У МЗС РФ погрожують знищенням супутників США, якщо їх залучатимуть до війни в Україні

Супутники США можуть стати законними цілями для удару у відповідь з боку Росії, якщо їх використовуватимуть у бойових діях в Україні.

Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Комерційні супутники США у разі їхнього залучення в рамках конфлікту в Україні можуть стати законними цілями для удару", - сказав він.

Також читайте: Росія погрожує ООН, намагаючись уникнути розслідування щодо постачання зброї Іраном, - США в Радбезі