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Новини
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Єдиний спосіб досягти миру в Україні - це допомогти їй оборонятися, - прем’єр Італії Мелоні

мелоні,джорджі

Єдиним способом сприяти укладенню мирної угоди між Україною та Росією є допомога українській стороні захистити себе воєнними засобами.

Про це прем’єр-міністерка Італії Джорджі Мелоні заявила під час виступу в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Миру можна досягти, підтримуючи Україну... це єдиний шанс для двох сторін вести переговори", – сказала Мелоні.

Раніше Мелоні неодноразово висловлювалася на підтримку України, тоді як її союзники з коаліції Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні займають проросійську позицію через давні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також читайте: Італія залишатиметься партнером хороброго українського народу, який протистоїть російській агресії, - прем’єрка Мелоні

Нагадаємо, одразу після призначення вона пообіцяла провести Італію через найважчі часи з часів Другої світової війни та підтримати Україну у війні з Росією.

Автор: 

Італія (1573) Мелоні Джорджа (138)


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Топ коментарі
+9
Подяка поем'єр-міністру Італії Мелоні.
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26.10.2022 22:20
+7
Усі політики на яких покладала раша велику надію, посилають скрепну за кораблем.
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26.10.2022 22:23
+5
Яка гарна жіночка, успіхів їй
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26.10.2022 22:34
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Єдиний спосіб- зруйнувати террораССєю... ІНЬШИХ - НЕ ФСНУЄ!
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26.10.2022 22:16 Відповісти
Подяка поем'єр-міністру Італії Мелоні.
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26.10.2022 22:20 Відповісти
Усі політики на яких покладала раша велику надію, посилають скрепну за кораблем.
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26.10.2022 22:23 Відповісти
Нужно бить по курсу рубля. Мир уже стоит на грани ядерной катастрофы, а запад еще даже не удосужился ввести эмбарго на российский экспорт! Потому что некоторые товары им будут дороже, видишь ли!
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26.10.2022 22:31 Відповісти
тут питання двояке. якщо є заборона на ввезення товарів у рашку, то низький курс ****** має вже є не таке велике значення. а от коли курс ****** буде високим, приміром 40-50 ржублів за бакс (та нехай навіть він і 30 буде), то русні продавати нафту буде вже не комільфо.
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27.10.2022 00:07 Відповісти
Яка гарна жіночка, успіхів їй
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26.10.2022 22:34 Відповісти
І де тепер плаває італійський окунь, який нещодавно мене тут запевняв, що вона прокацапська?
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26.10.2022 23:01 Відповісти
Знову про мирну угоду.., оборону, а не про перемогу України. Наступальним озброєнням допомогайте краще.
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26.10.2022 23:01 Відповісти
Правильна жінка. Схоже, що коли пуйло купив Берлусконі з бебехами, то вирішив, що вже не обов'язково витрачатися на італійські праві партії, як в інших країнах Європи - а ми тепер маємо незіпсованого союзника.
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26.10.2022 23:33 Відповісти
І кого тепер Сільвіо і сальвіні будуть валити. будуть поки мовчати, бо повторняком в парламент вдвох не заскочать
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27.10.2022 02:02 Відповісти
Війна дедалі мені нагадує ситуацію, коли на дівчину напав ґвалтівник просто на вулиці серед білого дня. От він ґвалтує її, б'є, а перехожі замісь того, щоб прогнати його та дати доброї п..ди дають дівчині то палицю, то пістолета, то ножа, то носовичків - витерти кров та сьози, то занепокоюються чи просто роблять вигляд що нічого не помічають
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27.10.2022 06:40 Відповісти
 
 