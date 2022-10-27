США закликали Іран припинити надсилати Росії зброю для вбивств українців, - Білий дім
США застерегли владу Ірану від постачань до Росії зброї, яка вбиває мирних українців.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Іран про те, як застосовувати найкращі методи керування протестами. Спираючись на великий досвід РФ в придушенні демонстрацій, докази того, що Іран допомагає Росії в її війні проти України є очевидними й загальнодоступними", - заявила представниця адміністрації США.
За її словами, що більше Іран і Росія стають ізольованими, то більше вони зближаються.
"Наш меседж Ірану є дуже чітким: припиніть убивати свій народ і припиніть надсилати зброю в Росію для убивств українців", - заявила речниця Білого дому.
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тіки повні імбіцили, накшталт кацапів - будуть вбивати покупців свого гівняного газу
і тіки повні дебілоїди накшталт іранців - будуть вбивати тих, хто їх годує хлібом
а не ***** лі вти?
для особо розвинутих - діалог закінчено.
Магію ? Бо як на мене, треба нарешті говорити правду хто і що призвів до теперішньої ситуації.
Бо війна скінчиться і ті ж дибіли побіжать голосувати за проросійські партії і квартал з дорогами, допоки на нас ще раз не нападуть. Загроза нікуди не подінеться. Якщо ми хочемо будувати міцну державу , то має бути і багаторічна стратегія з визначеними пріоритетами і заборонами.
коли тебе бьють то ***** в яких ти кросовках - потрібна дубіна на відмахатися.
а от коли відібьешся - йди за кросовками.
ліверна ковбаса
Кому ещё не понятно, что бесы слов не понимают?
Скільки заяв було про припинення війни? скльки озабочєнностєй і осуджень..скільки декларацій..
.Ті всі папери зберіть і підтирайте дупу
https://youtu.be/5cbE5lE47rk
як ще зверху закаликунячять? - то буде ой...
Який суворий гегемон в нас...
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/26/novyna/svit/irani-likviduvaly-polkovnyka-islamskoyi-revolyucziyi-yakyj-mih-vidpovidaty-drony-rf
а середні?
що змушує зробити правдоподібне припущення: насправді кореспонденти мали на увазі галактичний ракетоносець...
Basic types:
Aircraft cruiser.
Amphibious assault ship and sub-types.
Anti-submarine warfare carrier.
Balloon carrier and balloon tenders.
Escort carrier.
Fleet carrier.
Flight deck cruiser.
Helicopter carrier.
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