Упродовж години зранку ЗСУ на півдні збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25, - Повітряні сили
Зранку на півдні України зенітні підрозділи збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
"27 жовтня, близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.
А близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25",- ідеться в повідомленні.
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+40 Alex Dev #442192
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+18 Александр Чуднивец #474549
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Слава ЗСУ!!!