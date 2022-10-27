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Новини
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Росія погрожує ООН, намагаючись уникнути розслідування щодо постачання зброї Іраном, - США в Радбезі

оон,радбез

США звинуватили Росію у спробах залякати ООН, а також уникнути спільної з Іраном відповідальності за порушення резолюції Радбезу у зв’язку із застосуванням іранських дронів для ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми бачимо, що Росія знову погрожує ООН з причин, які очевидні всім: Росія прагне відвернути увагу та заплутати світ", - сказав під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постпреда США при цій організації Роберт Вуд.

Він пояснив, що РФ намагається всіляко заблокувати початок розслідування під егідою генсека ООН щодо порушень резолюції 2231, де йдеться, зокрема, про заборону для Ірану брати участь у торгівлі або передачі зброї, у тому числі БПЛА. Іран порушив вимоги резолюції, коли передав бойові безпілотники росії, а РФ – коли придбала цю зброю та застосувала її по мирних цілях в Україні.

Тепер, щоб відвернути увагу світу від своїх зловмисних дій, російська делегація звинувачує США та інші країни, які ініціюють розслідування, в порушенні статті 100 Статуту ООН. З російського боку лунає риторика, ніби США намагаються нав’язати генсеку ООН свою волю.

У цьому контексті Вуд закликав інші країни та секретаріат ООН не піддаватися погрозам Росії.

"Якщо генсек вирішить не проводити розслідування щодо порушення резолюції 2231, це призведе до великих проблем. Це спричинить підрив процесу виконання резолюцій Ради Безпеки та надасть усім країнам, включно з Росією, можливість ухилятися від зобов’язань, накладених РБ ООН",- заявив представник США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не надала Радбезу ООН доказів створення "брудної бомби" в Україні, – представник Британії Каріукі

Нагадуємо, резолюція 2231 Ради Безпеки ООН, ухвалена у 2015 році, є документом, який фактично затверджував іранську ядерну угоду. Домовленість мала на меті забезпечити гарантії, що Іран не розроблятиме ядерної зброї – взамін на скасування окремих санкцій. Водночас у документі містяться положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди – до другої половини 2023 року. Таким чином, США й інші країни наполягають - Іран і Росія порушили вимоги резолюції, що має офіційно встановити розслідування під егідою генерального секретаря ООН.

Автор: 

Іран (2030) ООН (3346) росія (65122) США (22769) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+25
Перебування Пуйлостана постійним членом Ради Безпеки ООН вже само по собі є підривом будь-якої легітимності цих організацій.
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27.10.2022 02:15
+17
Викиньте її з ООН!
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27.10.2022 02:07
+16
Й що ООН може зробити??? Нікчемна організація яка дарма проїдає гроші платників податків.
Наче Засрашка перший раз порушує....
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27.10.2022 02:22
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Викиньте її з ООН!
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27.10.2022 02:07 Відповісти
не просто выкинуть а там же всю раисскую банду в ООН выбросить с крыши здания ООН уныз головкой мало ли чего... совесть замучила наркотики водка.. ветром сдуло..
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27.10.2022 11:24 Відповісти
ООН - Рашке. Ти кто такой - Дафай досвидания
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27.10.2022 02:10 Відповісти
Перебування Пуйлостана постійним членом Ради Безпеки ООН вже само по собі є підривом будь-якої легітимності цих організацій.
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27.10.2022 02:15 Відповісти
Й що ООН може зробити??? Нікчемна організація яка дарма проїдає гроші платників податків.
Наче Засрашка перший раз порушує....
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27.10.2022 02:22 Відповісти
якщо Україні дати забезпечення ООН, то параші пи№да прийде, бо ми ударних дронів накупуємо, й урал зриємо
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27.10.2022 04:18 Відповісти
Смотрю на жалующихся чмобиков и у меня складывается впечатление, что кремлевские нацисты хотят Украину завалить миллионами пленных, которые будут высасывать бюджет из Украины и возможно устраивать разного рода проблемы в лагерях содержания. Такое вредительство имеет фермерскую аналогию - загнать стадо на чужое поле, чтобы оно сожрало растительность у соседа, при этом свое поле - оставить невредимым...
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27.10.2022 02:32 Відповісти
То хай ті самі полонені на утримання собі заробляють..
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27.10.2022 05:01 Відповісти
Зараз ООН почне скиглити, що мов Іран та Росія не можуть гарантувати безпеку розслідувачам, мов нам не дать потрібні документи, на нас мов кладуть з високої колокольні. Гутєріш в черговий раз зробить імпотентну заяву: ай-яй-яй так не можна. І все закінчиться не почавши.
Треба статут ООН міняти - говорили ж - Росія знаходиться в ООН з 1991 року нелігітимно. Але ж на це потрібна політична воля і сміливість. А її немає.
Невже на Заході не розуміють, що зі смертю Пу нічого не зміниться
Владу знов пидхоплять покидьки. Звісно, я не експерт. Но судячи з того, що Захід постійно помиляється в рашці - вони теж, ані разу не іксперди.
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27.10.2022 02:48 Відповісти
Зрозуміло одне, весь світ сере при одному слові рашка, ООН тупо косить бабло собі, ***** робить, що хоче, Україна відбивається, як тільки в силах. Всі ********* і лягли спати, воїни ЗСУ також відпочили, але не завжди виходить так зробити.
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27.10.2022 03:38 Відповісти
перевіряючий в ружпарку дивлячись в газоотводну камеру:
- капітан, ваші бійці коли небудь її (камеру) чистять, вона ж закопчена!
- так вони ж воронені, тищь поп-алкан!
- аааа....
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27.10.2022 05:00 Відповісти
в мене таке враження, що якщо ерефія захопить штаб-квартиру ООН, і перестріляє там всіх... (крім "своїх"), то в світі тільки глибоко озабочуться та проскулять "мы паражены"
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27.10.2022 05:54 Відповісти
Не знаю, хто більш нікчемніший - ООН чи (уйло
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27.10.2022 06:48 Відповісти
Кремлівські виродки насміхаються злобно із цілого світу! СССР була членом ООН і одним із іі засновників, яким боком РФ до цієі (імпотентноі) організаціі? Вона що правонаступник СССР,, так світ проковтнув кремлівське гебняве лайно.. Ну ійбо, ганьба сміх із такого світового ******** цирку ***** кладе на усих, нищить украінців, а світові дяді-***** граються у фейкову політику плебсу, як локшину на вуха...
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27.10.2022 06:55 Відповісти
Туфльою стукало паРашне чмурло по трибуні?
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27.10.2022 06:59 Відповісти
Україна на всіх фронтах і в міжнародному просторі ламає роги ху@лостану, а понтьі це головна скрєпа ху@ла. Для підтримки понтів бункерньій сєрун вкладає море бабла. А тепер понтьі викрити і залишився лише балєт, тобто пиZ@ець...
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27.10.2022 08:30 Відповісти
Россию в Совбез никто не избирал.
Выгнать копняками под немытый зад.
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27.10.2022 08:57 Відповісти
ООНівська шарага ,як і МАГАТЕ,ОБСЄ, "зарибнені рашистськими карасями".Готуючись до війни,куйло скуповував цих любителів "зелені" пачками.Хто противився, на того шукали ,або фабрикували компромат.
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27.10.2022 10:38 Відповісти
 
 