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Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки та освітні заклади

запоріжжя

Вночі російські війська обстріляли околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, по місту випустили три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні вночі російські терористи підступно вдарили по околицях нашого міста. Постраждав об‘єкт інфраструктури. У 10 багатоповерхівках та у закладах освіти повилітали шибки. Більше ніж у 10 приватних будинках зруйновано дахи, двері та вікна. Одна вулиця залишилася без світла. Постраждалих немає" - йдеться в повідомленні.

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Запоріжжя (2265) обстріл (28428)


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Куртєв вже не причетний до розкрадання гуманітарки? Зелень його вже відмазала?
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27.10.2022 12:20 Відповісти
Стиць Гриць. Причому тут це?
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27.10.2022 12:26 Відповісти
Як почали крутити розкрадання гуманітарки кудись заникався і сидів як миша під віником, а тут виліз.
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27.10.2022 12:33 Відповісти
Нікуди не никався. Кожний день публікував пости в своему каналі
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27.10.2022 12:36 Відповісти
про транвай?
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27.10.2022 14:16 Відповісти
а лайно вазеліна всігда нипричьом неначасі
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27.10.2022 13:34 Відповісти
Да
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27.10.2022 17:30 Відповісти
 
 