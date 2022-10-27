Арештовані готелі та санаторії хочуть перетворити на житло для переселенців

Уряд обговорив порядок дій щодо передачі майна, яке було заарештовано та передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), підприємствам держсектору або приватним управителями для забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал, про це йшлося на нараді під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

Як розповів представник АРМА, ідея нового механізму полягає в тому, що поки йдуть розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, який заарештований і знаходиться в розпорядженні агентства, буде оголошено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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"Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та перебувають в управлінні АРМА. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб", - заявив тимчасово виконуючий обов'язки Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович.

За словами Юлії Свириденко, доступ до таких конкурсів мають отримати як приватні, так і державні підприємства.

На конкурси з пошуку нових управителів з обов’язковим розміщенням на частині таких об’єктів переселенцям пропонується передати 5 готелів, 24 санаторії та нежитлові приміщення у різних регіонах України.

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До прикладу, до списку у Києві та області, як повідомляється, увійшли такі комплекси: