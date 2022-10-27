УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7961 відвідувач онлайн
Новини Війна
7 894 18

Упродовж години зранку ЗСУ на півдні збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25, - Повітряні сили

су

Зранку на півдні України зенітні підрозділи збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"27 жовтня, близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.

А близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25",- ідеться в повідомленні.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,2 тис. осіб, 2631 танк, 1690 артсистем, 5364 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

літак (2900) знищення (7216) вертоліт (878) Повітряні сили (2630) Херсонська область (5744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Такі новини заряджають позитивом на цілий день. Дякую ЗСУ!
показати весь коментар
27.10.2022 09:34
+23
Блін, в нас тільки світло включили, з'явився інтернет, підключився, і тут відразу літак і гвинтокрил!!!
Оце я нормально підключився!!!
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
27.10.2022 09:52
+18
Всім виконавцям-респектище...
показати весь коментар
27.10.2022 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі новини заряджають позитивом на цілий день. Дякую ЗСУ!
показати весь коментар
27.10.2022 09:34 Відповісти
І дають надію нам на завтра. ЗСУ дійсно круті, командос поруч не стоять
показати весь коментар
27.10.2022 10:21 Відповісти
Всім виконавцям-респектище...
показати весь коментар
27.10.2022 09:35 Відповісти
*************** голуби мира....
показати весь коментар
27.10.2022 09:37 Відповісти
И как всегда ЗеУшкой и иглой . Хотя вертолёт , возможно , сапёрной лопатой .
показати весь коментар
27.10.2022 09:39 Відповісти
А у тебя што, есть сомнения ???
показати весь коментар
27.10.2022 13:16 Відповісти
План уже утром выполнен! Красавцы!
показати весь коментар
27.10.2022 09:39 Відповісти
***** шастать
показати весь коментар
27.10.2022 09:40 Відповісти
Яка чудова ранкова новина.
показати весь коментар
27.10.2022 09:48 Відповісти
Блін, в нас тільки світло включили, з'явився інтернет, підключився, і тут відразу літак і гвинтокрил!!!
Оце я нормально підключився!!!
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
27.10.2022 09:52 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
27.10.2022 10:07 Відповісти
Красунчики, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
показати весь коментар
27.10.2022 10:08 Відповісти
Слава ❤️💙💛Героям Красавчикам ЗСУ‼️ Выпускайте два енотика‼️
показати весь коментар
27.10.2022 10:08 Відповісти
к 52 всього виготовлено 170 шт. на початок війни на росії їх було 100 одинць. нащі воїни знищили біля 30 цих гвинтокрилів. хороший результат . Слава ВСУ. наші хлопці найкращі!
показати весь коментар
27.10.2022 10:09 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 10:14 Відповісти
Гордимся Вами!!!!
показати весь коментар
27.10.2022 10:31 Відповісти
Ого! Оце ранкове полювання вийшло!
показати весь коментар
27.10.2022 10:51 Відповісти
когда-ж оркам объяснят, что алигаторы не летают? - рождённый ползать, летать не умеет
показати весь коментар
27.10.2022 12:25 Відповісти
 
 