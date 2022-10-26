Українські військові за два місяці витіснять окупантів на лінію 23 лютого, - генерал США Ходжес

Бен Ходжес упевнений, що українські військові зможуть деокупувати Крим до літа 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив екскомандувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес на каналі "Фейгін Live".

Ходжес вважає, що ЗСУ зможуть витиснути російських загарбників на лінію станом на 23 лютого 2022 року упродовж наступних двох місяців. Однією з умов, щоб це вдалося втілити у життя, є продовження підтримки України Сполученими Штатами Америки.

"Я вірю, що українські війська відведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого упродовж двох місяців. І вони звільнять Крим до літа 2023 року. За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є", – розповів генерал США у відставці.

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Він зазначив, що Кремль швидше за все розуміє можливість такого сценарію.