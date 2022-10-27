Ворог знову обстріляв об’єкти інфраструктури: енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження, - ОП
Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише в телеграмі заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - ідеться в повідомлення.
Як зауважив Тимошенко, ОП та представники обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК продовжують разом працювати над вирішенням питання.
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Давайте вже запускайте ваш х5 тариф з "європи", ви заїбали.
Я готовий і в 10 раз більше платити, тільки б оце ******** припинилося.
Виживати в місті без електроенергії можна, але не довго.