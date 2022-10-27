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Новини Війна
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Чоловіка у Німеччині оштрафували на 4 тис. євро за символ "Z" на автомобілі

рашизм

Окружний суд у німецькому Гамбурзі оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв літеру "Z" на вікно свого автомобіля на аркуші, тим самим виправдовуючи російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Суспільне.

Інцидент трапився ще у березні 2022 року. На суді чоловік стверджував, що це просто "остання буква алфавіту" і нічого більше. Але суддя у своєму рішенні послався на те, що літера "Z" активно використовується як символ війни проти України і підтримки Путіна.

Свідком у справі виступав правоохоронець, який повідомив, що підсудний у телефонній розмові також ставив під сумнів ведення Росією загарбницької війни проти України.

Також читайте: "Місіс Крим-2022" оштрафували на 40 тис. рублів за виконання "Червоної калини", її подругу заарештували на 10 діб. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7349) росія (65122) рашизм (58) штраф (1862)


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Топ коментарі
+38
отличный штраф
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27.10.2022 11:18
+31
Можна і без судей обійтись.

В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".



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27.10.2022 11:40
+19
Респект судді та правохоронцю.
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27.10.2022 11:19
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отличный штраф
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27.10.2022 11:18 Відповісти
Хорошо, но мало!!)))))
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27.10.2022 11:22 Відповісти
я знаю его.

Миша зовут.

с Горловки
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27.10.2022 11:30 Відповісти
Надапаффффтарить
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27.10.2022 11:34 Відповісти
мало патамушто он вовремя притворился zorro
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27.10.2022 11:41 Відповісти
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27.10.2022 11:51 Відповісти
дурачок ?
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27.10.2022 11:58 Відповісти
его по разному называют ...
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27.10.2022 15:58 Відповісти
Ну согласись - Зеля - в любом обличии Красавец
а куйло - старый кашлюк - бобыль без любимой женщины, лузер, да и просто нежилец
за шо ты его любишь - просто парадокс
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27.10.2022 12:36 Відповісти
Якби твій Зеля, разом з такими, як ти ідіотами, ще маленькими іздохли, то не було би зараз війни.
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27.10.2022 13:29 Відповісти
ответ не верный - смерть зели ничего не изменит для куйла
твой куйло и ВСИ куйлотята - чуэш - ВСИ мають здохнуть - пофиг как - самоликвидироваться включив одновременно во всех домах мокшании газовые комфорки.
Тогда война закончится скорее, чем от смерти Зели
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27.10.2022 13:50 Відповісти
Тепер вже пізно.Зелі треба було в батька на трусах засохнути. Не відповідай більше. Ригати від твоїх переконань хочеться.
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27.10.2022 13:52 Відповісти
прикинь ситуацию 2014 года.

Если бы тогда ***** кинул на Украину 5000 крылатых и балистических ракет + грады, авиация, танки и проч..

то Украину реально захватили бы по Львов за 3 дня.

обороняться фактически было нечем.

НО ***** НЕ НАПАЛО ПОЛНОМАСШТАБНО В 2014.

знаешь почему ?
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27.10.2022 15:57 Відповісти
знаю - патамушто он *****
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27.10.2022 16:20 Відповісти
он ***** и в 2014 и в 2022

но почему в 2014 не напал, а в 2022 напал ?

ты седалищем по ваЗЕлину не ездь
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27.10.2022 16:34 Відповісти
знает тольк ****** почему ему рука не поднялась - и ТОЛЬКО ОН ОДИН
а вот твое твердолобость - что ты знаешь, что В ГОЛОВЕ у ***** - настораживает
ты не иначе как сам *****???
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27.10.2022 16:55 Відповісти
дурбецало, нападают в момент слабости врага - это аксиома.

в 2014 году ***** понимало, шо будет сопротивление.

в 2022 году ***** понимало, шо сопротивления не будет.

кто показал *****, что готовится к миру, а не к войне ?

на таких, как ты - десятки тысяч трупов украинцев из-за ваших "готовимся к шашлыкам"
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27.10.2022 17:16 Відповісти
получается в 2014 году куйло не нападал на Украину?
шо ты мэлеш полоумный?
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27.10.2022 18:34 Відповісти
нападал.

а куда в 2014 году первая крылатая или балистическая ракета прилетела или самолёт с бомбами?

