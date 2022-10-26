УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7872 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
5 276 32

Влада Кейптауна, попри розпорядження уряду ПАР, планує заблокувати яхту пов’язаного з Путіним олігарха Мордашова

яхта,мордашов

Уряд Південно-Африканської республіки заявив, що дозволить російському олігарху пришвартувати свою яхту в Кейптауні, попри заклики мера міста заборонити це.

Судно, яке прямує з Гонконгу, належить Олексію Мордашову, союзнику керівника Росії Володимира Путіна, який потрапив під санкції ЄС і США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Речник президента Сиріла Рамафоси заявив: "ПАР не має юридичних зобов’язань дотримуватися санкцій, запроваджених США та ЄС. Зобов'язання ПАР щодо санкцій стосуються лише тих, які спеціально ухвалені ООН".

Але мер Кейптауна Джордін Хілл-Льюїс каже, що він має "моральний обов’язок" протистояти "несправедливій війні" Росії проти України, й пообіцяв заблокувати яхту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G20 не домовиться щодо України через Китай, Індію та Південну Африку, - Reuters

Мер є членом опозиційного Демократичного альянсу, який закликав уряд конфіскувати 141-метрову яхту вартістю 521 млн дол.

Він написав у твіттері, що "в місті не може бути місця для спільників і тих, хто сприяє війні Путіна".

Незрозуміло, як влада Кейптауна планує зупинити швартування судна під назвою The Nord.

Речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що місцева влада не має права контролю над кордонами країни.

Також читайте: Зеленський обговорив із президентом ПАР Рамафосою загрозу продовольчої кризи

ПАР утрималася під час голосувань в ГА ООН резолюції щодо засудження вторгнення Росії у березні 2022 року, а також під час голосування у жовтні резолюції щодо визнання територіальної цілісності України і невизнання псевдореферендумів у 4 регіонах, про анексію яких заявила Росія.

"Зовнішня політика нашої країни щодо незаконної імперіалістичної війни Росії була ганебною", - заявив мер Кейптауна Джордін Хілл-Льюіс. Він закликав виправляти ці помилки.

Очікується, що розкішна яхта прибуде до Кейптауна в найближчі кілька тижнів, невідомо, як довго їй дозволять залишатися.

Згідно з рейтингом Forbes 2021 року Мордашов був найбагатшою людиною Росії. Він заробив статки приблизно на 29,1 мільярда доларів завдяки своїй металургійній і гірничодобувній компанії "Северсталь". Згідно з рейтингом Forbes 2022 року, Мордашов впав на 4 позицію і мав статків на 13,2 млрд доларів.

Читайте також: Європа замінить російське вугілля південно-африканським, - Reuters

На початку конфлікту він потрапив під санкції Заходу через його зв’язки з паном Путіним. Але мільярдер каже, що не займається російською політикою.

Мордашов вже втратив одне зі своїх менших суден - Lady M - через санкції Заходу після того, як судно арештувала італійська поліція.

The Nord вважається його найбільшою яхтою. Журнал Forbes описує його як один із найекстравагантніших човнів у світі.

Автор: 

