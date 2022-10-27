Чоловіка у Німеччині оштрафували на 4 тис. євро за символ "Z" на автомобілі
Окружний суд у німецькому Гамбурзі оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв літеру "Z" на вікно свого автомобіля на аркуші, тим самим виправдовуючи російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Суспільне.
Інцидент трапився ще у березні 2022 року. На суді чоловік стверджував, що це просто "остання буква алфавіту" і нічого більше. Але суддя у своєму рішенні послався на те, що літера "Z" активно використовується як символ війни проти України і підтримки Путіна.
Свідком у справі виступав правоохоронець, який повідомив, що підсудний у телефонній розмові також ставив під сумнів ведення Росією загарбницької війни проти України.
Топ коментарі
+38 KosAn30 JT26
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+31 Сергей Кушнир #474364
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+19 Ahmed Nunji
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Миша зовут.
с Горловки
а куйло - старый кашлюк - бобыль без любимой женщины, лузер, да и просто нежилец
за шо ты его любишь - просто парадокс
твой куйло и ВСИ куйлотята - чуэш - ВСИ мають здохнуть - пофиг как - самоликвидироваться включив одновременно во всех домах мокшании газовые комфорки.
Тогда война закончится скорее, чем от смерти Зели
Если бы тогда ***** кинул на Украину 5000 крылатых и балистических ракет + грады, авиация, танки и проч..
то Украину реально захватили бы по Львов за 3 дня.
обороняться фактически было нечем.
НО ***** НЕ НАПАЛО ПОЛНОМАСШТАБНО В 2014.
знаешь почему ?
но почему в 2014 не напал, а в 2022 напал ?
ты седалищем по ваЗЕлину не ездь
а вот твое твердолобость - что ты знаешь, что В ГОЛОВЕ у ***** - настораживает
ты не иначе как сам *****???
в 2014 году ***** понимало, шо будет сопротивление.
в 2022 году ***** понимало, шо сопротивления не будет.
кто показал *****, что готовится к миру, а не к войне ?
на таких, как ты - десятки тысяч трупов украинцев из-за ваших "готовимся к шашлыкам"
шо ты мэлеш полоумный?
а куда в 2014 году первая крылатая или балистическая ракета прилетела или самолёт с бомбами?
дебилушко, ты понимаешь слово "полномасштабная" ?
И сейчас не полномасштабная - гиде задействовано оружие массового поражения?
Простой тест на вирус куйлизма - спрашиваешь когда началась война между РФ и Украиной?
Куйлята скажут в 22 году, украинец ответит, что не позднее 2014. Все просто, як паляниця.
В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".
Якби наші суди свого часу так вчиняли з любителями рускаваміра, ті сиділи б, як миші під плінтусом!
Пусть закроют за собой свой железный занавес
и сидят в своей задрыпанной стране недобитого кoммyнизмa.
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия уже закрыли/ограничили въезд.