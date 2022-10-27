"ГУР не причетна до підриву Кримського мосту. Просто ми, українці, дуже любимо бавовну, в мене навіть у кабінеті стоїть", - в.о. голови СБУ Малюк

В.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявляє, що у розслідуванні інциденту з Кримським мостом російське слідство демонструє свій непрофесіоналізм.

Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ якийсь стосунок до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях, в.о. глави служби сказав: "Просто ми, українці, дуже любимо бавовну… Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно?"

За його ословами, російська сторона демонструє свій непрофесіоналізм у розслідуванні інциденту на Кримському мосту: "Я про те псевдослідство, яке вони ведуть із приводу інциденту на Кримському мосту. У своєму "розслідуванні" вони дійшли того, що до підриву моста нібито причетний мій колега за силовим блоком Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності".

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Малюк зазначив: "На тимчасово окупованих територіях то там, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються деякі процеси. А на Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають".

В.о. голови Служби додав, що поки що не може розкрити карт і повідомити, як відбуваються такі інциденти й хто за цим стоїть, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів. "Усьому свій час – після перемоги докладно поговоримо", - підсумував в.о. голови СБУ.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.

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