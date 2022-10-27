У МЗС РФ погрожують знищенням супутників США, якщо їх залучатимуть до війни в Україні
Супутники США можуть стати законними цілями для удару у відповідь з боку Росії, якщо їх використовуватимуть у бойових діях в Україні.
Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Комерційні супутники США у разі їхнього залучення в рамках конфлікту в Україні можуть стати законними цілями для удару", - сказав він.
Топ коментарі
+60 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.10.2022 08:56
+50 Alex Sav #513490
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+48 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.10.2022 08:58
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Згідно Вікіпедії: Більша група (7518) буде виведена на орбіту з висотою 340 км, а менша (4425) - працюватиме на висоті 550 та 1200 км.
Протиракета на таку відстань буде коштувати дУУУУже дорого, вони мають якусь обмежену кількість, може 10, може 100 , щоб пишатись аналоговнєтом ))
Але реально вони погрожують розвідувальним, спостережним та GPS супутникам.
Шантаж ядерним ударом, брудною бомбою, голодом, хімічною зброєю, терактами вони вже випробували, настала черга космічного шантажа. Доречи це вони можуть в якійсь мірі виконати, лупанути черговий раз десь по своєму або по українському супутнику. Шкоди від втрати мало, але орбіту засруть порядно, черговий терор.
В СССР в качестве противоспутникового оружия была выбрана концепция спутника-перехватчика. Аппарат, находящийся на орбите, совершал орбитальный манёвр сближения со спутником-целью и поражал её подрывом боеголовки со шрапнельными поражающими элементами. В 1979 году эта система противокосмической обороны (программа «истребитель спутников») была поставлена на боевое дежурство.
В 1980-х годах в СССР также проводилась программа разработки противоспутниковой ракеты, запускаемой с борта самолёта МиГ-31, также имеются отрывочные сведения по системе ПРО и ПКО «Наряд-В», под которую в 1980-х годах на базе МБР УР-100Н УТТХ (15А35) начала разрабатываться ракета-носитель спутников-штурмовиков «Рокот». В связи с распадом СССР, среди прочих причин, программа была прекращена.
15 ноября 2021 года Министерство обороны РФ сообщило об успешном испытании противоспутникового оружия, в результате чего был уничтожен не функционировавший космический аппарат «Космос-1408» (типа «Целина-Д»), выведенный на орбиту в 1982 году. По сообщению НАСА, при этом была применена российская противоспутниковая ракета «Нудоль» (А-235), которая была запущена, скорее всего, с космодрома Плесецк.
И фсе 😂
Но любой россиянин прекрасно понимает, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.
Це гірше за геноцид - це страшні тортури до смерті московського населення.
"Байден помоги!!! Защити от укронацистов!"
Про це ж не обов'язково кричати. 😁
Агресія проти супутника є ашресією проти країни-власника.
РФ вже готова об'явити війну США та НАТО?
А давайте!!! 👍
Знищення декількох супутників Starlink не завадить стабільності всього космічного угруповання, заявив директор агентства космічного розвитку Космічних сил США Дерек Тернер.
А от що далі?
Давайте!
А-235 "Нудоль" (пуск тільки з космодромів), кількість ракет невідома, десь 2-3, максимал розльоту осколків до орбіти 500 км). По градусам нахилення. враховуючи пуски Захід -схід дуже невеликі.
Кацапи, ви зовсім тупі?
И сразу увидите что будет.
Это называется нападение на США. Хотите прямой войны с сша? Вы не получите