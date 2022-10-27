Прем’єр Польщі Моравецький: "Україні потрібні гроші та зброя, а не "плани""

Україні зараз потрібна фінансова та військова підтримка, щоб вистояти у війні, яку розв’язала Росія. Однак деякі лідери ЄС вважають за краще будувати "плани" про майбутнє.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв'ю виданням Fakt і Bild.

Моравецький зазначив, що приїхав на інтерв'ю з конференції щодо відновлення України, яка відбулася у Берліні. Він наголосив, що питання відновлення важливе, проте, на його думку, підтримка України наразі є більш актуальною.

"Ми зосередимося на дуже важливій темі: як ми відновлюватимемо Україну. Але маємо вирішити ще важливіше питання: як Україні отримати достатньо зброї, щоб закінчити цю війну? Добре говорити про майбутню підтримку, "плани Маршалла" тощо", - заявив політик.

Польський прем'єр зазначив, що Росія руйнує електростанції та тепломережі України, щоб мирне населення взимку мерзло. Тому він закликав лідер ЄС допомагати вже зараз.

"Допомога потрібна зараз. Україні потрібні гроші та зброя, а не "плани"", - заявив Моравецький.

При цьому прем’єр Польщі додав, що найнадійнішими партнерами України в ЄС залишаються країни східного флангу: від Фінляндії до Прибалтики, Чехія, Словаччина та Румунія. За його словами, ці країни "відчують загрозу безпосередньо від Путіна".

Також Моравецький знову розкритикував Німеччину за недостатню допомогу Україні. Він вважає, що Німеччина як найбагатша країна Європи та один із найбільших експортерів зброї у світі могла б зробити набагато більше для захисту європейських цінностей.

"У мене склалося враження, що деякі лідери ЄС воліли б, щоб усе знову було по-старому. Відповідно до ідеї, що війну можна закінчити і поразкою України", - наголосив прем'єр Польщі.

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