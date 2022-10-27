"ГУР не причетна до підриву Кримського мосту. Просто ми, українці, дуже любимо бавовну, в мене навіть у кабінеті стоїть", - в.о. голови СБУ Малюк
В.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявляє, що у розслідуванні інциденту з Кримським мостом російське слідство демонструє свій непрофесіоналізм.
Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ якийсь стосунок до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях, в.о. глави служби сказав: "Просто ми, українці, дуже любимо бавовну… Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно?"
За його ословами, російська сторона демонструє свій непрофесіоналізм у розслідуванні інциденту на Кримському мосту: "Я про те псевдослідство, яке вони ведуть із приводу інциденту на Кримському мосту. У своєму "розслідуванні" вони дійшли того, що до підриву моста нібито причетний мій колега за силовим блоком Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності".
Малюк зазначив: "На тимчасово окупованих територіях то там, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються деякі процеси. А на Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають".
В.о. голови Служби додав, що поки що не може розкрити карт і повідомити, як відбуваються такі інциденти й хто за цим стоїть, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів. "Усьому свій час – після перемоги докладно поговоримо", - підсумував в.о. голови СБУ.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.
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Не успел суд отправить владельца завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на 60 дней под арест, как наш старый знакомый "гений политтехнологий" Миша Подоляк выскочил с предложением обменять Богуслаева у России на украинских военнопленных. Очевидно Подоляк озвучил не собственные фантазии. Арестом Богуслаева, и/о главы СБУ Малюк подложил Офису президента крупную и вонючую свинью. Дело в том, что судья после ознакомления с обвинением, Богуслаева вполне серьезно готов был его отпустить. Судью банально напугали перспективой народного гнева. Однако. Как нам стало известно, позицию судьи услышали в Офисе президента и поняли что на пустом месте нажили себе проблемы. Дело в том, что адвокат Богуслаева сразу и с документами доказал, что в 2021 году государственные органы Украины дали официальное разрешение на поставки в Россию моторов для вертолетов. Иными словами, правящая команда совершила классическую ошибку. В поисках преступника вышла сама на себя. И это еще не конец. Стало известно, что с Богуслаевым тесно связана часть фракции "Слуга народа" и министров правительства. Дошло до того, что первый заместитель главы "приСлуги" в ВР Андрей Мотовиловец бросился отстаивать Богуслаева. А это уже реальный конфликт внутри партии, который еше неизвестно к чему приведет. Что делать с личностью, вину которой доказать не выходит? Правильно, отдать россиянам. В обмен на военнопленных, естественно. Офису президента очень понравилось как https://t.me/pecherhill/794 Виктор Медведчук, напуганный перспективой оказаться в одной камере с осужденными фронтовиками, сам организовал свой собственный обмен, поговорив с нужными людьми в Москве. Похоже, сделать тоже самое сейчас предложат Богуслаеву. Связей у него хватает. Как это не парадоксально, именно от Богуслаева сейчас зависит, что в результате получит украинская власть. Еще одну победу с обменом? Или крупный скандал?
Втім, я підозрюю, що той орган називається Держспецконтроль, і підпорядковується він і Шмигалю (як голові Кабміну) і Зе, як голові РНБО. Але підписували дозволи підлегі цих чиновників; але прізвища в них повинні бути достатньо гучні.