Ворог знову обстріляв об’єкти інфраструктури: енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження, - ОП

Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише в телеграмі заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.



"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - ідеться в повідомлення.



Як зауважив Тимошенко, ОП та представники обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК продовжують разом працювати над вирішенням питання.

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