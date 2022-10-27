Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,2 тис. осіб, 2631 танк, 1690 артсистем, 5364 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат у техніці та живій силі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:
особового складу близько 69220 (+320) осіб ліквідовано;
танків - 2631 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5364 (+13) од,
артилерійських систем – 1690 (+4) од,
РСЗВ – 379 (+0) од,
засоби ППО ‒ 192 (+0) од,
літаків – 271 (+0) од,
гелікоптерів – 249 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19),
крилаті ракети ‒ 351 (+1),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2) од,
спеціальна техніка ‒ 150 (+1).
Дані уточнюються.
Топ коментарі
+21 5 копійок
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+17 эманюэль
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+14 Підлога Маккартні
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Так шо на фото не десятки а сотни нерожденных орков - и это очень гуд.
і томік пушкіна, гггг
пушкіністи, бл***
Спікерка ОП "Південь" казала, що 16-й плавзасіб з'явився у зведеннях у результаті дорозвідки.
Ради чего они на смерть идут ??? Ведь уже всем понятно, что ничего не выйдет из задуманного, что в клей попали. Тупо дохнут из-за гордыни одного человека, который не может наступить на горло своим амбициям и сдать назад, признав, что ошибся. Конченные люди (как те, что идут на смерть в Украину, так и те в Кремле, которые их на эту смерть отправляют).