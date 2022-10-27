На південному напрямку ЗСУ знищили 53 окупанти, військову техніку, 2 ворожі бліндажі з особовим складом, - ОК "Південь"

На півдні українські військові знищили 2 ворожі бліндажі з особовим складом, вороже озброєння і військову техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

Продовжується контрбатарейне протистояння сил уздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації", - йдеться в повідомленні.

Ударним гелікоптером Ка-52 ворог атакував українські позиції, за що влучним пострілом воїнів-зенітників "Алігатор" був збитий.

З метою уточнення положення ЗСУ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Штурмовою та армійською авіацією ЗСУ відпрацьовано 6 ударів по силах протиповітряної оборони ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння і техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять: 53 загарбники, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація", 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом. Остаточні результати дорозвідуються.

У штормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з 9 кораблів, серед яких 1 ВДК та 3 ракетоносії, з яких 2 підводних. Напоготові до використання 16 "Калібрів".

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