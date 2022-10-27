США закликали Іран припинити надсилати Росії зброю для вбивств українців, - Білий дім

США застерегли владу Ірану від постачань до Росії зброї, яка вбиває мирних українців.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Іран про те, як застосовувати найкращі методи керування протестами. Спираючись на великий досвід РФ в придушенні демонстрацій, докази того, що Іран допомагає Росії в її війні проти України є очевидними й загальнодоступними", - заявила представниця адміністрації США.

За її словами, що більше Іран і Росія стають ізольованими, то більше вони зближаються.

"Наш меседж Ірану є дуже чітким: припиніть убивати свій народ і припиніть надсилати зброю в Росію для убивств українців", - заявила речниця Білого дому.

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