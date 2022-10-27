Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і не відмовився від своїх цілей у війні, - ISW

Висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.

"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД", - вказують в ISW.

Фахівці розповіли, що висловлювання свого диктатора підтримав спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" та "стала колонією США".

В Інституті вивчення війни наголосили, що така риторика несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни, яку розпочала Росія.

"Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - додали аналітики.

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