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На окупованих територіях загарбники збільшили кількість блокпостів та влаштовують облави на місцевих, - Центр національного спротиву

блокпост,росія

На окупованих територіях помітно збільшилася кількість блокпостів. Кадирівці посилили обшуки місцевого населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного супротиву.

"У смт. Пришиб (Запорізька область) кадирівці збільшили кількість блокпостів та влаштовують облави на місцевих. При цьому, окупанти настільки бояться українські "ДРГ", що перевіряють навіть одне одного. Так, кадирівці на блокпостах влаштовують перевірки бурятам, які базуються в сусідній Михайлівці", - йдеться в повідомленні. 

За словами місцевих, кадирівці не приховують, що їх головна мета – це зупиняти дезертирів з фронту. Та водночас окупанти займаються й мародерством місцевих.

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Автор: 

обшук (1971) окупація (6685) Запорізька область (3598)


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Хто не зміг або не схотів воювати за Україну того поженуть заградотрядами рашисти воювати за схибленого сина сатани *****. Це звісно порушує міжнародне право але ***** вже без різниці, він вже труп просто ще не знає про це.
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27.10.2022 13:18 Відповісти
 
 