дебилушко, ты понимаешь слово "полномасштабная" ?
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27.10.2022 18:40 Відповісти
Чё мелеш, обиратель емель руцких?
И сейчас не полномасштабная - гиде задействовано оружие массового поражения?
Простой тест на вирус куйлизма - спрашиваешь когда началась война между РФ и Украиной?
Куйлята скажут в 22 году, украинец ответит, что не позднее 2014. Все просто, як паляниця.
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27.10.2022 20:52 Відповісти
Респект судді та правохоронцю.
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27.10.2022 11:19 Відповісти
Можна і без судей обійтись.

В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".



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27.10.2022 11:40 Відповісти
в куйлостане все такие литери давно поснимали - бояться мобилизации
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27.10.2022 11:43 Відповісти
з цілого "Zавтопробігу"можна хорошу суму зібрати б було
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27.10.2022 11:19 Відповісти
Так держать, Германия!
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27.10.2022 11:20 Відповісти
скоро этих дебилов станет меньше
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27.10.2022 11:21 Відповісти
лише поховаються. Менше їх не стане.
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27.10.2022 12:36 Відповісти
Зюзюкало, блин
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27.10.2022 11:21 Відповісти
треба тварюку на рашку вислати
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27.10.2022 11:22 Відповісти
"Только не это! Только не это, шеф!"
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27.10.2022 11:47 Відповісти
Опускать на бабки или мочить-единственные эффективные методы для ватномордых.
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27.10.2022 11:23 Відповісти
Курва, що робити з Опелями?
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27.10.2022 11:24 Відповісти
Не жарт, а на самому ділі, є подібність.
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27.10.2022 11:25 Відповісти
Кацап і там кацап. Скрепи нікуди не зникли.
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27.10.2022 11:25 Відповісти
Немцы,даёшь безвиз для кацапских свинособак-вы ж их так любите.Только потом не жалуйтесь,если они "начнут повторять".
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27.10.2022 11:25 Відповісти
рабочая судебная власть + моральные нормы ... почти как армия.
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27.10.2022 11:29 Відповісти
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27.10.2022 11:31 Відповісти
Гудственно, чисто, нквд-профессионально...37-ой год жив
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27.10.2022 11:49 Відповісти
Байдуже.
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27.10.2022 12:59 Відповісти
Отличный ПРЕЦЕДЕНТ!
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27.10.2022 11:32 Відповісти
прекрасно. Немцы, похоже, нашли правильную интонацию для задушевных бесед с ватниками =)
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27.10.2022 11:35 Відповісти
40000 ЕВРО ШТРАФА ,БЫЛО БЫ ВООБЩЕ ,КЛАСС. СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.10.2022 11:41 Відповісти
Не згоден з Цензором. Істота з наклеєною зеткою не може називатися в українській пресі "мужчина". Як мінімум ватнік чи зомбак.
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27.10.2022 11:47 Відповісти
))) и это не учитывая не широко афишируем получаемой ими радости от эмигрантской партизанщины.
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27.10.2022 11:49 Відповісти
Оце діло!
Якби наші суди свого часу так вчиняли з любителями рускаваміра, ті сиділи б, як миші під плінтусом!
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27.10.2022 11:58 Відповісти
Я вам ще одне скажу.Німці тихенько русню ненавиділи весь час.І є за що.Слу жив я в 1972-1974 р в 16 повітряній армії ГРВН(ГСВГ)російською.От у суботу прапорщики,понадстроковики у місто пиво пить.Мало того,що п'ють трохи не так,як німці(рибними об'їдками весь кабак завалений),потім комусь пику наб'ють і назад кожен на вкраденому велосипеді приїде.
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27.10.2022 12:25 Відповісти
Этого мало надо еще свинособакам рыло бить. Они это любят.
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27.10.2022 12:26 Відповісти
краще б ногу зламали
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27.10.2022 12:40 Відповісти
На лобі йому таке тавро тре було зробити
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27.10.2022 12:42 Відповісти
Депортировать русню из Европы! Что они там забыли?
Пусть закроют за собой свой железный занавес
и сидят в своей задрыпанной стране недобитого кoммyнизмa.

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия уже закрыли/ограничили въезд.
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27.10.2022 12:43 Відповісти
Ещё никогда Штирлиц так не палился
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27.10.2022 12:45 Відповісти
*************
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27.10.2022 13:24 Відповісти
Дорога така літера.
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27.10.2022 13:38 Відповісти
Ахахахахааааа, так им zеточным чмоням и надо!!! Валите в свою рaZZею и каждое утро хоть на лоб эту куйню клейте вместо чистки зубов)))
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27.10.2022 17:31 Відповісти
 
 