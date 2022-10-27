За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих Shahed-136 і ракету Х-59, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Збройні Сили України 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.
Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки "Shahed-136"", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.
Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони України.
15 "шахедів" знищено в Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.
Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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