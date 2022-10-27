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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Прем’єр Польщі Моравецький: "Україні потрібні гроші та зброя, а не "плани""

моравецький

Україні зараз потрібна фінансова та військова підтримка, щоб вистояти у війні, яку розв’язала Росія. Однак деякі лідери ЄС вважають за краще будувати "плани" про майбутнє.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв'ю виданням Fakt і Bild.

Моравецький зазначив, що приїхав на інтерв'ю з конференції щодо відновлення України, яка відбулася у Берліні. Він наголосив, що питання відновлення важливе, проте, на його думку, підтримка України наразі є більш актуальною.

"Ми зосередимося на дуже важливій темі: як ми відновлюватимемо Україну. Але маємо вирішити ще важливіше питання: як Україні отримати достатньо зброї, щоб закінчити цю війну? Добре говорити про майбутню підтримку, "плани Маршалла" тощо", - заявив політик.

Польський прем'єр зазначив, що Росія руйнує електростанції та тепломережі України, щоб мирне населення взимку мерзло. Тому він закликав лідер ЄС допомагати вже зараз.

"Допомога потрібна зараз. Україні потрібні гроші та зброя, а не "плани"", - заявив Моравецький.

При цьому прем’єр Польщі додав, що найнадійнішими партнерами України в ЄС залишаються країни східного флангу: від Фінляндії до Прибалтики, Чехія, Словаччина та Румунія. За його словами, ці країни "відчують загрозу безпосередньо від Путіна".

Також Моравецький знову розкритикував Німеччину за недостатню допомогу Україні. Він вважає, що Німеччина як найбагатша країна Європи та один із найбільших експортерів зброї у світі могла б зробити набагато більше для захисту європейських цінностей.

"У мене склалося враження, що деякі лідери ЄС воліли б, щоб усе знову було по-старому. Відповідно до ідеї, що війну можна закінчити і поразкою України", - наголосив прем'єр Польщі.

Також читайте: Моравецький - Кремлю: Заходу вистачить грошей для підтримки України

Автор: 

Польща (8496) допомога (8341) Україна (5887) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+35
Слова мужа, а не балабола!
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27.10.2022 11:23
+15
Слова не мальчика, но мужа! Планы можно рисовать и обсуждать только после нашей победы...
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27.10.2022 11:28
+12
В ЄС вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А вони говорять про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
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27.10.2022 11:34
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Слова мужа, а не балабола!
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27.10.2022 11:23 Відповісти
Я не знаю навіщо тут це,але факти є фактами,що Німеччина на 2 місці по обсягам допомоги Україні. При тому,що Україна хоче регулярних дотацій щомісячно на велику суму. Від німців,а не поляків.
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27.10.2022 11:29 Відповісти
У німців економіка в 8 разів потужніша, ніж у поляків. Вони здатні на більше.
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27.10.2022 12:08 Відповісти
В чому проблема? Потужність економіки це задача влади. А кожна влада має свої обов'язки перед народам. Які обов'язки вашої влади і якою потужністю знехтували в 2019. Ми працюємо,маємо соцзахист і майже не маємо вільного часу на шашлики.
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27.10.2022 12:44 Відповісти
Не та сітуація. Наближається третя світова війна з певними обмеженнями прав і свобод громадян. Всі повинні працювати на оборонку. Це стосуєтся не тількі України. По-друге, це не тільки німецькі гроші, є європейський фонд миру и СШа теж виділяє гроші на біженців у Европі.
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27.10.2022 13:35 Відповісти
особливо допоміг ПП-2 ,а ще Україні дуже допоміг план Штайнмаєра ! та самоходки які зробили по 100 пострілів і розвалились!
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27.10.2022 12:23 Відповісти
Поляки дали більше 200 танків, а отримали "по колу" від Німеччини 0. І вимушені були купити корейські танки.
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27.10.2022 12:34 Відповісти
Що вони отримали повинно вас бентежить не особливо. Вони в НАТО і багато союзників узяли обов'язки по захисту Польщі. Ваша проблема референдум по НАТО, хоч шлях туди лежить в Конституції країни
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27.10.2022 12:48 Відповісти
НАТО то фікція. Держава повинна бути сильною сама по собі.
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27.10.2022 13:01 Відповісти
В констітуції України закріплено з 2015 року шлях до НАТО.
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27.10.2022 14:09 Відповісти
Що вони отримали повинно вас бентежить не особливо., але фріцовська брехня бентежить особливо поляків,котрим фріци брешуть так само як і українському народові.
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27.10.2022 18:22 Відповісти
Дякуємо, пане Матеуш!
Дякуємо, Польща!

