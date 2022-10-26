Жорсткі бої тривають на Бахмутському напрямку та біля Авдіївки, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 245 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорсткі бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Продовжуються активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині.

Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних Сил: збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. Загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до двохсот п’ятдесяти. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої, – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову і незворотню демілітаризацію ворога", - сказав Зеленський.

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