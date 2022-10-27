На окупованих територіях загарбники збільшили кількість блокпостів та влаштовують облави на місцевих, - Центр національного спротиву

На окупованих територіях помітно збільшилася кількість блокпостів. Кадирівці посилили обшуки місцевого населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного супротиву.

"У смт. Пришиб (Запорізька область) кадирівці збільшили кількість блокпостів та влаштовують облави на місцевих. При цьому, окупанти настільки бояться українські "ДРГ", що перевіряють навіть одне одного. Так, кадирівці на блокпостах влаштовують перевірки бурятам, які базуються в сусідній Михайлівці", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих, кадирівці не приховують, що їх головна мета – це зупиняти дезертирів з фронту. Та водночас окупанти займаються й мародерством місцевих.

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