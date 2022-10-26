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Новини Війна
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Російські окупанти, що перебували у Балаклії, з липня очікували на контрнаступ ЗСУ, - Reuters

балаклія

За даними Reuters, російські окупанти, які перебували у Балаклії (Харківська область), наприкінці липня знали про плани ЗСУ щодо контрнаступу на цьому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, про це сказано в документах, які знайшли у колишньому штабі РФ у Балаклії. У записнику невідомого офіцера згадується "перший серйозний виклик" для окупантів - наступ бійців ЗСУ на село Гракове 19 липня, яке знаходиться на північ від Балаклії. Того дня у лавах росіян семеро людей загинули, 39 - отримали поранення і ще 17 - зникли безвісти.

Згідно з документами, які були надані командиру російських військ у Балаклії полковнику Попову, ще через кілька днів, росіяни отримали від ФСБ інформацію про те, що Україна доставила в район три ракетні системи залпового вогню HIMARS, а також встановила місце розташування командного посту і чотирьох складів. Вже 24 липня у записнику полковника окупантів з'явилися записи про перших загиблих 12 росіян внаслідок удару американської РСЗВ.

У Reuters зазначають, що така ситуація почала сильно знижувати бойовий дух та дисципліну солдатів РФ. Доходило навіть до того, що один з командирів загону прийняв рішення відступити зі своїми підлеглими після того, як невідомий офіцер назвав його "виродком".

Агентство також переконалося, що вже до кінця липня всі офіцери РФ у Балаклії були впевнені, що українські війська збираються організовувати контрнаступ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищена база росіян у Балаклії. ФОТО

При цьому, згідно з документами окупантів, знайденими у Балаклії, у російських підрозділах спостерігалася нестача людей та проблеми з технікою. Документ від 30 серпня показує, що в одному з батальйонів перебувало 49 осіб замість 240, а одну з бригад резервістів було укомплектовано лише на 23%. Така ситуація виникла на тлі постійних обстрілів ЗСУ, які тривали весь серпень.

Український контрнаступ розпочався 6 вересня. Очевидці розповіли Reuters, що відступ росіян та мобілізованих з Луганської області можна описати як "хаос" - поранені залишали Балаклію пішки, а військовослужбовці втікали, кидаючи техніку та зброю.

Нагадаємо, 8 вересня Балаклія була звільнена від російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17337) Харківщина (6054) Балаклія (274)


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Топ коментарі
+12
Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
И десять осталось гранат

москалі завши плутають південь з півночью. Це добре є. Бо таких бовдурів ще світ не бачив. Як побаче - збожеволіє!
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26.10.2022 23:47
+6
у них рашанські компаси та карти з часів радянського союзу
дивно, що вони не почали з того, щоб рознести вщент Бєлгород
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26.10.2022 23:52
+5
Підори щось та намагались розказувати про 300 спартанців-собровців, які героїчно стримували укронацистів в оточенні, але після того, як на другий день штурму балаклії з'явились фотки трофейних чорних футболок "СОБР" і новини про те, що їх напіздохали і вони зразу здались, то відразу цю всю маячню забули
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26.10.2022 23:58
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Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
И десять осталось гранат

москалі завши плутають південь з півночью. Це добре є. Бо таких бовдурів ще світ не бачив. Як побаче - збожеволіє!
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26.10.2022 23:47 Відповісти
у них рашанські компаси та карти з часів радянського союзу
дивно, що вони не почали з того, щоб рознести вщент Бєлгород
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26.10.2022 23:52 Відповісти
🤣 які там компаси! слюнявий палець напрямок показує 🤣
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26.10.2022 23:54 Відповісти
ну як "шьол на Одессу а вишєл к Хєрсону"...
схоже, і вітру в ті дні нормального не було
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26.10.2022 23:56 Відповісти
а мапи, то взагалі щось дивне є!!! якісь контури. перетинаються під прямим кутум. ШАЙТАНАДНАКА!
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26.10.2022 23:55 Відповісти
Блджад
що значить планова система...
а якщо б наші їх заскочили б зненацька - там би не те що концерт газманова, там путю з шойгою в ліжку заскочили б

казала ж путя: ВСЕ ІДЕ ЗА РУСЬКИМ ВАЄННИМ КОРАБЛЬОМ ПЛАНОМ!
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26.10.2022 23:49 Відповісти
Так, бій за Балаклію був видатний. Там кацапські СОБРи вирішили повоювати з українською мотопіхотою, мінометниками, тощо...
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26.10.2022 23:51 Відповісти
Підори щось та намагались розказувати про 300 спартанців-собровців, які героїчно стримували укронацистів в оточенні, але після того, як на другий день штурму балаклії з'явились фотки трофейних чорних футболок "СОБР" і новини про те, що їх напіздохали і вони зразу здались, то відразу цю всю маячню забули
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26.10.2022 23:58 Відповісти
Хто здав плани наступу?
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27.10.2022 00:08 Відповісти
HIMARSи.
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27.10.2022 00:20 Відповісти
На бумазі мемуари пишуть? Точно дідівськими лекалами і картами ''пов торяють''
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27.10.2022 00:24 Відповісти
росіяни отримали від ФСБ інформацію про те, що Україна "...встановила місце розташування командного посту і чотирьох складів"...тобто злив інфи кацапам продовжується на рівні нашої розвідки чи вище.
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27.10.2022 00:27 Відповісти
Не дарма Залужний шифрується, як же важко нашим хлопцям, вважай на 2 фронти пашуть
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27.10.2022 00:33 Відповісти
І мене це найбільше турбує, перемога є але вона не завжди буде коли є кріт
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27.10.2022 07:46 Відповісти
то не розвідка..якась падла сидить в верхах...в ОП...перед тим київщина-- котел ..котел... Макарів.......котел..котел.Харківщина -Балаклія..а драпанули.так само як на херсонщині..Дудчани..кричали....котел котел..я ще тоді говорив,що ніяких котлів..на мене накинулись з критикою.
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27.10.2022 00:52 Відповісти
Після "Мотор-Січі" , навіть не здивуюся,якщо завтра в верхах знайдуть зрадника, а він там точно є..
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27.10.2022 01:14 Відповісти
Там вся верхівка зрадники, шо там шукать.
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27.10.2022 07:42 Відповісти
Звісно шо верхівка політична, а не військова.
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27.10.2022 07:43 Відповісти
Прикиньте, шо будет, когда орки НЕ БУДУТ знать за наступление
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27.10.2022 05:01 Відповісти
Я поэтому и не верю во взрыв фуры на крымском мосту. Такие планы доложили бы в Кремль на этапе планирования. А особенно на этапе согласования со Ставкой Верховного Главнокомандующего.
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27.10.2022 06:21 Відповісти
 
 