Це твереза оцінка ситуації, а не окозамилювання світлим майбутнім, якого може нестатись через відсутність зброї

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Сер Уінстон Черчіль
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27.10.2022 12:57 Відповісти
Думаю,що Україна після Перемоги, просто обов'язково повинна випускати зброю, а не асфальт. Гроші повинні працювати на народ,а не беню і ко.
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27.10.2022 11:24 Відповісти
Так, але куди подіти бенів?
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27.10.2022 11:28 Відповісти
С дорогами будет проблема . Раньше битум был из Беларуси, а где зеленые планируют его покупать после войны, это вопрос. И до дорог ли им будет
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27.10.2022 11:31 Відповісти
https://gros-a.com.ua/ua/p1233137707-bitum-dorozhnyj-9010.html?gclid=EAIaIQobChMIobTJoYeA-wIVTdiyCh3ehAhvEAAYASAAEgLGSfD_BwE https://gros-a.com.ua/ua/p1233137707-bitum-dorozhnyj-9010.html?gclid=EAIaIQobChMIobTJoYeA-wIVTdiyCh3ehAhvEAAYASAAEgLGSfD_BwE

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27.10.2022 12:08 Відповісти
Оружие выпускает здоровая экономика, а здоровой экономики без здоровых дорог не бывает.
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27.10.2022 13:53 Відповісти
і обов'язково відновити ядерний статус.
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27.10.2022 18:23 Відповісти
Слова не мальчика, но мужа! Планы можно рисовать и обсуждать только после нашей победы...
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27.10.2022 11:28 Відповісти
В ЄС вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А вони говорять про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
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27.10.2022 11:34 Відповісти
Відкинути РФ до кордонів 2014 і швиденько заскочити в НАТО. Думаю, план такий
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27.10.2022 13:14 Відповісти
Вот скажите мне те, кто вопит - не катите бочку на Германию, ани вам ничиво нидалжны. Почему здесь ни разу не прозвучало ни одного поганого слова в сторону Польши?
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27.10.2022 11:34 Відповісти
не розумію...а що Польща поганого зробила Україні? Всіляко підтримує і то в кожному аспекті...
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27.10.2022 11:38 Відповісти
Вы не поняли мою мысль. Видимо слишком глубоко копнул.
Я говорю, что Польшу здесь не ругают потому, что Польше респект однозначно и бесспорно. С Германией же дело обстоит далеко не однозначно.
Так понятно?
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27.10.2022 11:44 Відповісти
Трудно быть богом
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27.10.2022 12:05 Відповісти
авжеж, бо для початку німцям треба стати порядними людьми 😕
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27.10.2022 12:59 Відповісти
У немцев экономика в много много раз мощнее, чем у Польши. Они способны на больше. А поляки на пределе своих возможностей.
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27.10.2022 12:10 Відповісти
Ладно, сдаюсь. Походу никто ничего не понял из моего поста. Просто проехали
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27.10.2022 12:21 Відповісти
Олеже, для початку вивчи мову, а потім тут п'ятаки свої вставляй.
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27.10.2022 13:02 Відповісти
А кто тебе сказал, что я не знаю мову, Андрюша? И где мне вставлять свои пятаки будешь решать не ты.
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27.10.2022 13:11 Відповісти
Я і бачу, як ти знаєш мову. Тому вирішувати мені.
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27.10.2022 13:32 Відповісти
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27.10.2022 13:48 Відповісти
шольца, коли він чує про Польщу, мабуть пробиває понос.
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27.10.2022 11:36 Відповісти
100% згоден з Муравецьким. Захід слідує своїй стратегії "варити жабу на повільному вогні". Тобто він зацікавлений щоб Україна не виграла але і щоб довго не програвала і вимотувала росію. Варіант кінцевого програшу України Захід теж задовольняє адже на його думку росія тоді буде такою ослабленою, що вони зможуть змусити її виконати свої вимоги. А якщо при цьому Україна зникне, то що ж - прийнятні втрати. Звідси такі повільні поставки зброї і всі оці емітації бурної активності: платформи, плани, сесії, всякі там штайни типу Рам і т.д і т.п.
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27.10.2022 11:52 Відповісти
А наш лідор вже планує великобудувати нові дороги.
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27.10.2022 11:58 Відповісти
Адекватна людина.
А всі інші, ще не перемогли кацапів, а вже розпланували майбутнє України…
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27.10.2022 12:27 Відповісти
став по-іншому дивитися на поляків
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27.10.2022 12:27 Відповісти
Прємна компанія, випить-закусить, жінку прогуляти у вечірньому вбранні. Ну хто ж не любить конференції про відновлення.
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27.10.2022 12:39 Відповісти
Поляки жгут напалмом европейское балабольство, просто аплодирую стоя.
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27.10.2022 13:51 Відповісти
 
 