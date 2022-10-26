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Пропаганда в РФ розказує, що Україна нібито готується збити над Чорнобилем "радіоактивну ракету"

Російська пропаганда поширює повідомлення про те, що Україна начебто завершила "технічну підготовку до провокації з "брудною бомбою".

Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

З посиланням на "джерело, знайоме із ситуацією" пропагандисти твердять, що "фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС".

"Фахівці "Південмашу" вже виготовили муляж ракети комплексу "Іскандер", головну касетну частину якого планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім "збити" силами української ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС, щоб заявити про російський пуск ядерного заряду", - твердять російські пропагандисти.

Дивіться: МЗС РФ проілюструвало фотографією зі Словенії 10-річної давнини твіт про підготовку Україною "брудної бомби". ФОТО

Нагадаємо, раніше вони поширювали дезінформацію про те, що Україна нібито готується підірвати т. зв. "брудну бомбу", щоб потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав про це колегам з інших країни із 23 жовтня. США, Британія і Франція відкинули звинувачення РФ у "брудній бомбі" як брехливі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про розробку "брудної бомби".

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65122) ядерна зброя (1153) фейк (744)


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Топ коментарі
+14
Як зрадник, так і слуга, або зажопник.
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26.10.2022 22:08
+12
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26.10.2022 21:57
+12
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26.10.2022 23:17
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26.10.2022 21:57 Відповісти
Що там кацапня курить?
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26.10.2022 21:57 Відповісти
Важко уявити, може кізяки?
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26.10.2022 22:00 Відповісти
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26.10.2022 21:58 Відповісти
не не так эта ракета сбросит на 4 энергоблоком ЧАЭС Путина живого целохонького.. и Путин как истинынй борец с Антихристом и Секто Диявола упадет под реактор и попробует там прожить и позвонить Шойгу в течении 3 минут ...если получится...
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26.10.2022 22:26 Відповісти
А если они весной саркофаг заминировали. Не зряж они там окапались на 3 месяца.
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26.10.2022 22:00 Відповісти
Звісно тоді вони все замінували. Тут ще боти кацапські аж пищали від щастя.

І на Цензорі ж було кілька новин про розмінування АЕС після жесту доброї волі пляшкосидів.
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26.10.2022 22:07 Відповісти
Пізно, голубчики. Весь світ і так вже давно налаштований проти росісі
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26.10.2022 22:00 Відповісти
А звідки РІА Новості знають що в Україні є ракета типу ІСКАНДЕР. Це суто російська розробка і виготовлення. Вони вРФії усі поголовно ідіоти від народження чи від зомбоящика?
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26.10.2022 22:26 Відповісти
Вони ОДИН РАЗ спробували завести "Іскандери" на територію України (весною - на Поліссі) Там вони й "лягли" (Хоча хто його знає - може одну з пускових захопили цілою і наші науковці разом з американцями того "Іскандера" вже "препарували"?)
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27.10.2022 05:46 Відповісти
Зустрічайте ракету над кремлем і не кажіть що мало.
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26.10.2022 22:00 Відповісти
Пропаганда в РФ розказує
В пропаганді рф всі малохольні.
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26.10.2022 22:01 Відповісти
скажіть красовському, щоб більше коксвечерниці для геїв не провадив, он його понесло дітей українських в ефірі закликати спалювати або топити, а цих несе над Чорнобилем вибухи робити

мало на раші світлячків повернулося, то хочуть сказати МОЖЄМ ПАВТАРІТЬ?
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26.10.2022 22:01 Відповісти
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26.10.2022 22:01 Відповісти
О боже!
Це вже щось нове.
Угомоніть їх, хто небудь!
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26.10.2022 22:02 Відповісти
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26.10.2022 22:03 Відповісти
Як зрадник, так і слуга, або зажопник.
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26.10.2022 22:08 Відповісти
пропагандоны их раши напоминают мне старый анекдот - Разговаривают два идиота - Вот, смотри, у поезда колёса круглые. Но когда он едет, они грюкают. - Так формула круга - 2 Пи Эр квадрат. Так квадрат и грюкает.
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26.10.2022 22:06 Відповісти


