Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки та освітні заклади

Вночі російські війська обстріляли околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, по місту випустили три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі російські терористи підступно вдарили по околицях нашого міста. Постраждав об‘єкт інфраструктури. У 10 багатоповерхівках та у закладах освіти повилітали шибки. Більше ніж у 10 приватних будинках зруйновано дахи, двері та вікна. Одна вулиця залишилася без світла. Постраждалих немає" - йдеться в повідомленні.

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