Російські ПВК в Ульяновську вербують на війну проти України засуджених за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків, - Генштаб

За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування ув’язнених у виправних закладах міста Ульяновська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 27 жовтня щодо російського вторгнення.

"На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.

Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування увʼязнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів", - йдеться вповідомленні.

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