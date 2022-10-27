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Новини Війна
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США закликали Іран припинити надсилати Росії зброю для вбивств українців, - Білий дім

дім,білий

США застерегли владу Ірану від постачань до Росії зброї, яка вбиває мирних українців.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Іран про те, як застосовувати найкращі методи керування протестами. Спираючись на великий досвід РФ в придушенні демонстрацій, докази того, що Іран допомагає Росії в її війні проти України є очевидними й загальнодоступними", - заявила представниця адміністрації США.

За її словами, що більше Іран і Росія стають ізольованими, то більше вони зближаються.

"Наш меседж Ірану є дуже чітким: припиніть убивати свій народ і припиніть надсилати зброю в Росію для убивств українців", - заявила речниця Білого дому.

Також читайте: США запровадили нові санкції проти олігархів РФ та чиновників Ірану

Автор: 

Іран (2030) США (22769)


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Топ коментарі
+10
Може ви нам тамагавки, а ми їх ******?
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27.10.2022 00:55
+10
Опять "закликали"?
Кому ещё не понятно, что бесы слов не понимают?
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27.10.2022 01:00
+4
ага..на раз-два припинили..Якшо б так легко все було...просто сказати можна---але зробити набагато важче або не можливо..
Скільки заяв було про припинення війни? скльки озабочєнностєй і осуджень..скільки декларацій..
.Ті всі папери зберіть і підтирайте дупу
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27.10.2022 01:02
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Може ви нам тамагавки, а ми їх ******?
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27.10.2022 00:55 Відповісти
200 км доріг.
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27.10.2022 01:11 Відповісти
іранці найтупіші створіння разом з кацапами!
тіки повні імбіцили, накшталт кацапів - будуть вбивати покупців свого гівняного газу
і тіки повні дебілоїди накшталт іранців - будуть вбивати тих, хто їх годує хлібом
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27.10.2022 01:24 Відповісти
як виявилося іранці смартливіші за кацапню...
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27.10.2022 01:28 Відповісти
не надо много тупых особей в тоталитарной стране - достаточно одного тупого осла во главе и рашке-капут
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27.10.2022 05:26 Відповісти
та ви по ним їздите, по тих ракетах....
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27.10.2022 01:13 Відповісти
а что если бы не дороги то у нас бы были томагавки?
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27.10.2022 05:27 Відповісти
ні - тротуари бyли б шикарні!
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27.10.2022 05:32 Відповісти
ви мене запитали, я відповів.
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27.10.2022 05:41 Відповісти
викладайте ваш план! - чекаю з нетерпінням
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27.10.2022 05:44 Відповісти
ясно, першому зацепитися до когось, а потім його в тому і обвинуватити...
а не ***** лі вти?
для особо розвинутих - діалог закінчено.
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27.10.2022 05:52 Відповісти
А яке вирішення проблеми пропонуєте ви ?
Магію ? Бо як на мене, треба нарешті говорити правду хто і що призвів до теперішньої ситуації.
Бо війна скінчиться і ті ж дибіли побіжать голосувати за проросійські партії і квартал з дорогами, допоки на нас ще раз не нападуть. Загроза нікуди не подінеться. Якщо ми хочемо будувати міцну державу , то має бути і багаторічна стратегія з визначеними пріоритетами і заборонами.
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27.10.2022 09:00 Відповісти
є таке гарне слово priority...
коли тебе бьють то ***** в яких ти кросовках - потрібна дубіна на відмахатися.
а от коли відібьешся - йди за кросовками.
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27.10.2022 05:38 Відповісти
самое главное понятие -это развитое и зрелое гражданское общество которое понимает что такое причины и следствия и должно отвечать за свои поступки - в Украине пока такого нет
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27.10.2022 05:41 Відповісти
от - ви ж самі все знаєте, і на гуя до мене зачепилися - заскучали?
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27.10.2022 05:43 Відповісти
надоело читать эти тысячные тупые посты про асфальт - всеравно жто ничего не изменит
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27.10.2022 05:49 Відповісти
не читати не пробував? не повним дебілам допoмагає...
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27.10.2022 05:54 Відповісти
так не пиши так часто свой спам никто и не будет читать ..
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27.10.2022 05:56 Відповісти
ти ж прочитав... хоча це і не було для дебілів
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27.10.2022 05:57 Відповісти
ты тролль с рождения - а дебилом тебя сделала жизнь
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27.10.2022 06:00 Відповісти
нарешті до діла...
ліверна ковбаса
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27.10.2022 06:01 Відповісти
Вежливый призыв и томагавк быстрее приведут к желаемому результату.
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27.10.2022 09:41 Відповісти
Можно молча по заводу который производит шваркнуть и всё.
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27.10.2022 09:44 Відповісти
Опять "закликали"?
Кому ещё не понятно, что бесы слов не понимают?
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27.10.2022 01:00 Відповісти
да вот такие дипломатические пассажи лучше вещать у себя дома в туалете а не на публику - а так просто тупая риторика типа озабоченности
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27.10.2022 05:29 Відповісти
ага..на раз-два припинили..Якшо б так легко все було...просто сказати можна---але зробити набагато важче або не можливо..
Скільки заяв було про припинення війни? скльки озабочєнностєй і осуджень..скільки декларацій..
.Ті всі папери зберіть і підтирайте дупу
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27.10.2022 01:02 Відповісти
каких заяв про припинення еще? Украине не нужно припинення - нам нужна победа и освобождение своей земли
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27.10.2022 05:31 Відповісти
ходят слухи, что SmartShooter уже в Украине.....
https://youtu.be/5cbE5lE47rk
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27.10.2022 01:08 Відповісти
знизу закликали, тут закликають..
як ще зверху закаликунячять? - то буде ой...
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27.10.2022 01:10 Відповісти
а бородаті чуваки з рушникми на головах такі - добре, ми подумаємо.
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27.10.2022 01:19 Відповісти
В лютому рашку закликали припинити агресію, в жовтні - Іран.
Який суворий гегемон в нас...
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27.10.2022 01:23 Відповісти
а ты хочешь что бы за тебя воевали кормили платили а ты бы на диване сидел и мародеров во власть выбирал? - а-га счас
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27.10.2022 05:34 Відповісти
В Ірані вбили полковника, який відповідав за постачання дронів-камікадзе на парашу.

