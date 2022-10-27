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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і не відмовився від своїх цілей у війні, - ISW

путін

Висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.

"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД", - вказують в ISW.

Фахівці розповіли, що висловлювання свого диктатора підтримав спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" та "стала колонією США".

В Інституті вивчення війни наголосили, що така риторика несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни, яку розпочала Росія.

"Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - додали аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Територію України перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю, - Путін

Автор: 

путін володимир (23798) ISW (653)


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Топ коментарі
+42
"Украина воюет за будущее своих детей, россия воюет за прошлое придурошного деда"

Вся суть войны в одной фразе
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27.10.2022 06:55
+19
Він просто здохне.
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27.10.2022 06:40
+19
И почему чемоданный срун уверен, что если сменить руководство Украины, то она отвернется от Запада? У него есть хоть один вменяемый советник, который откроет ему страшную тайну, что в Украине дела обстоят... э-э-э несколько иначе?
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27.10.2022 07:41
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Він просто здохне.
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27.10.2022 06:40 Відповісти
Fucking midget lost his last marble.
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27.10.2022 06:44 Відповісти
Здохни в муках, падло
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27.10.2022 06:45 Відповісти
Мало тебя в детстве били, ушлепок!
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27.10.2022 06:50 Відповісти
"Украина воюет за будущее своих детей, россия воюет за прошлое придурошного деда"

Вся суть войны в одной фразе
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27.10.2022 06:55 Відповісти
уважаемый Арие прекрасно и ёмко сказал о сущности войны народа Украины за будущее своих детей. Респект.
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27.10.2022 10:14 Відповісти
Най здійсниться Божа Воля! Здохне тваридло обісссцяне посеред хати а три дні у калабані пролежить паралізоване й голодне...
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27.10.2022 06:58 Відповісти
Главчмоня проиграл войну. Регулярная армия растворилась в чмобиках и тик-токерах.
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27.10.2022 07:18 Відповісти
Путин хочет опустить Россию в глазах мира и россиян так,
чтобы при его упоминании люди долго и неудержимо блевали ....
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27.10.2022 07:35 Відповісти
И почему чемоданный срун уверен, что если сменить руководство Украины, то она отвернется от Запада? У него есть хоть один вменяемый советник, который откроет ему страшную тайну, что в Украине дела обстоят... э-э-э несколько иначе?
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27.10.2022 07:41 Відповісти
попав в ютубі на одного москаля-іксперта. шось типу радіоняня (не хочу піарити). то там рашисти дійсно так і вважають: якщо вбити зеленського з його соратниками, то Україна зразу ж здасться.
те суспільство хворе, йому потрібні ліки у вигляді кнута. Бо пряник вже в них був. кожен повинен відчути біль на собі. Чи від втрати рідних. Чи від пустого холодильника. Чи від відсутності електрики для того холодильника. бо вони свистіли: можем павтаріть. так ось хай і повторять хлібні картки, примусові роботи і таке інше. Що совок переживав у другу світову. І щоб для всіх без виключення.
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27.10.2022 09:31 Відповісти
Мені це теж вражає: вони нам інкремінують те, що ми хочемо гарно жити!!! так і кажуть: що, солодкого життя захотіли? от ми вам зараз за це покажемо! По іхньому ми не маємо права вирішувати з ки дружити і чого хотіти. і головне не маємо права жити краще за них! і іх зовсім не бентежить, що такі думки просто неприйнятні в цивільному світі! Да просто в культурному сенсі це ДНО! я подивилась якусь іхню ахінею і вирішила, що там ні з ким спілкуватись зовсім. І ми дійсно зовсім різні.
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27.10.2022 11:34 Відповісти
Кремлевский выродок никогда не жил в Украине среди обычных пересичных украинцев: поэтому этот бесноватый вообще ничего не понимает в украинском народном характере и в украинском менталитете:

у меня все четверо лучших друзей по учёбе в университете были из Сумской и Черниговской области , я проводил все летние каникулы в их родных сёлах. Даже за эти несколько месяцев летних каникул я на всю жизнь понял дух украинского народа, абсолютно несовместимый с тупым рабским менталитетом россияцких совков.

