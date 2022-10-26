Влада Кейптауна, попри розпорядження уряду ПАР, планує заблокувати яхту пов’язаного з Путіним олігарха Мордашова
Уряд Південно-Африканської республіки заявив, що дозволить російському олігарху пришвартувати свою яхту в Кейптауні, попри заклики мера міста заборонити це.
Судно, яке прямує з Гонконгу, належить Олексію Мордашову, союзнику керівника Росії Володимира Путіна, який потрапив під санкції ЄС і США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Речник президента Сиріла Рамафоси заявив: "ПАР не має юридичних зобов’язань дотримуватися санкцій, запроваджених США та ЄС. Зобов'язання ПАР щодо санкцій стосуються лише тих, які спеціально ухвалені ООН".
Але мер Кейптауна Джордін Хілл-Льюїс каже, що він має "моральний обов’язок" протистояти "несправедливій війні" Росії проти України, й пообіцяв заблокувати яхту.
Мер є членом опозиційного Демократичного альянсу, який закликав уряд конфіскувати 141-метрову яхту вартістю 521 млн дол.
Він написав у твіттері, що "в місті не може бути місця для спільників і тих, хто сприяє війні Путіна".
Незрозуміло, як влада Кейптауна планує зупинити швартування судна під назвою The Nord.
Речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що місцева влада не має права контролю над кордонами країни.
ПАР утрималася під час голосувань в ГА ООН резолюції щодо засудження вторгнення Росії у березні 2022 року, а також під час голосування у жовтні резолюції щодо визнання територіальної цілісності України і невизнання псевдореферендумів у 4 регіонах, про анексію яких заявила Росія.
"Зовнішня політика нашої країни щодо незаконної імперіалістичної війни Росії була ганебною", - заявив мер Кейптауна Джордін Хілл-Льюіс. Він закликав виправляти ці помилки.
Очікується, що розкішна яхта прибуде до Кейптауна в найближчі кілька тижнів, невідомо, як довго їй дозволять залишатися.
Згідно з рейтингом Forbes 2021 року Мордашов був найбагатшою людиною Росії. Він заробив статки приблизно на 29,1 мільярда доларів завдяки своїй металургійній і гірничодобувній компанії "Северсталь". Згідно з рейтингом Forbes 2022 року, Мордашов впав на 4 позицію і мав статків на 13,2 млрд доларів.
На початку конфлікту він потрапив під санкції Заходу через його зв’язки з паном Путіним. Але мільярдер каже, що не займається російською політикою.
Мордашов вже втратив одне зі своїх менших суден - Lady M - через санкції Заходу після того, як судно арештувала італійська поліція.
The Nord вважається його найбільшою яхтою. Журнал Forbes описує його як один із найекстравагантніших човнів у світі.
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понаєхавшея кацапня вже Z начепила в зад?
і чі не ******* їх грузини?
i не стогнать потім!
але є рецепт - будуйте дороги!
основне щоб бабоси від продажу яхти потім пішли на відбудову України
а не на щось інше
С руснею на борту
Их яхта выправляла такелаж.
И прежде чем отнять,
И яхту ты продать
Весь русский был опущен экипаж
з тих пір там нікого нема....
напало б ***** на Францію? - там да 2-3 дні і Пагиж вільне місто!
Бо на початку 90-х чорний президент дав старт гаслу "жодного робочого місця білим", білих фермерів голанців повиганяли, білих промисловців і фінансистів британців повиганяли, в більшості районів крупних міст дозволено не зупинятись на світлофорі бо зависокий ризик що тебе застрелять і викинуть з авто "не білі" бандюки. Ну і на десерт, раджу загуглити всім відому житлову висотку "колодязь" яку негри тупо закидали сміттям до 7 поверху і так живуть далі, мабуть чекають поки білі повернуться з Мозамбіку...
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
Морда_Шова поправляла макияж...
треба бути Гітаристом!
С пробоиной в борту
"Жанетта" поправляла такелаж