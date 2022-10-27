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Російські ПВК в Ульяновську вербують на війну проти України засуджених за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків, - Генштаб

рф,зеки,в’язні

За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування ув’язнених у виправних закладах міста Ульяновська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 27 жовтня щодо російського вторгнення.

"На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.

Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування увʼязнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів", - йдеться вповідомленні.

Також читайте: Російські зеки в лавах армії РФ, які отримали зброю, регулярно залишають підрозділи і намагаються дезертувати, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ув’язнення (116)


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а заразом і менше фублів на утримання цього непотрібу
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27.10.2022 07:53 Відповісти
Немножко посидел пора и полежать.
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27.10.2022 07:58 Відповісти
Движение Военной техники в центре Москвы
https://www.youtube.com/watch?v=cgNZOWHIbNg
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27.10.2022 08:11 Відповісти
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27.10.2022 08:14 Відповісти
***** вирішило увесь непотріб загнати в двохсоті.
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27.10.2022 08:21 Відповісти
Даже тупое быдло, живущее на кацапии поняло, что в Украине их ждет смерть и даже возможность мародерить и убивать их не слишком заставляет идти добровольцами. А тут пригожин нашел выход для урок, обещает списать судимости через пол года. Но проблема для этих идиотов в том, что они и месяца не проживут на передовой, ВСУ их быстренько превратит в хороших, запакованных в мешки для трупов, русских.
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27.10.2022 08:30 Відповісти
Надо это во всех СМИ показывать и просить больше оружия для Украины!!!
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27.10.2022 09:10 Відповісти
Зведені підрозділи ПВК "Вагнер" з мужиків, козлів і пєтухів...
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27.10.2022 09:55 Відповісти
 
 