Росія погрожує ООН, намагаючись уникнути розслідування щодо постачання зброї Іраном, - США в Радбезі

США звинуватили Росію у спробах залякати ООН, а також уникнути спільної з Іраном відповідальності за порушення резолюції Радбезу у зв’язку із застосуванням іранських дронів для ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми бачимо, що Росія знову погрожує ООН з причин, які очевидні всім: Росія прагне відвернути увагу та заплутати світ", - сказав під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постпреда США при цій організації Роберт Вуд.

Він пояснив, що РФ намагається всіляко заблокувати початок розслідування під егідою генсека ООН щодо порушень резолюції 2231, де йдеться, зокрема, про заборону для Ірану брати участь у торгівлі або передачі зброї, у тому числі БПЛА. Іран порушив вимоги резолюції, коли передав бойові безпілотники росії, а РФ – коли придбала цю зброю та застосувала її по мирних цілях в Україні.

Тепер, щоб відвернути увагу світу від своїх зловмисних дій, російська делегація звинувачує США та інші країни, які ініціюють розслідування, в порушенні статті 100 Статуту ООН. З російського боку лунає риторика, ніби США намагаються нав’язати генсеку ООН свою волю.

У цьому контексті Вуд закликав інші країни та секретаріат ООН не піддаватися погрозам Росії.

"Якщо генсек вирішить не проводити розслідування щодо порушення резолюції 2231, це призведе до великих проблем. Це спричинить підрив процесу виконання резолюцій Ради Безпеки та надасть усім країнам, включно з Росією, можливість ухилятися від зобов’язань, накладених РБ ООН",- заявив представник США.

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Нагадуємо, резолюція 2231 Ради Безпеки ООН, ухвалена у 2015 році, є документом, який фактично затверджував іранську ядерну угоду. Домовленість мала на меті забезпечити гарантії, що Іран не розроблятиме ядерної зброї – взамін на скасування окремих санкцій. Водночас у документі містяться положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди – до другої половини 2023 року. Таким чином, США й інші країни наполягають - Іран і Росія порушили вимоги резолюції, що має офіційно встановити розслідування під егідою генерального секретаря ООН.