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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,2 тис. осіб, 2631 танк, 1690 артсистем, 5364 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:

особового складу близько 69220 (+320) осіб ліквідовано;

танків - 2631 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5364 (+13) од,

артилерійських систем – 1690 (+4) од,

РСЗВ – 379 (+0) од,

засоби ППО ‒ 192 (+0) од,

літаків – 271 (+0) од,

гелікоптерів – 249 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19),

крилаті ракети ‒ 351 (+1),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 150 (+1).

Дані уточнюються.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,2 тис. осіб, 2631 танк, 1690 артсистем, 5364 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Топ коментарі
+21
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27.10.2022 09:14
+17
Та нічого вони не думають. Хіба в зайвохромосомних є чим думати? В них просто є інстинкт подохнути за сцаря і вбивати всіх, хто проти. А, ще жерти і плодитися.
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27.10.2022 09:12
+14
Хорошо так лежат, душевно, по домашнему
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27.10.2022 09:11
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Що вони думають та чи взагалі можуть думати. 70 000 це багато,дуже багато. Примхи карлика оплачують убогі і сірі
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27.10.2022 09:08 Відповісти
Та нічого вони не думають. Хіба в зайвохромосомних є чим думати? В них просто є інстинкт подохнути за сцаря і вбивати всіх, хто проти. А, ще жерти і плодитися.
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27.10.2022 09:12 Відповісти
70к - это только личного состава, а если добавить вагнеровцев, кадырявцев, и остальную наёмную шелупонь, то выйдет под 100к + 300к самоваров
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27.10.2022 09:39 Відповісти
Німці уже писали, що рахунок іде армії,так що ви маєте рацію, там рахунок за 120 тис перевалив і то в минулому місяці
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27.10.2022 10:23 Відповісти
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27.10.2022 09:09 Відповісти
Хорошо так лежат, душевно, по домашнему
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27.10.2022 09:11 Відповісти
Фото 2014. Хорошо лежат, а были бы живы их 'детки' уже бы в школу пошли любить куйла.
Так шо на фото не десятки а сотни нерожденных орков - и это очень гуд.
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27.10.2022 10:21 Відповісти
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27.10.2022 09:14 Відповісти
А яке відношення має клоун який здав південь без бою що вихваляється досягненнями ЗСУ?
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27.10.2022 10:12 Відповісти
Тебе ж написали - закрой двери куйловец и приготовься к ликвидации
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27.10.2022 10:23 Відповісти
какда мєртви кацапи - спакойна дєті спят...
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27.10.2022 09:15 Відповісти
он там ще чорні мішки стоять на задньому плані
і томік пушкіна, гггг
пушкіністи, бл***
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27.10.2022 12:50 Відповісти
Війна почалась 69220 орків тому.
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27.10.2022 09:12 Відповісти
Це вони вже починали чи ще ні?
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27.10.2022 09:30 Відповісти
Вчора був день БПЛА )) 19 шт. це гуд ))
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27.10.2022 09:30 Відповісти
Я щось дуже давно не читав про кораблі та катери. Побажаємо нашим хлопцям з ЗСУ приросту в цій частині статистики!
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27.10.2022 09:33 Відповісти
А кто нибудь в курсе про 16-ое рашинское плавсредство?Когда и где его потопили?
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27.10.2022 11:18 Відповісти
Ніхто не повідомляв.

Спікерка ОП "Південь" казала, що 16-й плавзасіб з'явився у зведеннях у результаті дорозвідки.
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27.10.2022 12:09 Відповісти
На выходных "пересечём" порог 70 тыс. убитых российских солдат. И ведь цифра приблизительная (скольких не посчитали, сколько после эвакуации по больницам померли) . . .

Ради чего они на смерть идут ??? Ведь уже всем понятно, что ничего не выйдет из задуманного, что в клей попали. Тупо дохнут из-за гордыни одного человека, который не может наступить на горло своим амбициям и сдать назад, признав, что ошибся. Конченные люди (как те, что идут на смерть в Украину, так и те в Кремле, которые их на эту смерть отправляют).
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27.10.2022 14:08 Відповісти
На самом деле Запад ,тоже виноват на 50% . Почему в 2008-м не остановили жёстко???? Почему сели на газ , почему сейчас ещё не вступили в войну, хотя-бы авиацией . Если их быстро выгнать , то и орки погибать перестанут
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27.10.2022 18:20 Відповісти
 
 