Из диких полоумных речей и статей Путина об Украине сразу видно, что этот нравственный идиот вообще не способен понимать такие вещи, как свобода, достоинство и честь, которые для украинцев дороже жизни, которые ими впитаны с молоком матери.
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27.10.2022 10:03 Відповісти
А ти думаєш, кацапи щамінять владу і підуть, щалишивши нам демократію?
Будуть сталінські репресії, це вже видно на окупованих територіях.
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27.10.2022 11:26 Відповісти
Та ти шо? Боже, який ти розумний
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27.10.2022 11:30 Відповісти
всі мріють жити в ху@лостані, просто ще цього не розуміють, тому ху@ло війною вбиває цю просту істину в тупі голови українців і інших нерозумних народів.
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27.10.2022 08:04 Відповісти
Нічого, Україна його відмовить.
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27.10.2022 08:47 Відповісти
Сосать вова и еще раз сосать!!!!!
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27.10.2022 09:30 Відповісти
Україні взагалі не варто звертати увагу на путіна. А коли Україна повністю поверне правобережжя це буде жест доброї волі? Суверенітет Україна звісно поверне незважаючи на путіна але дуже дорогою ціною
А коли путін втратить контроль над окупованими територіями тоді він втратить суверенітет.
Але варто зазначити якби путін про це не говорив але Росія війну не виграла а Україна не програла у війні з Росією тож кремль говорить про таке щоб заспокоїти населення - недаремна мобілізація прошла.
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27.10.2022 09:36 Відповісти
Путина ждет трибунал! Россию ждет такая же оккупация, как была у Германии с 1945 по 1990 год - до полного перевоспитания и создания новых поколений не обделанных пропагандой Путина - маньяка. Путин за 30 лет воспитал из русских - народ выродков! Если русским сменить власть, то они не поменяются. Тут нужна такая же оккупация, как была Германии!
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27.10.2022 11:22 Відповісти
Путін воспітал?
А мову з 17 сторіччя путін забороняв?
УНР путін завойовував? Голодомори, репресії і війни 20 ст. путін влаштовував?
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27.10.2022 11:28 Відповісти
Правильно говорите. Ссср была империей зла. А это потому что кацапы злые. А злыми они были всегда. Генотип такой. И современная кацапия такая же.
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27.10.2022 11:55 Відповісти
Добавлю. Еще был погром в Киеве кацапьем при князе андрее боголюбском, новгородская резня с геноцидом новгородцев во главе с сцарем иваном грозным. Они всегда были такими. Их изменить может только столетняя оккупация.
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27.10.2022 12:05 Відповісти
согласен. Монголы оккупировали когда русских, тогда они одичали. Россия - это бывшие колонии Киева, а потом монголы оккупировали и превратили в одичавших, а теперь Киев должен обратно оккупировать с НАТО - Россию, чтобы перевоспитать!
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27.10.2022 12:12 Відповісти
Погромы и грабежи Киева они устроили еще до монголов. В 1169 году со своим князем андреем боголюбским. Напали на Киев не они сами, а больше 10 князей. Всем не нравился тодашний киевский князь. Но предки кацапов воспользовались коллективным захватом Киева и грабили и убивали в Киеве. Они уже тогда были маньяками, бандитами, грабителями, убийцами.
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27.10.2022 18:21 Відповісти
Киев основан в 4 веке, а Киевская Русь стала в 9 веке, когда Новгородский князь оккупировал Киев и перенес столицу туда, чтобы удержать. То бишь Киев став Русью был оккупирован по факту и получается Киев был под оккупацией больше тысячи лет. А настоящие корни до Руси. Историю нужно до 9 века искать. Хотя пофиг на ту историю, ее переписали тысячи раз и правды там не найти нормальной. Украине нужно будущие строить и собирать для государства лучший опыт из всего мира. Политическую систему - прямую демократию, как в Швейцарии. Культуры со всего мира в Украину! Науку с США, Великобритании, Германии, Франции, и со всего мира. Технологии со всего мира. Отстраивать Украину будут со всего мира и нужно сделать интеграционные процессы, чтобы школы отстраивались и налаживались сразу отношения между странами и учебные программы создавались такие же. Будут отстраивать и нужно лучших архитекторов из стран и чтобы в Украине была часть культуры стран. Учителей отправлять на обучение в лучшие Западные школы и университеты. И дети Украины должны учиться в Западных школах и университетах, как в Украинских. Нужно создавать мультикультурную страну. В общем нужно не жить прошлым, а нужно улучшаться и улучшать будущие! Украину ждет после войны долгая отстройка, а хотя если увеличить количество стран, которые будут отстраивать Украину, то быстрее отстроиться получиться. И нужно брать для страны пазлики из стран. То бишь, брать сильные стороны стран для Украины. Например у Китая есть супер быстрые поезда и нужно, чтобы Китай такие же построил в Украине. В Великобритании и США университеты и нужно, чтобы они строили в Украине школы и университеты. У ОАЕ и Саудовской Аравии небоскребы, и нужно, чтобы они небоскребы построили. США тоже небоскребы пусть построит классные. У Италии архитектура великая и пусть тоже построят такого чего то красивого. У Японии первое место по развитию робототехники и пусть в Украине построят свои филиалы по робототехнике. у Немцев медицина супер и у США и пусть больницы построят. И так далее и тому подобное.
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27.10.2022 22:19 Відповісти
якось до сріки пєдофіл путін.
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27.10.2022 11:29 Відповісти
Нічого дивного. Згадайте як Гітлер ще в квітні 1945 року марив про нові наступи та про перемогу над цими недолюдьми слов,янами. Путлер робить те саме. Не потрібно думати, що лише ми зараз ці недолюди. В людях 2-го чи 3-го сорту ходить весь світ за виключенням правдивих арійців-росіян. Єдина різниця з Гітлером, що він не проковтне пігулку. Він, як і його кумир Сталін, боягуз. Для всіх нас, тобто цивілізованованого світу, єдиний вихід це вбити Путіні і наступна денацифікація та розброєння росії.. Всяке перемир,я з теперішнею росією це відкладена війна яка 100% приведе до світової ядерної.
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27.10.2022 11:44 Відповісти
Що за маячня. Україну не переорієнтувати хоче москва, а знищити Україну і народ.
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27.10.2022 11:51 Відповісти
Эта кремлевская падла через ЧВК "Вагнер" начала нанимать в Афганистане имеющих боевой опыт афганцев прошедших школу спецназа США и Великобритании для войны в Украине.
Кстати, ранее афганцы предлагали свои услуги Украине для борьбы с рашенфюрером, но наши власти просьбу отклонили.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jl4fnSgNBiE
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27.10.2022 13:22 Відповісти
 
 