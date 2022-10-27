УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7931 відвідувач онлайн
Новини Війна
15 189 71

У МЗС РФ погрожують знищенням супутників США, якщо їх залучатимуть до війни в Україні

супутник

Супутники США можуть стати законними цілями для удару у відповідь з боку Росії, якщо їх використовуватимуть у бойових діях в Україні.

Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Комерційні супутники США у разі їхнього залучення в рамках конфлікту в Україні можуть стати законними цілями для удару", - сказав він.

Також читайте: Росія погрожує ООН, намагаючись уникнути розслідування щодо постачання зброї Іраном, - США в Радбезі

Автор: 

МЗС (4121) росія (65122) супутник (294) США (22769)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+60
показати весь коментар
27.10.2022 08:56
+50
соплі підбери погрожувальщик з брудною попою
показати весь коментар
27.10.2022 08:51
+48
показати весь коментар
27.10.2022 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
соплі підбери погрожувальщик з брудною попою
показати весь коментар
27.10.2022 08:51 Відповісти
То вже не французька, а українська техніка, так само як і Байрактари та все інше автоматично стає нашим, а вот супутники то таки американські, бо належать громадянам США і забезпечують зв'язок у т.ч. США
показати весь коментар
27.10.2022 09:56 Відповісти
Что за мир! Давно бы собрались да навешали пи----ей ушлепку, раз и навсегда! Понятно ведь что по другому никак!
показати весь коментар
27.10.2022 08:54 Відповісти
кацапи нариваються на повний вступ в кацапо-українську війну США та НАТО ... як кажуть "бог в допомогу" дибілам ...
показати весь коментар
27.10.2022 08:54 Відповісти
Це він на супутникове угруповання Маска натякає?
показати весь коментар
27.10.2022 08:54 Відповісти
Ха-ха, нет конечно, эти спутники размером с шар для боулинга, попробуй их сбей на высоте 500+ км. Кацапы то обычными ракетами попадают в радиусе 1км, а тут надо попасть в точку плюс минус 100м допустим, если рассчитывать на осколки, но не просто в в точку, а в определенную точку в определенное время. Да и засорение орбиты потом вызовет падение спутников и самой рашки и Китая, это все равносильно объявлению ядерной войны.
показати весь коментар
27.10.2022 09:16 Відповісти
Это вообще сумасшедствие, это как по мухам из гранатомёта целиться
показати весь коментар
27.10.2022 11:20 Відповісти
Тут навіть все простіше, порахувати всі вже існуючи супутники наприклад тільки Маска і не роблячи похибку на рукожопість москалів визначити таку саму кількість протиракет. Мало того, що у них стільки не буде і через 100 років, але помноживши на вартість однієї протиракети.
Згідно Вікіпедії: Більша група (7518) буде виведена на орбіту з висотою 340 км, а менша (4425) - працюватиме на висоті 550 та 1200 км.
Протиракета на таку відстань буде коштувати дУУУУже дорого, вони мають якусь обмежену кількість, може 10, може 100 , щоб пишатись аналоговнєтом ))
Але реально вони погрожують розвідувальним, спостережним та GPS супутникам.
Шантаж ядерним ударом, брудною бомбою, голодом, хімічною зброєю, терактами вони вже випробували, настала черга космічного шантажа. Доречи це вони можуть в якійсь мірі виконати, лупанути черговий раз десь по своєму або по українському супутнику. Шкоди від втрати мало, але орбіту засруть порядно, черговий терор.
показати весь коментар
27.10.2022 09:54 Відповісти
Не все так просто. Ось, читаємо:

В СССР в качестве противоспутникового оружия была выбрана концепция спутника-перехватчика. Аппарат, находящийся на орбите, совершал орбитальный манёвр сближения со спутником-целью и поражал её подрывом боеголовки со шрапнельными поражающими элементами. В 1979 году эта система противокосмической обороны (программа «истребитель спутников») была поставлена на боевое дежурство.
В 1980-х годах в СССР также проводилась программа разработки противоспутниковой ракеты, запускаемой с борта самолёта МиГ-31, также имеются отрывочные сведения по системе ПРО и ПКО «Наряд-В», под которую в 1980-х годах на базе МБР УР-100Н УТТХ (15А35) начала разрабатываться ракета-носитель спутников-штурмовиков «Рокот». В связи с распадом СССР, среди прочих причин, программа была прекращена.
15 ноября 2021 года Министерство обороны РФ сообщило об успешном испытании противоспутникового оружия, в результате чего был уничтожен не функционировавший космический аппарат «Космос-1408» (типа «Целина-Д»), выведенный на орбиту в 1982 году. По сообщению НАСА, при этом была применена российская противоспутниковая ракета «Нудоль» (А-235), которая была запущена, скорее всего, с космодрома Плесецк.
показати весь коментар
27.10.2022 10:01 Відповісти
Большая куча анаГовнета...
И фсе 😂
показати весь коментар
27.10.2022 10:36 Відповісти
100% - немає у Росії протисупутникової зброї. Ні в кого немає. Це вологі фантазії. Єдине, чим можна вивести з ладу супутник- це підрив ЯО в космосі. Завдяки електромагнітному імпульсу. Але цей імпульс не відрізняє чий супутник::американський, індійський, російський чи китайський. А ти Костя-орк-забулдига спробуй, може зачепишь китайський теж. Потім Сі глаз на дупу натягне Путіну, а тебе і зовсім каструють. Не говорю вже про виконавців - їх китайці до 7 коліна виріжуть
показати весь коментар
27.10.2022 11:29 Відповісти
Смотрите, что бы на голову ***** один из "сбитых" спутников не упал..
показати весь коментар
27.10.2022 08:56 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 08:56 Відповісти
)))))))
показати весь коментар
27.10.2022 09:03 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 09:29 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 12:01 Відповісти
Навєрна будут лаптямі збівать...
показати весь коментар
27.10.2022 08:56 Відповісти
"я є Грут?" (вруньцов)
показати весь коментар
27.10.2022 08:57 Відповісти
Денацифікація, демілітаризація, десатанізація, біааружие, хімаружие, плотінаина, замерзлі гейропейці, грязная бомба - кацапське бидло вже пережувало і висрало. В бидлостанський хлів завезли новий корм - спутнікі ната. Корми бидло фейками, але незабаром і по справжньому захочеться істи
показати весь коментар
27.10.2022 08:58 Відповісти
Из рогатки, стрелять будут Рогозиным.
показати весь коментар
27.10.2022 08:58 Відповісти
он занят, «Линию Вагнера» копает
показати весь коментар
27.10.2022 09:13 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 08:58 Відповісти
Позбавити кацапів бухла? Це ж тероризм чистої води.
показати весь коментар
27.10.2022 09:03 Відповісти
Так вони і в Бахмуті дальше винного заводу не дійшли
показати весь коментар
27.10.2022 09:13 Відповісти
Це критична інфраструктура!
показати весь коментар
27.10.2022 09:53 Відповісти
Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и баночка красной икры.

Но любой россиянин прекрасно понимает, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.
показати весь коментар
27.10.2022 10:35 Відповісти
Це ж страшніше за "грязную бомбу" чи ядерний удар!
Це гірше за геноцид - це страшні тортури до смерті московського населення.
"Байден помоги!!! Защити от укронацистов!"
показати весь коментар
27.10.2022 10:47 Відповісти
брудною бімбою? - та чули вже...
показати весь коментар
27.10.2022 08:59 Відповісти
А ***** думає що його супутники не вразливі? Штати теж можуть їх розбивати.
показати весь коментар
27.10.2022 09:00 Відповісти
Подивіться скільки супутників в скрепостане і в США, замахаються вони їх збивати
показати весь коментар
27.10.2022 09:05 Відповісти
І скільки з них в робочому стані...)
показати весь коментар
27.10.2022 09:08 Відповісти
Кацапи просто забули що на відміну від "Бурана" "Шаттли" реально літають!
показати весь коментар
27.10.2022 09:21 Відповісти
це все через те що з кацапами няньчаться, НАТО постійно виправдовуеться, на них ніхто не збираеться нападати, а вони постійно повторюють, будуть захищати кожен дюйм натов всіх союзників, а також що нато не буде втягнути в конфлікт як нагадування кацапам виж не подумайте ми воювати за Україну не будем, воно то так, але постійно виправдовуватися не личить сша перед бензоколонкой і кацапи цю боягузність відчувають і зараз вже як гопнік нагліє хай і надалі сюсюкаються з кацапами
показати весь коментар
27.10.2022 09:01 Відповісти
коли кацапня погрожує, то означяє тільки одне - інваліди вже ні на що не спроможні...
показати весь коментар
27.10.2022 09:05 Відповісти
Грязножопые лапотники могут конечно попробовать сбить хоть 1 спутник США, интересно будет посмотреть на ответку.
показати весь коментар
27.10.2022 09:11 Відповісти
Хм... А якщо американці сшибуть всі три російські супутника і осліплять китайські?

Про це ж не обов'язково кричати. 😁
показати весь коментар
27.10.2022 09:11 Відповісти
касабські понти для новоприбулих....
показати весь коментар
27.10.2022 09:13 Відповісти
Дядя взагалі то дурень.
Агресія проти супутника є ашресією проти країни-власника.

