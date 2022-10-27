Чоловіка у Німеччині оштрафували на 4 тис. євро за символ "Z" на автомобілі

Окружний суд у німецькому Гамбурзі оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв літеру "Z" на вікно свого автомобіля на аркуші, тим самим виправдовуючи російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Суспільне.

Інцидент трапився ще у березні 2022 року. На суді чоловік стверджував, що це просто "остання буква алфавіту" і нічого більше. Але суддя у своєму рішенні послався на те, що літера "Z" активно використовується як символ війни проти України і підтримки Путіна.

Свідком у справі виступав правоохоронець, який повідомив, що підсудний у телефонній розмові також ставив під сумнів ведення Росією загарбницької війни проти України.

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