430 дітей загинуло та понад 822 було поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 27 жовтня 2022 року понад 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 430 дітей загинуло та понад 822 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - вдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю.

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Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

"Діти війни (https://childrenofwar.gov.ua/)" - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

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