РФ вже готова об'явити війну США та НАТО?
А давайте!!! 👍
показати весь коментар
27.10.2022 09:14 Відповісти
Тернер: Starlink стійкий до російської протисупутникової зброї

Знищення декількох супутників Starlink не завадить стабільності всього космічного угруповання, заявив директор агентства космічного розвитку Космічних сил США Дерек Тернер.
показати весь коментар
27.10.2022 09:14 Відповісти
Я не знаю чим і як збивають супутники,але,судячи по останній космічній епопеї, якби не США, то їх астронавти 100 раз здохли по багатьох причинах, навіть голоду
показати весь коментар
27.10.2022 09:15 Відповісти
Так поэтому кацапмонавти и подрядились чистить туалет в американской части МКС, потому что у их, лапотных репоедов, в кацапомодуле МКС. постоянные проблемы.
показати весь коментар
27.10.2022 09:25 Відповісти
Вон оно что, а я то все думал, нафига кацапов в международные космические экипажи берут. А они там оказывается параши моют. Ну чтож, по Сеньке шапка!
показати весь коментар
27.10.2022 11:44 Відповісти
Рогозиным с батутом нанесет удар.
показати весь коментар
27.10.2022 09:16 Відповісти
Треба переманити до України якутського "скульптора", нехай зробить "брудну бомбу", якщо орки так на цьому наполягають. Після її повітряного підриву над РФ, в радіусі падіння "осколків" буде неможливо існувати навіть їм. А може й ні, бо вони загартовані жити серед гімна.
показати весь коментар
27.10.2022 09:16 Відповісти
Нічого не зміниться. Навіть "руцкій дух" не сильно зміцніє!
показати весь коментар
27.10.2022 09:26 Відповісти
Навіщо переманювати? Треба заплатити, хай у кацапстані і зробить. Хоча вони з дитинства у лайні, мабуть і не помітять.
показати весь коментар
27.10.2022 10:52 Відповісти
Это заявление для своих дебилов,пусть мечтают что они великие и все их боятся.
показати весь коментар
27.10.2022 09:17 Відповісти
И я погрожую, если встречу *****, срущее в чемодан, то обязательно придушу этого дрыща.
показати весь коментар
27.10.2022 09:22 Відповісти
Шо, таки изобрели и сделали межгалактический лаптемет?
показати весь коментар
27.10.2022 09:23 Відповісти
Знищити тільки деякі супутники вибірково? Не зачепивши інші? Неможливо! Можливо знищити всі і надовго. Досить викинути на орбіти кілька контейнерів з гайками і підірвати. Таке може зробити навіть КНДР чи Іран.
А от що далі?
показати весь коментар
27.10.2022 09:24 Відповісти
Із задоволенням подивлюсь, що буде після того, як кацапня зіб'є (правда, незрозуміло чим, гівном може будуть кидати) штатівський супутник!!!
Давайте!
показати весь коментар
27.10.2022 09:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3D73AuwEgY0 Сніги над схроном
показати весь коментар
27.10.2022 09:28 Відповісти
Поцілуєте супутники у сраку
показати весь коментар
27.10.2022 09:30 Відповісти
США кода-то сказали, что сбить весь Глонас - дело 2-3 дней.
показати весь коментар
27.10.2022 09:32 Відповісти
наскільки мені відомо, до цього часу супутник змогли збити тільки США та китай. паРаша може тільки мріяти про ракети, здатні збивати таку складну ціль.
показати весь коментар
27.10.2022 09:34 Відповісти
закупят ракеты у ирана для сбития американских спутников
показати весь коментар
27.10.2022 09:37 Відповісти
дронами іранськими будуть збивати....
показати весь коментар
27.10.2022 10:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ze8NaxMIOh0 КОЗАК НА ХРЕСТІ
показати весь коментар
27.10.2022 09:42 Відповісти
Хватит пи#деть кацапня.Это выглядит жалко.
показати весь коментар
27.10.2022 09:47 Відповісти
Так наче ж Maxar нам вже давно показують фотки з космосу.
показати весь коментар
27.10.2022 09:48 Відповісти
А я говорил на днях, что дело до Звезды Смерти дойдет
показати весь коментар
27.10.2022 10:25 Відповісти
козлорогі, а ви спробуйте збити спутник. чи дальші безвідповідальної хрюканини не дійде?
показати весь коментар
27.10.2022 10:35 Відповісти
С цуко, 2-а носії протисупутникових ракет Міг-31 (низьки орбіти до 200=300 км), екіпажів три. Ракет 8-9.
А-235 "Нудоль" (пуск тільки з космодромів), кількість ракет невідома, десь 2-3, максимал розльоту осколків до орбіти 500 км). По градусам нахилення. враховуючи пуски Захід -схід дуже невеликі.
Кацапи, ви зовсім тупі?
показати весь коментар
27.10.2022 11:17 Відповісти
Для этой цели на станцию "Мир" планируется доставить 2 АК-47.
показати весь коментар
27.10.2022 11:18 Відповісти
В прошлый раз хватило и ручной дрели
показати весь коментар
27.10.2022 11:24 Відповісти
Попробуйте сбить хоть один!

И сразу увидите что будет.

Это называется нападение на США. Хотите прямой войны с сша? Вы не получите
показати весь коментар
27.10.2022 11:31 Відповісти
Ддавно пора може хоч так США та НАТО розбомбить росію авіацією та ракетами.
показати весь коментар
27.10.2022 11:46 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 12:32 Відповісти
Америка вже давно повинна знищити всі російські супутники!
показати весь коментар
27.10.2022 14:25 Відповісти
 
 