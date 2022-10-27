Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,2 тис. осіб, 2631 танк, 1690 артсистем, 5364 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:

особового складу близько 69220 (+320) осіб ліквідовано;

танків - 2631 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5364 (+13) од,

артилерійських систем – 1690 (+4) од,

РСЗВ – 379 (+0) од,

засоби ППО ‒ 192 (+0) од,

літаків – 271 (+0) од,

гелікоптерів – 249 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19),

крилаті ракети ‒ 351 (+1),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 150 (+1).

Дані уточнюються.

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