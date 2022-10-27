З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів полоненими та визволено 978 осіб, - Міноборони
Серед визволених полонених 99 цивільних осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.
"Останні кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, "не голосно", бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому!
Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають. З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб (серед них 99 цивільних)", - йдеться в повідомленні.
Маляр наголосила, що про фізичний та психологічний стан визволених полонених дбають.
"Нагадую, що звільнені з полону українські військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію у державних медичних закладах під наглядом фахівців високого рівня й безкоштовно отримують повний спектр необхідних медичних послуг. Всі їхні потреби фінансуються державою у повному обсязі", - додала заступниця міністра.
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Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в районі Лиману є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі «всіх на всіх» в середині жовтня 2022.
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А вже кінець жовтня...
Те, що касапи найпуть - а хто би сумнівався? Хіба що Zе+дермак+подляк, ну, і 73/43%зебіли, хоч їх всіх попереджали.
А тим часом неполонені чи не знищені під Лиманом орки допомогли касапам стабілізувати оборону Сватового і Керміної.