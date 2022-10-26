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Новини Війна
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Жорсткі бої тривають на Бахмутському напрямку та біля Авдіївки, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 245 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорсткі бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Продовжуються активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині.

Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних Сил: збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. Загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до двохсот п’ятдесяти. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої, – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову і незворотню демілітаризацію ворога", - сказав Зеленський.

Також читайте: Повернення Криму означатиме відродження справжнього миру, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+13
ВІРЮ В ЗСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!!
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26.10.2022 23:05
+10
Уточнення: горить не нафтобаза, а понад десяток цистерн...
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26.10.2022 22:51
+6
Всім багаио бавовни на ніч!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля нафтобаза
https://t.me/D7_channel/20903?single https://t.me/D7_channel/20903?single

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26.10.2022 22:46
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Всім багаио бавовни на ніч!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля нафтобаза
https://t.me/D7_channel/20903?single https://t.me/D7_channel/20903?single

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26.10.2022 22:46 Відповісти
Уточнення: горить не нафтобаза, а понад десяток цистерн...
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26.10.2022 22:51 Відповісти
Какая прелесть,так красиво и погреться на халяву можно.
Суп сварить,картошку испечь в уголках.Романтика.
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26.10.2022 23:13 Відповісти
Невжеж кацапи підвлаштувалися під Хаймерси та 155-арту?
Був же момент, коли наші по контуру лінії фронту на глибину пройшлися, та все стало тихо, усі наступати передумали... Можливо зіграв той фактор, що на Полісся віттягнули значну кількість ресурсів...
Тоді в такі скрутні моменти нам залишається лише одне - вірити в ЗСУ та донатити туди.
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26.10.2022 22:49 Відповісти
Тиші не має,наступ триває, ЗСУ ідуть вперед
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26.10.2022 22:54 Відповісти
Спасиба. Наш херой
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26.10.2022 23:01 Відповісти
Анал итик.
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26.10.2022 23:02 Відповісти
Как там? Правнукам уже хватит? Не?
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26.10.2022 23:03 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!!
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26.10.2022 23:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.10.2022 23:15 Відповісти
Бутусов говорив що там ситуація дуже складна.У наших захисників немає підтримки артилерії,бо вона знаходиться на інших важливих напрямках.
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26.10.2022 23:21 Відповісти
Німці обіцяли на днях пару МАРСів підігнати та арту.
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26.10.2022 23:42 Відповісти
Суть доповіді про те, що Африка стає ближче до нас.

І це дуже добре і дуже серйозно. Бо досі расєя була впевнена, що безліч країн Африки - це їхні раби, такі як пострадянські народи.

"Хевам а не Херсон", як кажуть в народі. І народів цих більшає з кожним днем.
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26.10.2022 23:50 Відповісти
Всюди свою небриту пику виставляє і брудну футболку. Здохни, мерзотник!
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27.10.2022 05:47 Відповісти
Батальйон "Квартал" попереду всіх!
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27.10.2022 10:00 Відповісти
Зачем ЧВК «Вагнера» Бахмут?
https://www.youtube.com/watch?v=EVi7QURGso4&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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27.10.2022 10:03 Відповісти
 
 