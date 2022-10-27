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Арештовані готелі та санаторії хочуть перетворити на житло для переселенців

переселенці

Уряд обговорив порядок дій щодо передачі майна, яке було заарештовано та передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), підприємствам держсектору або приватним управителями для забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал, про це йшлося на нараді під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

Як розповів представник АРМА, ідея нового механізму полягає в тому, що поки йдуть розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, який заарештований і знаходиться в розпорядженні агентства, буде оголошено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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"Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та перебувають в управлінні АРМА. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб", - заявив тимчасово виконуючий обов'язки Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович.

За словами Юлії Свириденко, доступ до таких конкурсів мають отримати як приватні, так і державні підприємства.

На конкурси з пошуку нових управителів з обов’язковим розміщенням на частині таких об’єктів переселенцям пропонується передати 5 готелів, 24 санаторії та нежитлові приміщення у різних регіонах України.

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До прикладу, до списку у Києві та області, як повідомляється, увійшли такі комплекси:

  • Готель "Дружба";
  • Готель "Турист";
  • Станція технічного обслуговування транспорту;
  • Бюро подорожей та екскурсій;
  • Санаторій "Жовтень" в Конча-Заспі;
  • Оздоровчий табір "Переяславський";
  • Санаторій "Дубки" (Ірпінь).

Автор: 

житло (1064) готель (210) переселенці (977) АРМА (555)


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ото роботи для спецкомісій від всіх влад...
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27.10.2022 10:37 Відповісти
Ага, Зеля вже маєток в Конче-Заспі обіцяв віддати дітям, але як завжди є нюанс, там жили діти, але його діти, так що Зеля може хоч пообіцяти що віддасть світ маєток в Італії, Ізраїлі,квартили в Лондоні віддасть для біженців, але як завжди це буде оман
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27.10.2022 10:37 Відповісти
а в пустуючі палаци кончі-заспи чому не пос
еляєте тих що лишились без житла
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27.10.2022 10:48 Відповісти
Гарна справа і людям допомога . А от би ще "ревізію" у Кочі Заспі провести ?
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27.10.2022 10:58 Відповісти
Идея не плохая, но искажена до безобразия.

1. Почему только 10-20% жилья пойдёт беженцам?!
А не 80-90%?

2. При таких % (10-20) это будет просто диребан собственности среди «узкого круга ограниченных лиц» ( читай- приближенных к власти).
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27.10.2022 11:18 Відповісти
Аде маєтки медведчука та їнших колаборантів ВР з Стефанчуком може щось проголосуєте.
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27.10.2022 11:38 Відповісти
а в золотий вагон Медведчука ск1льки людей пом1ститься?
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27.10.2022 11:56 Відповісти
Та треба вже давно заселять туди біженців підстава военний стан. Коли це треба коломойскому слуга зеленський чхати хотів на закони і констітуцію і виконуе наказ моментально - це і Корбань, це і розпуск Верховної ради це і закриття телеканалів це і призначення своїх недолугих корешей на керівни посади і таких прикладів багато. Вже зима на носу а вони тільки збираются скотиняки (як каже Ляшко) !
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27.10.2022 12:49 Відповісти
Я щось не замітив у цьому списку готель "мир", який Zeкоманда вкрала у Приватбанку.
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27.10.2022 13:54 Відповісти
 
 