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/26/novyna/svit/irani-likviduvaly-polkovnyka-islamskoyi-revolyucziyi-yakyj-mih-vidpovidaty-drony-rf
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27.10.2022 01:24 Відповісти
Экипаж большого американского авианосца USS George H. W. Bush (CVN-77), который находится в европейских водах, заявил о готовности вступить в бой с Россией, в случае необходимости, - https://news.sky.com/story/ready-for-anything-us-aircraft-carrier-crew-training-for-war-with-russia-but-aims-to-deter-threats-12730460 Sky News
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27.10.2022 01:26 Відповісти
а в них є ще й маленькі авіаносці?

а середні?
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27.10.2022 01:37 Відповісти
і якщо бути точним, то той скай-ньюс вжив навіть такого терміну giant = гігантський

що змушує зробити правдоподібне припущення: насправді кореспонденти мали на увазі галактичний ракетоносець...
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27.10.2022 01:48 Відповісти
types of aircraft carriers
Basic types:

Aircraft cruiser.
Amphibious assault ship and sub-types.
Anti-submarine warfare carrier.
Balloon carrier and balloon tenders.
Escort carrier.
Fleet carrier.
Flight deck cruiser.
Helicopter carrier.
---------------
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27.10.2022 05:22 Відповісти
В закромах Пентагона есть всякие, как у купца в лавке гирь.
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27.10.2022 09:48 Відповісти
Завжди мене дивують та обурюють ось таки безглузді заклики, БЕЗ озвучування наслідків не виконання.
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27.10.2022 01:33 Відповісти
заявы нужны это дань дипломатии а в тоже время бомбятся заводы в Сирии и убивается генерал иранский но ты же это не замечаешь типа косишь под дурака
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27.10.2022 05:37 Відповісти
Якщо в путіна получилось би то і аяятолли вже б скубли Азербайджан та Ізраїль з турками. Перси згадують с воє бойове минуле тисячолітньої давнини. Але арабські диктатори завжди погано закінчують. І все починається з розпаду армії, яка єє небоздатною.
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27.10.2022 02:07 Відповісти
Подивіться на цю Жан-П'єр. Кого вона може застерегти?
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27.10.2022 05:55 Відповісти
Гарно влаштувалась речницею Білого Дому донька емігрантів з Гаїті. Там імена і прізвища французькі, бо це колишня колонія Франції. Гаїті це дупа світу і гаїтяни, хто може, масово емігрують в США...
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27.10.2022 10:02 Відповісти
 
 