олігарх (931) санкції (11819) ПАР (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
В кейптаунском порту
С руснею на борту
Их яхта выправляла такелаж.
И прежде чем отнять,
И яхту ты продать
Весь русский был опущен экипаж
показати весь коментар
26.10.2022 22:41
+7
цікаво що там в Грузії?
понаєхавшея кацапня вже Z начепила в зад?
і чі не ******* їх грузини?
показати весь коментар
26.10.2022 22:35
+7
Це вже не перша ситуація, коли окремі посадовці африканських країн йдуть проти центральної влади, підтримуючи Україну. Подібне спостерігалося з голосуванням Мадагаскару в ООН. За кулісами відбуваються цікаві речі.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
показати весь коментар
26.10.2022 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цікаво що там в Грузії?
понаєхавшея кацапня вже Z начепила в зад?
і чі не ******* їх грузини?
показати весь коментар
26.10.2022 22:35 Відповісти
Грузини не дурні - вони добре пильнують за унітазами, потихеньку викачують грошики з кацапур ну і накопичують базу даних на всіх прийшлих про види діяльності - наркота, незаконні оберти зброї, рекет, крадіжки майна (окрема тема унітази) і т.д....так що справа часу
показати весь коментар
26.10.2022 22:47 Відповісти
кацапня завтра за їми прийде іх денаціоналізувати...
i не стогнать потім!
але є рецепт - будуйте дороги!
показати весь коментар
26.10.2022 23:28 Відповісти
йой, ото бідааааа
основне щоб бабоси від продажу яхти потім пішли на відбудову України
а не на щось інше
показати весь коментар
26.10.2022 22:36 Відповісти
на компенсації й лікування в першу чергу..потім будинки..а потім вже з офшорів зелених бум асфальт класти..
показати весь коментар
26.10.2022 22:42 Відповісти
Бідолахи олігофрени - нема куди бєчь!
показати весь коментар
26.10.2022 22:37 Відповісти
з Гвінеєю бісау і їхнім ***** було смішніше...
показати весь коментар
26.10.2022 22:39 Відповісти
В кейптаунском порту
С руснею на борту
Их яхта выправляла такелаж.
И прежде чем отнять,
И яхту ты продать
Весь русский был опущен экипаж
показати весь коментар
26.10.2022 22:41 Відповісти
4рі чортика як наче з пагорбка - фрацузи не схопились за ножі...
показати весь коментар
26.10.2022 22:51 Відповісти
останніми французами була Гвардія Наполеона!
з тих пір там нікого нема....
напало б ***** на Францію? - там да 2-3 дні і Пагиж вільне місто!
показати весь коментар
26.10.2022 22:58 Відповісти
Гвардія вмирає, але не здається.
показати весь коментар
27.10.2022 01:24 Відповісти
Бывал я там. Фашисты фашистами и местное население Зулусами называют и ни во что их не ставят. А раССеянских ПЕДДЖЮРАССТОВ там... одного видел с золотой цепью и хакенкройцем на ней. Спросил проблемм нет с ношением этой ХУ@ЙНИ. Сказал что всем похер. Если раССея страна березовых обезьян, то юар - срана конченых ФАШИСТОВ. Надеюсь Зулусы припомнят оппортунид...
показати весь коментар
26.10.2022 22:42 Відповісти
Зулуси, до речі, в ті краї вторглися приблизно одночасно з голандцями. Хто б називав себе аборигенами в ПАР, але тільки не зулуси.
показати весь коментар
26.10.2022 23:20 Відповісти
Как там расисткая партия называется, ненапомнишь, а вспомнил АНК.
показати весь коментар
26.10.2022 23:29 Відповісти
та там много говна. черного, коричневого, красного кто там в этом Хазельнусе разберется
показати весь коментар
26.10.2022 23:31 Відповісти
Лол, що? Це ти в журналі 'юний натураліст' за 79 рік вичитав?
Бо на початку 90-х чорний президент дав старт гаслу "жодного робочого місця білим", білих фермерів голанців повиганяли, білих промисловців і фінансистів британців повиганяли, в більшості районів крупних міст дозволено не зупинятись на світлофорі бо зависокий ризик що тебе застрелять і викинуть з авто "не білі" бандюки. Ну і на десерт, раджу загуглити всім відому житлову висотку "колодязь" яку негри тупо закидали сміттям до 7 поверху і так живуть далі, мабуть чекають поки білі повернуться з Мозамбіку...
показати весь коментар
27.10.2022 01:19 Відповісти
шо пригадають,зміна влади в ПАР це класична перемога БИДЛА.над здоровим глуздом,а-ля 1917 рік.Поки в ПАР правили білі,хоч і з заскоками,ця країна на русню дивилась як на гівно,зате тепер це ще одна ЦАР тільки південна,тобто ще одна прорашівська помийка.
показати весь коментар
27.10.2022 02:33 Відповісти
Це вже не перша ситуація, коли окремі посадовці африканських країн йдуть проти центральної влади, підтримуючи Україну. Подібне спостерігалося з голосуванням Мадагаскару в ООН. За кулісами відбуваються цікаві речі.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
показати весь коментар
26.10.2022 22:44 Відповісти
Там сама ПАР доволі не однорідна генетично і ментально
показати весь коментар
27.10.2022 01:14 Відповісти
В кейптаунском порту, с пробойной в дуплу

Морда_Шова поправляла макияж...
показати весь коментар
26.10.2022 22:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qJ6j2QECzGI В кейптаунском порту
показати весь коментар
26.10.2022 23:08 Відповісти
Гітаристу подяка - так самому все це злабати?
треба бути Гітаристом!
показати весь коментар
26.10.2022 23:15 Відповісти
Побільше зерна
показати весь коментар
26.10.2022 23:23 Відповісти
Cape province - це взагалі майже не класична ПАР про яку ми знаємо з лівацької пропаганди. Чорних там не так і багато, зате багато білих і т.зв. колоредз - метисів білого, бушменського, індійського та трохи чорного походження. Мер Кейптауну взагалі білий. В кейптауні є єврейський і африканерський райони, де цілком можна жити.
показати весь коментар
26.10.2022 23:25 Відповісти
В нас **** Єрмак теж порядних мерів переслідує.
показати весь коментар
26.10.2022 23:47 Відповісти
Навіть ПАР, країна Африки, веде себе цивілізованіше ніж та ж райсея чи белорусія, зупиніть цей світ я зійду мабуть
показати весь коментар
26.10.2022 23:57 Відповісти
Мабуть вони дуже добре пам'ятають як Трансвааль і Оранжева республіка бились з величезною Британською імперією. Знають як воно є
показати весь коментар
27.10.2022 01:12 Відповісти
На фото что в анонсе к этой новости, где яхта похоже больше на Гонконг, Кейптаун с моря чуть не так. Хотя принципа тут нет. Яхта конечно супер хайтек!
показати весь коментар
27.10.2022 01:18 Відповісти
В кейптаунском порту
С пробоиной в борту
"Жанетта" поправляла такелаж
показати весь коментар
27.10.2022 05:08 Відповісти
 
 