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За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих Shahed-136 і ракету Х-59, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Збройні Сили України 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки "Shahed-136"", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони України.

15 "шахедів" знищено в Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих Shahed-136 і ракету Х-59, - Повітряні сили 01

Автор: 

ракети (4022) знищення (7216) ЗСУ (7540) дрони (4689) Повітряні сили (2630)


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Кацап - это подлое животное. Получает звиздюлин от ВСУ, а ответить боится, вот они и шмаляют по гражданской инфраструктуре.
Это еще раз подтверждает народную пословицу : хороший кацап - это дохлый кацап.
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27.10.2022 08:23 Відповісти
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27.10.2022 09:00 Відповісти
"куча мала"- скрепнодидовская забава)
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27.10.2022 09:39 Відповісти
Вот они, настоящие хорошие кацапы, и за то, что они стали хорошими, ***** в награду отправит их на кацапию, пад радныя бярезки.
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27.10.2022 09:45 Відповісти
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27.10.2022 08:58 Відповісти
 
 