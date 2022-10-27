Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і не відмовився від своїх цілей у війні, - ISW
Висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.
"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД", - вказують в ISW.
Фахівці розповіли, що висловлювання свого диктатора підтримав спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" та "стала колонією США".
В Інституті вивчення війни наголосили, що така риторика несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни, яку розпочала Росія.
"Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - додали аналітики.
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Вся суть войны в одной фразе
чтобы при его упоминании люди долго и неудержимо блевали ....
те суспільство хворе, йому потрібні ліки у вигляді кнута. Бо пряник вже в них був. кожен повинен відчути біль на собі. Чи від втрати рідних. Чи від пустого холодильника. Чи від відсутності електрики для того холодильника. бо вони свистіли: можем павтаріть. так ось хай і повторять хлібні картки, примусові роботи і таке інше. Що совок переживав у другу світову. І щоб для всіх без виключення.
у меня все четверо лучших друзей по учёбе в университете были из Сумской и Черниговской области , я проводил все летние каникулы в их родных сёлах. Даже за эти несколько месяцев летних каникул я на всю жизнь понял дух украинского народа, абсолютно несовместимый с тупым рабским менталитетом россияцких совков.
Из диких полоумных речей и статей Путина об Украине сразу видно, что этот нравственный идиот вообще не способен понимать такие вещи, как свобода, достоинство и честь, которые для украинцев дороже жизни, которые ими впитаны с молоком матери.
Будуть сталінські репресії, це вже видно на окупованих територіях.
А коли путін втратить контроль над окупованими територіями тоді він втратить суверенітет.
Але варто зазначити якби путін про це не говорив але Росія війну не виграла а Україна не програла у війні з Росією тож кремль говорить про таке щоб заспокоїти населення - недаремна мобілізація прошла.
А мову з 17 сторіччя путін забороняв?
УНР путін завойовував? Голодомори, репресії і війни 20 ст. путін влаштовував?
Кстати, ранее афганцы предлагали свои услуги Украине для борьбы с рашенфюрером, но наши власти просьбу отклонили.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jl4fnSgNBiE