть вискакувати гаубиці та рсзв.

він упорався на 5.
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26.10.2022 21:50 Відповісти
А розкажіть ще про iPhone дипломатію. А то плутаюсь в тонкощах.
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27.10.2022 00:00 Відповісти
Мельника будут после войны новая власть будет судить за саботаж. Только этого козла пообещали убрать-тут же пошло вооружение из Германии.
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26.10.2022 21:27 Відповісти
язиком дітовбивць не розмовляю, пн.
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26.10.2022 21:53 Відповісти
а ти і на Ненці з мозком не дружиш,теж мені мораліст ****,а мовою онопрієнка чого говориш.мичи тоді?
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27.10.2022 00:04 Відповісти
в сраку пішов, кадировське чмо.

тільки кадировське чмо буде плювати в українця за те, що він хоче говорити українською в Україні.
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27.10.2022 01:21 Відповісти
шо ж ти бидло не мичиш,ти ж скавуліло що "мовою дітовбивць" говорити не будеш,то чого на одній мові з онопрієнком скавчиш,давай будбь долболйбом до кінця,просто МИЧИ,мельникофіл сраний
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27.10.2022 02:21 Відповісти
це той мельник якого німці називали токсичним? ню ню.чи то той мельник,якого вони і за гівно не рахували до 24го? кого воно могло копати це дефективне бидло
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27.10.2022 00:03 Відповісти
І це німець тільки 2 години в бомбосховищі посидів!
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26.10.2022 20:28 Відповісти
Зато кофе выжрал как тот еще европеец)
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26.10.2022 20:54 Відповісти
Це він просто зденервований був!
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26.10.2022 21:45 Відповісти
он твое кофе выпил? вот "сволочь"
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27.10.2022 05:03 Відповісти
За языком следи, ху...ш
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27.10.2022 05:49 Відповісти
ууу какой грозный - аж страшно)) ты что больной наголову?
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27.10.2022 05:53 Відповісти
Хорошая новость. Мясорубка для чмобиков.
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26.10.2022 20:29 Відповісти
пойміть правильно--хайль Шольц!!
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26.10.2022 20:29 Відповісти
Меркель капут.
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26.10.2022 20:34 Відповісти
О, я-я, Ганс, махен дисциплинен, я-я, цурюк
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26.10.2022 20:57 Відповісти
Німці допомагають українцям в війні з фашистами.
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26.10.2022 20:29 Відповісти
Очевидное и невероятное.
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26.10.2022 20:33 Відповісти
Там в сусідів діди в гробах перевертаються
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26.10.2022 20:34 Відповісти
у зомбаков и нежити нет никаких дедов нечему переворачиваться
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27.10.2022 05:06 Відповісти
"6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм"
Це ж на один день боїв...
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26.10.2022 20:37 Відповісти
Головне не кількість, а якість, ніхто ж не озвучував скільки з них Ескалібурів, а єто вам нє как лібо что, а что лібо как, угу... ***
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26.10.2022 20:45 Відповісти
Есть поставки еще и от других стран. Но вы правы думаю снарядов, как и ракет нам не хватает.
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26.10.2022 20:56 Відповісти
Якщо це SMArt 155 (нім. Suchzünder Munition für die Artillerie 155) - німецький високоточний 155 мм касетний артилерійський снаряд, спроєктований для стрільби на великі відстані й гарантованого ураження як стаціонарної бронетехніки, так і в русі, з верхньої півкулі, то кацапам - п...зда.
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26.10.2022 22:41 Відповісти
ну то робіть свої,що не можете.ну то нема чого носом крутити.
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27.10.2022 00:06 Відповісти
Ніхто носом не крутить. Просто це дуже мало, потрібно набагато більше...
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27.10.2022 00:45 Відповісти
що сказав таран директору заводу Артем нагадати? чи самі пошукаєте,чи знов "клятий Порох" не побудував снарядний завод?
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27.10.2022 02:23 Відповісти
когда украинцы голосовали за банду каломйши и его зеленого квартала они не требовали что бы не лох или его слуги срочно построили патронный завод - и они не требовали повышения обороноспосбности Украины
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27.10.2022 05:14 Відповісти
а ты можешь больше поставить ? у тебя под диваном должно быть раза в три больше
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27.10.2022 05:07 Відповісти
Щиро дякуємо, Германіє.
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26.10.2022 20:37 Відповісти
Штайнмайер - борец с нацизмом ХХІ века. Ипать тарахтеть, что хочеш можно увидеть в мире этом.
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26.10.2022 20:39 Відповісти
Вроде мелочь, а приятно Хотя... тихой сапой - курочка по зернышку,- весь двор в гавне
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26.10.2022 20:41 Відповісти
Именно что мало. Думаю износ артиллерии у нас довольно большой, так что поставка этих самоходок выглядит как замена.
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26.10.2022 20:44 Відповісти
Для цього є ремонт, і це багато країн для нас роблять.

