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Українські військові за два місяці витіснять окупантів на лінію 23 лютого, - генерал США Ходжес

ходжес

Бен Ходжес упевнений, що українські військові зможуть деокупувати Крим до літа 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив екскомандувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес на каналі "Фейгін Live".

Ходжес вважає, що ЗСУ зможуть витиснути російських загарбників на лінію станом на 23 лютого 2022 року упродовж наступних двох місяців. Однією з умов, щоб це вдалося втілити у життя, є продовження підтримки України Сполученими Штатами Америки. 

"Я вірю, що українські війська відведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого упродовж двох місяців. І вони звільнять Крим до літа 2023 року. За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є", – розповів генерал США у відставці.

Читайте: Проблеми армії РФ настільки глибокі та системні, що новий командувач не зможе виправити стан речей і за кілька місяців, - Ходжес

Він зазначив, що Кремль швидше за все розуміє можливість такого сценарію.

Автор: 

армія рф (17337) Ходжес Бен (172) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+41
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26.10.2022 23:00
+27
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26.10.2022 23:05
+24
с Божьей помощью !
(и помощью вашей)
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26.10.2022 23:02
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26.10.2022 23:00 Відповісти
це після того як грязна ядрьона бімба рвонула зразу після запуску?
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26.10.2022 23:04 Відповісти
с Божьей помощью !
(и помощью вашей)
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26.10.2022 23:02 Відповісти
Якщо минулі пів року наші пілоти проходили тренування на ф16 та через тиждень повернуться на 50 пташках то так, якщо то то за 2 місяці б Херсон повернути.
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26.10.2022 23:04 Відповісти
God bless you!
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26.10.2022 23:04 Відповісти
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26.10.2022 23:05 Відповісти
Вот на хрена тебе та Кубань, со всеми ее отбитыми ватниками. Ну на хер. Я как представлю себе очередную ПР выбранную "нашими гражданами" из Крыма и Донбасса, так и жить не хочется, все пойдет по кругу.
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27.10.2022 01:30 Відповісти
"зможуть витиснути"-написано в статье.
А в заголовке уже вытеснят, не хорошо
людей дебилами выставлять.
А потом про тупых экспертов рассказывать.
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26.10.2022 23:09 Відповісти
Це найкращій прогноз, який я чула у своєму житті! 🙏🇺🇦
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26.10.2022 23:09 Відповісти
Це точно. Особливо якщо підняти те що він говорив перед 24 числом
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26.10.2022 23:21 Відповісти
Кацапи м'яска підкинули у вигляді чмобіків, роботи прибавилось, тому терміти змістились.
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26.10.2022 23:20 Відповісти
Це було до оголошення могилізації - https://t.me/DIUkraine/488
"Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року."
А як кінцевий результат "В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим"

Зараз звісно з оголошенням могилізації строки можуть зміститися.
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27.10.2022 02:52 Відповісти
Боже, допоможи Українському Війську 🙏🙏🙏
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26.10.2022 23:24 Відповісти
Польша купила корейские танки,уже горсают на них.
Украина не пыталась их тоже купить за подаренные деньги?
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26.10.2022 23:27 Відповісти
1. Танки Южной Кореи очень дорогие. Дороже чем танки США или Германии. На сколько танков бы хватило денег?
2. Есть подозрение что Корея не продала бы танки без одобрения США.
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26.10.2022 23:43 Відповісти
От 8,5 Миллионов-1000 штук 8,5 Миллиарда.
Леопард 2 стоит от 3 до 15 миллионов
Нахрена тогда деньги дают,на асфальт и плитку?
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26.10.2022 23:52 Відповісти
ОК. Давай сюди документи чи лінки. А краще не пи*ди. Вас кацапів завжди забагато. Де б від вас сховатись...
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27.10.2022 00:00 Відповісти
Генерал СВР:

Мы уже сообщали, что 7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.

С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента, чем обнадежили.

14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным.

Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.

Секретные испытания «сверхмощного» оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией.

Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы».

Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося, либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных, либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему - надо разбираться.

Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями.

Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории.

Примени российское руководство «грязную бомбу», возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»

Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены.

Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину.

Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.
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26.10.2022 23:28 Відповісти
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26.10.2022 23:47 Відповісти
знову гадалки...карти таро..вангісти всіх мастей.
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26.10.2022 23:28 Відповісти
Місяць тому футуролог Фукуяма обіцяв "найближчими днями колапс рф".

А скільки було прогнозів про Херсон "наступного тижня"?
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26.10.2022 23:29 Відповісти
А що тут не так з Фукуямою? Колапс рф він уже є.
І що не так з Херсоном? Очі відкрий. Глянь що було тиждень тому на мапі, і де/ким була рф місяць тому.
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27.10.2022 00:05 Відповісти
Саме дурніше це прогнозувати термін закінчення війни і результат одруження.
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26.10.2022 23:30 Відповісти
Це точно. Тому Ходжес і не займається такою дурнею.
Приємно чути розумних людей.
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27.10.2022 00:07 Відповісти
Щось про Донецьку та Луганську області нічого не сказав
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26.10.2022 23:32 Відповісти
нашому теляті та вовка б з'їсти.
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26.10.2022 23:33 Відповісти
Для того щоб таке сталось, у кацапів має посипатись оборона, може він має більше інфи.
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27.10.2022 00:16 Відповісти
нема чим витісняти . мало зброї дають. та не дозволяють гилити по кацапської території. якщо так продовжиться то ці "витісненія" ще років 5 продовжаться.
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27.10.2022 00:20 Відповісти
До вересня російські сили занепадуть і Україна зможе їх витіснити, - генерал США у відставці Ходжес 20.05.22 14:17

Війна може тривати місяцями, однак зміна балансу сил відбудеться приблизно за тиждень, - Ходжес 20.03.22 13:26

За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес 15.03.22 02:54
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27.10.2022 00:48 Відповісти
Отож.
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27.10.2022 11:20 Відповісти
То есть ходжес сказал, что Донбасс освобождать не будут ?
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27.10.2022 01:11 Відповісти
Ваші - це хто?
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27.10.2022 08:37 Відповісти
Моє спостереження про останній уйобочний коментар працює.
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27.10.2022 07:41 Відповісти
пи*діти, воно, як-то кажуть, не мішки ворочати.
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27.10.2022 09:19 Відповісти
Є одна особливість: серед америкоїдів гострі на слівце лише балакучі голови з префіксом "екс-" перед назвою посади. Чинні ж посадовці сидять на жепі тихо, розповідають, як їх надихає наша боротьба, час від часу висловлюючи стурбованість.
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27.10.2022 10:01 Відповісти
а так і повинно бути. чинні посадовці повинні тримати язика за зубами, і американці це добре розуміють та виконують, на відміну від нашої будановсько-дєрмаковської шелупоні. ці мовчать тільки коли крадуть.
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27.10.2022 10:09 Відповісти
Черговий відставник-******. Таких і в Україні повно. Ходять по телеефірах Єдиного марафону і гадають на кавовій гущі, ні за які слова не відповідаючи
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27.10.2022 10:06 Відповісти
Гастролеры на пенсии. Радует что хоть что-то в совке и Америке одинаковое.
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27.10.2022 10:58 Відповісти
Ходжес, не будь Арестовичем.
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27.10.2022 11:19 Відповісти
Якось воно не сходиться. Ще в кінці вересня та на початку жовтня села, на Миколаївскому напрямку були наші, а зараз - Тернові Поди, Шмідтове, Центральне, Вавілове, Центральне вже під орками.
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27.10.2022 11:34 Відповісти
нажаль ото така реальність на відміну від гучних прогнозів...
дуже хочеться, щоб стало правдою те, що каже Ходжес, але ... дасть ся чути...
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27.10.2022 12:16 Відповісти
Шо ти ******, орк *******.
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27.10.2022 23:52 Відповісти
 
 