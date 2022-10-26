Пропаганда в РФ розказує, що Україна нібито готується збити над Чорнобилем "радіоактивну ракету"

Російська пропаганда поширює повідомлення про те, що Україна начебто завершила "технічну підготовку до провокації з "брудною бомбою".

Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

З посиланням на "джерело, знайоме із ситуацією" пропагандисти твердять, що "фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС".

"Фахівці "Південмашу" вже виготовили муляж ракети комплексу "Іскандер", головну касетну частину якого планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім "збити" силами української ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС, щоб заявити про російський пуск ядерного заряду", - твердять російські пропагандисти.

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Нагадаємо, раніше вони поширювали дезінформацію про те, що Україна нібито готується підірвати т. зв. "брудну бомбу", щоб потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав про це колегам з інших країни із 23 жовтня. США, Британія і Франція відкинули звинувачення РФ у "брудній бомбі" як брехливі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про розробку "брудної бомби".