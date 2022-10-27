Ворог завдав удару по одній із громад Київської області, українські сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти, - ОВА (оновлено)

Російські окупанти завдали удару по одній із громад Київщини. Виникла пожежа.

Про це повідомив очільний Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог наніс удар по одній із громад області. Усі служби на місці. Йде ліквідація пожежі. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

В області оголошена повітряна тривога.

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Пізніше Кулеба додав, що в області працює ППО: "Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти"