Жорсткі бої тривають на Бахмутському напрямку та біля Авдіївки, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 245 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Жорсткі бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Продовжуються активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині.
Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних Сил: збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. Загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до двохсот п’ятдесяти. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої, – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову і незворотню демілітаризацію ворога", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Суп сварить,картошку испечь в уголках.Романтика.
Був же момент, коли наші по контуру лінії фронту на глибину пройшлися, та все стало тихо, усі наступати передумали... Можливо зіграв той фактор, що на Полісся віттягнули значну кількість ресурсів...
Тоді в такі скрутні моменти нам залишається лише одне - вірити в ЗСУ та донатити туди.
І це дуже добре і дуже серйозно. Бо досі расєя була впевнена, що безліч країн Африки - це їхні раби, такі як пострадянські народи.
"Хевам а не Херсон", як кажуть в народі. І народів цих більшає з кожним днем.
https://www.youtube.com/watch?v=EVi7QURGso4&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0