Ствол змінити, і назад у бій.
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26.10.2022 21:47 Відповісти
а что тебе не нравится? тебе что все должны от рождения? что за предьявы ? ******* эти вечно ноющие зрадойопы и боты
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27.10.2022 05:17 Відповісти
спасибо!
(только кто ж такие названия придумует - ************** )))) Марс, Ирис...классно! но отэто...)))
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26.10.2022 20:42 Відповісти
А "танк" - краще? "Бочка"! Знаменитий Іл-2 іменували "утюг"
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26.10.2022 20:51 Відповісти
от уже и пошуткувать нельзя)))
называем детей Джавелинами и Байрактарами... назовем и кого-то Пан-зергут -гаубицами )))
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26.10.2022 20:58 Відповісти
Якщо точно - "броньована землерийка") А що - гарно землю риє! Копає ямки і туди кацапів закопує! (до речі - у тваринному світі "землерийка" вважається одним з найзажерливіших хижаків - в своїй ваговій категорії)
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27.10.2022 03:45 Відповісти
Де вітчизняні високоточні снаряди "Карасук"? Не чув щоб ними хоч одна **** була покарана...
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26.10.2022 21:08 Відповісти
Питай "зелених" Наприклад, Рєзнікова! Це його прямий обов"язок - займаться ВПК (А не ******* в Інтернет)
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27.10.2022 04:15 Відповісти
там где ты на выборах голосовал..
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27.10.2022 05:18 Відповісти
шо ж вы все такие серьезные...
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26.10.2022 21:24 Відповісти
Балуєте..

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26.10.2022 20:42 Відповісти
Я рада. Наконец-то больше оружия для украинской армии.
Я восхищаюсь вашими женщинами, которые бежали к нам. Они такие трудолюбивые, многие с детьми и не чураются работы. Я знаю многих беженцев и по мере возможности их поддерживаю.
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26.10.2022 20:47 Відповісти
борщ? ха-ха! Они идут в хозяйственный магазин, покупают все и ремонтируют свою квартиру. они делают все! Я обычно организую закупки и транспортировку мебели, а также визиты к врачу, открытие счета, медицинскую страховку и т.д.
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26.10.2022 21:19 Відповісти
а как с жильем в городах? говорят уже нет свободных мест? или нет?
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27.10.2022 05:19 Відповісти
Что меня удивляет, я живу в маленьком городе и свободных квартир ни здесь, ни в районе нет. С другой стороны, они всегда есть в двух крупных городах, таких как Эрланген, Швайнфурт или Бамберг.
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27.10.2022 21:24 Відповісти
а в Франфуркте Мюнхене Дюсельдорфе недорогая комната сколько будет стоить в месяц?
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27.10.2022 22:03 Відповісти
2 комнатная квартира от 300 до 400€ чистая аренда без отопления и воды.
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28.10.2022 00:09 Відповісти
а сколько человек может в такой жить? и сколько за комуналку еще платить?
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28.10.2022 00:31 Відповісти
Я знаю несколько семей из Украины, которые живут в доме.
Обычно 3 семьи в одном доме, так сказать, в общей квартире с общей кухней и санузлом. Районная администрация платит за это.
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03.11.2022 20:43 Відповісти
А шо там у них сдохло в лесу?!
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26.10.2022 20:52 Відповісти
На болото Марси саме те, дуже потрібні.
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26.10.2022 20:54 Відповісти
Где Валентина Саюн, где наша защитница Германии? Данке шен Германия, дякую Валентина
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26.10.2022 20:55 Відповісти
Ладно, установки.
А боєкомлект в необхідних об'ємах для MARS II? Який дядя розщедриться? Та й 155-го калібру снарядів - шість тисяч, це нічого, це на тиждень роботи вдвох/втрьох! А німці резину тягнуть по два-три місяці!
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26.10.2022 20:55 Відповісти
ти, сволота тягнисракова, це ти також по факту за шашлики проголосував! Якого хя стрелки переводиш зі своє зради України в 2019-му?
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26.10.2022 21:26 Відповісти
очень странно что ты предьявляешь претензии немцам а не руководству Украины
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27.10.2022 05:20 Відповісти
Дякуємо!
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26.10.2022 20:55 Відповісти
Все повторяется... Сталин был чудовищем чуть менее Гитлера (с точки зрения белых людей). Еще и напали именно на него. Так и воровская Украина с политически, экономически и социально малограмотным населением куда лучше совершенно уже шизоидно-нацистской *********. Если Путин вторгнется в Ад, то я закончу сделку с дьяволом. 😊
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26.10.2022 20:59 Відповісти
ты кацап берега попутал со своим ботоксным обсосом путлером
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27.10.2022 05:21 Відповісти
Ой..лишенько..та шо це твориться
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26.10.2022 21:01 Відповісти
Це ж як кацапня підірвала газову трубу, то вибухова хвиля дійшла по трубі і до їхнього терміналу та наробила там шкоди. Ось ганси і осєрчалі.
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26.10.2022 21:06 Відповісти
а как они думали все коту масленница
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27.10.2022 05:23 Відповісти
Zer Gut dast ist uht aht!
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26.10.2022 21:12 Відповісти
14- это только немецких, а еще нидерланды
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26.10.2022 21:21 Відповісти
Гарна новина. Марс 2 може добивати і на 300 км.
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26.10.2022 23:03 Відповісти
то якщо дадуть потрібні **********.
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27.10.2022 00:08 Відповісти
если сильно надо будет дадут!
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27.10.2022 05:25 Відповісти
Szybko!
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27.10.2022 01:47 Відповісти
ок. А де ще двісті?
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27.10.2022 10:27 Відповісти
 
 