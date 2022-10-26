Українські військові за два місяці витіснять окупантів на лінію 23 лютого, - генерал США Ходжес
Бен Ходжес упевнений, що українські військові зможуть деокупувати Крим до літа 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив екскомандувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес на каналі "Фейгін Live".
Ходжес вважає, що ЗСУ зможуть витиснути російських загарбників на лінію станом на 23 лютого 2022 року упродовж наступних двох місяців. Однією з умов, щоб це вдалося втілити у життя, є продовження підтримки України Сполученими Штатами Америки.
"Я вірю, що українські війська відведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого упродовж двох місяців. І вони звільнять Крим до літа 2023 року. За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є", – розповів генерал США у відставці.
Він зазначив, що Кремль швидше за все розуміє можливість такого сценарію.
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А в заголовке уже вытеснят, не хорошо
людей дебилами выставлять.
А потом про тупых экспертов рассказывать.
"Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року."
А як кінцевий результат "В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим"
Зараз звісно з оголошенням могилізації строки можуть зміститися.
Украина не пыталась их тоже купить за подаренные деньги?
2. Есть подозрение что Корея не продала бы танки без одобрения США.
Леопард 2 стоит от 3 до 15 миллионов
Нахрена тогда деньги дают,на асфальт и плитку?
Мы уже сообщали, что 7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента, чем обнадежили.
14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным.
Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.
Секретные испытания «сверхмощного» оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией.
Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы».
Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося, либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных, либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему - надо разбираться.
Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями.
Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории.
Примени российское руководство «грязную бомбу», возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»
Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены.
Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину.
Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.
А скільки було прогнозів про Херсон "наступного тижня"?
І що не так з Херсоном? Очі відкрий. Глянь що було тиждень тому на мапі, і де/ким була рф місяць тому.
Приємно чути розумних людей.
Війна може тривати місяцями, однак зміна балансу сил відбудеться приблизно за тиждень, - Ходжес 20.03.22 13:26
За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес 15.03.22 02:54
дуже хочеться, щоб стало правдою те, що каже Ходжес, але ... дасть ся чути...