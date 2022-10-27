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Ворог знову обстріляв об’єкти інфраструктури: енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження, - ОП

електроенергія

Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише в телеграмі заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - ідеться в повідомлення.

Як зауважив Тимошенко, ОП та представники обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК  продовжують разом працювати над вирішенням питання.

Також читайте: Удари РФ по об’єктах енергетики є частиною геноциду українців, - Кулеба

Автор: 

енергетика (2594) інфраструктура (491) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+8
Америка должна сказать россии: "Если вы будете продолжать обстреливать украинскую инфраструктуру - мы передадим Украине ракеты, чтобы Украина отвечала тем же. Вы имеете право бить по украинским тэц, а они по вашим тэц бить не имеют права?"
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27.10.2022 13:20
+7
Як мертвому припарки. Інфраструктуру треба захищати, бо ворог битиме безкінечно, вимкнення світла людям не допомагає в її захисті, а робить життя людей нестерпним!
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27.10.2022 12:58
+5
Якщо комусь цікаво то за останній тиждень ДТЕК не провів жодного ремонту в Києві та області, в інших здогадуюсь теж, робіть висновки
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27.10.2022 12:59
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Як мертвому припарки. Інфраструктуру треба захищати, бо ворог битиме безкінечно, вимкнення світла людям не допомагає в її захисті, а робить життя людей нестерпним!
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27.10.2022 12:58 Відповісти
Якщо комусь цікаво то за останній тиждень ДТЕК не провів жодного ремонту в Києві та області, в інших здогадуюсь теж, робіть висновки
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27.10.2022 12:59 Відповісти
Звідки така інфа?
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27.10.2022 13:03 Відповісти
То що, всрався?
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27.10.2022 13:38 Відповісти
Поки не буде відповідей по російським тец за кожну українську тец - ворог і далі буде обстрілювати українську інфраструктуру.
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27.10.2022 13:13 Відповісти
Америка должна сказать россии: "Если вы будете продолжать обстреливать украинскую инфраструктуру - мы передадим Украине ракеты, чтобы Украина отвечала тем же. Вы имеете право бить по украинским тэц, а они по вашим тэц бить не имеют права?"
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27.10.2022 13:20 Відповісти
Ну все ясно)))
Давайте вже запускайте ваш х5 тариф з "європи", ви заїбали.
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27.10.2022 13:36 Відповісти
Таки до цього діло і йде...
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27.10.2022 13:55 Відповісти
Та вже пошвидше б.
Я готовий і в 10 раз більше платити, тільки б оце ******** припинилося.
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27.10.2022 13:57 Відповісти
тільки зарплати у нас повинні бути відповідні, бажано в $ або Євро, а те ті копійки що платять пересічним українцям зараз ...
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27.10.2022 14:06 Відповісти
Тут трохи вже питання не про зарплати стоїть, а про виживання.
Виживати в місті без електроенергії можна, але не довго.
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27.10.2022 14:11 Відповісти
Питання навіть не в вартості. Першочергово нам руйнують розподільчу інфраструктуру. Ну подасть умовна Словенія нам 750 кВ, що далі? Як їх перетворити в 220В для вашого дому, коли трансформатрні підстанції знищені?
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27.10.2022 14:38 Відповісти
Нехай Рєнат Лєонідович не переводить свої гроші в офшори ,а купує ППО для захисту своєї ДТЕК інфраструктури.
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27.10.2022 17:09 Відповісти
Вимкніть кончі заспи ,козини ,інші елітні котеджні містечка і елітні ЖК ,бо викикають тільки простолюдинів ,а багатії живуть в теплі і з світлом.
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27.10.2022 17:13 Відповісти
 
 