Шок! Срочно в номер! Украинские грязные бомбы рвутся по всей территории! Ковровые бомбардировки! Есть пострадавшие! Спасите хотя-бы котят!
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26.10.2022 22:08 Відповісти
Падгатовка новой модіфікациі іскандєра "Буханка" к запуску
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26.10.2022 23:20 Відповісти
Есть мысль, что ракету они запустят, но запустят практически с границы Республика Беларусь из района близкого к Полесский радиационно-экологический заповедник. И ракету не "собъют" а она упадет на территории Республика Беларусь рядом или на населенный пункт. И заявят, что киевская власть "ошиблась" и ракету не сбила. И напала на мирную Беларусь, вот и заява от усатого о том, что они не нападут, если их не провоцировать.
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26.10.2022 22:11 Відповісти
уссатого
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26.10.2022 22:39 Відповісти
У ***** так и чешутся руки кидануть ядерную бомбу. Одно из мест - чернобыльская зона, вроде как бы она и все равно загрязнена радиацией, шуму не так много будет, а с другой стороны все таки применил ЯО - трипищи мир. Его надо срочно усыпить, новичка ему, срочно.
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26.10.2022 22:13 Відповісти
Не, если попрут с бульбашами севером придется . У Чернобыля нам терять нечего.
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26.10.2022 22:14 Відповісти
Якщо вам дзвонять з невідомого номера російського мобільного оператора не берить трубку - це може бути шойгу, який розповідатиме про "брудну бомбу"...
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26.10.2022 22:16 Відповісти
Брєд сивої кобили.
Що вони там курять?
Від ягелю так не торкає.
Можє нюхають радиактивні відходи?
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26.10.2022 22:18 Відповісти
Ні вони нюхають засрані путінські підштаники
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26.10.2022 22:29 Відповісти
Рашисти не хочуть ще розповісти, НАВІЩО ЦЕ УКРАЇНІ?
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26.10.2022 22:31 Відповісти
Это надо НАТЕ, чтобы потом поставить рассею на колени, и чтобы гей-парады потом проводить и чтобы бесплатно пользоваться расейскими природными ресурсами.
В них же там збочена логіка - немає сенсу чекати від них якихось логічних пояснень.
Це я зрозумів ще 24 лютого, коли мої знайомі з Києва намагались поговорити із своїми родичами в кацапстані.
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26.10.2022 23:10 Відповісти
Там так "в голові насрано" , що лікувать вже марно - тільки ЕВТАНАЗІЯ!!!
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27.10.2022 05:49 Відповісти
Тобто вони прямим текстом кажуть що планують запустити ракету із тактичним ядерним зарядом (який скоріше за все прострочений від часу) з території Білорусі і буде її маршрут пролягати через Чорнобильську зону.

Пропоную на такий акт агресії підривати ядерні заряди закладені в москві. Немає змісту відкладати їх на потім та детонувати спочатку якісь заряди у віддалених частинах рф. Раз задіюють бидлорусь то карати треба москву.
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26.10.2022 22:38 Відповісти
им не надо ничего запускать. они давно установили носимый ядерный фугас (на глубине от 100 до 300 м.). который только ждет сигнал. во время второй мировой советы взрывали дома на Крещатике с помощью радиоуправляемых мин. это аналогично, только зарядом является уже не тротил.
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26.10.2022 23:16 Відповісти
Вони? Хаха. У них немає зарядів які могли б закопати. Всі протухли. Всі випробування що ідуть останні пару тижнів в рф показали жахливий результат... Саме тому в страшилках мова про нештатне спрацювання та брудну бомбу, бо це їх максимум.

А ось ми та в москві...
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27.10.2022 17:49 Відповісти
ты прав. не стоит беспокоится. это все глупые фантазии
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27.10.2022 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bGNCPB67xpY
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26.10.2022 22:44 Відповісти
Цікаво, хто вигадує усю цю люту дичину?

Мені так цікаво побачити цю істоту, щоб переконатися у її існуванні. Хоча я розумію, що це не одна істота, а ціла контора, може у неї головний ідеолог мєдвєдка-уточка?
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26.10.2022 23:16 Відповісти
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26.10.2022 23:17 Відповісти
🤣🤣🤣👍👍👍
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26.10.2022 23:35 Відповісти
Та нет **********, хрен ты угадал, если сбивать бомбу, то будем над кремлём.
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27.10.2022 03:12 Відповісти
Чемоданный срун готовится взорвать над кремлем свой грязный чемодан
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27.10.2022 05:47 Відповісти
В целях избежания провокации России нужно срочно вывести все войска из Украины, освободить Крым и начать выплаты 12 триллионов евро репараций. Иначе ведь провокация случится и России пяяста )))
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27.10.2022 08:04 Відповісти
Такая забавная инерция у валенков - уже несколько дней как весь мир понял что лапти брешут о грязной бомбе и ржет над валенками а пропаганда и тупое МО РФ по прежнему пытаются набрехать уже зная что будут снова ржать.
Пупка видать распоряжение о вранье этом отменить забыл )))
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27.10.2022 08:08 Відповісти
 
 