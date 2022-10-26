Єдиний спосіб досягти миру в Україні - це допомогти їй оборонятися, - прем’єр Італії Мелоні

Єдиним способом сприяти укладенню мирної угоди між Україною та Росією є допомога українській стороні захистити себе воєнними засобами.

Про це прем’єр-міністерка Італії Джорджі Мелоні заявила під час виступу в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Миру можна досягти, підтримуючи Україну... це єдиний шанс для двох сторін вести переговори", – сказала Мелоні.

Раніше Мелоні неодноразово висловлювалася на підтримку України, тоді як її союзники з коаліції Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні займають проросійську позицію через давні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Нагадаємо, одразу після призначення вона пообіцяла провести Італію через найважчі часи з часів Другої світової війни та підтримати Україну у війні з Росією.