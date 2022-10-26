Пропаганда в РФ розказує, що Україна нібито готується збити над Чорнобилем "радіоактивну ракету"
Російська пропаганда поширює повідомлення про те, що Україна начебто завершила "технічну підготовку до провокації з "брудною бомбою".
Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.
З посиланням на "джерело, знайоме із ситуацією" пропагандисти твердять, що "фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС".
"Фахівці "Південмашу" вже виготовили муляж ракети комплексу "Іскандер", головну касетну частину якого планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім "збити" силами української ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС, щоб заявити про російський пуск ядерного заряду", - твердять російські пропагандисти.
Нагадаємо, раніше вони поширювали дезінформацію про те, що Україна нібито готується підірвати т. зв. "брудну бомбу", щоб потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав про це колегам з інших країни із 23 жовтня. США, Британія і Франція відкинули звинувачення РФ у "брудній бомбі" як брехливі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про розробку "брудної бомби".
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І на Цензорі ж було кілька новин про розмінування АЕС після жесту доброї волі пляшкосидів.
В пропаганді рф всі малохольні.
мало на раші світлячків повернулося, то хочуть сказати МОЖЄМ ПАВТАРІТЬ?
Це вже щось нове.
Угомоніть їх, хто небудь!
Шок! Срочно в номер! Украинские грязные бомбы рвутся по всей территории! Ковровые бомбардировки! Есть пострадавшие! Спасите хотя-бы котят!
Що вони там курять?
Від ягелю так не торкає.
Можє нюхають радиактивні відходи?
В них же там збочена логіка - немає сенсу чекати від них якихось логічних пояснень.
Це я зрозумів ще 24 лютого, коли мої знайомі з Києва намагались поговорити із своїми родичами в кацапстані.
Пропоную на такий акт агресії підривати ядерні заряди закладені в москві. Немає змісту відкладати їх на потім та детонувати спочатку якісь заряди у віддалених частинах рф. Раз задіюють бидлорусь то карати треба москву.
А ось ми та в москві...
Мені так цікаво побачити цю істоту, щоб переконатися у її існуванні. Хоча я розумію, що це не одна істота, а ціла контора, може у неї головний ідеолог мєдвєдка-уточка?
Пупка видать распоряжение о вранье этом отменить забыл )))