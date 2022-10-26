В Ірландії скасували короткостроковий безвізовий в’їзд для громадян Росії та Білорусі

В Ірландії переглянули список країн, які входять до програми короткострокового безвізового в’їзду. З нього зникли Росія та Білорусь – тепер громадяни цих держав зможуть подорожувати Ірландією лише у разі отримання національної візи цієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті ірландського уряду. Відповідний документ підписала міністерка юстиції Ірландії Хелен МакЕнті.

"Я підписала статутний документ про виключення Росії та Білорусі зі списку країн, які можуть скористатися програмою безвізового в'їзду у зв'язку з російською агресією проти України, що триває", – заявила вона.

Зазначимо, що раніше росіяни та білоруси могли в'їжджати до Ірландії з візами Великої Британії без необхідності отримувати ще й ірландську. Тепер для перебування в цих державах потрібен дозвіл на в'їзд кожної з них.

У програмі короткострокового безвізового в'їзду до Ірландії залишаються 22 країни, серед яких Україна, Туреччина, Китай, Перу, Філіппіни, Косово, Казахстан, Оман та інші.

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Що ж до отримання візи для громадян РФ, Ірландія зараз розглядає всі такі заяви в індивідуальному порядку.

"Кожна заява оцінюється відповідно до критеріїв, що відповідають категорії запитаної візи, і включає підтвердження фінансового стану, медичну страховку і, при необхідності, дозвіл на роботу тощо. Також проводяться перевірки на наявність несприятливого імміграційного минулого або судимостей", – сказано в повідомленні.