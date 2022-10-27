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СБУ проникла у лави ФСБ, щоб затримати ексначальника Кримського главку Кулініча, - Малюк

кулініч

СБУ має в своєму розпорядженні незаперечні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на Росію, доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в службі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. голови СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі відбувається самоочищення Служби безпеки.

"Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал", - пояснив Малюк.

"Із знакових прикладів – затримання агентів, так званих "кротів" у лавах СБУ. Назву декілька топових, "залікових" держзрадників. Один із них – полковник Кулініч, якого ми затримали разом із ДБР.

Кулініч – колишній очільник Кримського главку, офіцер з особливих доручень Голови СБУ. Службою проведена безпрецедентна філігранна розробка і подальша реалізація, здійснене агентурно-технічне проникнення до лав фсб. Ми здобули всі файли, де він реально доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, як вони намагалися впливати на різноманітні процеси. Але ми поки що деталі не розголошуємо, оскільки йде слідство, в подальшому все стане зрозумілим", - додав в.о. голови СБУ.

Нагадаємо, 17 липня ДБР та СБУ провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника України - ексначальника управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, який працював на спецслужби РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олег Кулініч. Що відомо про ексначальника управління СБУ, якого підозрюють у держзраді? ВIДЕО

Автор: 

Крим (14139) СБУ (12809) ФСБ (1450) Кулініч Олег СБУ (28) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+54
А навіщо Баканов проник у лави СБУ?
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27.10.2022 13:04
+47
А хто призначив зрадника "офіцером з особливих доручень"? Не цікаво?
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27.10.2022 13:04
+34
Младшийлєтєнант все чув і бачив, просто не вірив вухам і очам...
Ну, як з нападом кацапії: бачили, "готувались", але не вірили!
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27.10.2022 13:08
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27.10.2022 13:02 Відповісти
А слабо нагородити цього ХЕРОЯ опісля завершення слідства посадкою на палю
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27.10.2022 13:47 Відповісти
а де баканов ?
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27.10.2022 15:36 Відповісти
в повній безпеці.
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27.10.2022 19:39 Відповісти
где? Спросите у "найвеличайшег🤢 " …идера В Италии , Вене ,Монако или на Сейшелах
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27.10.2022 21:26 Відповісти
А хто призначив зрадника "офіцером з особливих доручень"? Не цікаво?
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27.10.2022 13:04 Відповісти
Младшийлєтєнант все чув і бачив, просто не вірив вухам і очам...
Ну, як з нападом кацапії: бачили, "готувались", але не вірили!
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27.10.2022 13:08 Відповісти
Як хто? Мабуть же той хто чортів ловив...
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27.10.2022 13:09 Відповісти
а нафіг воноїм потрібно, їм аресточа з фейгіном подавай.
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27.10.2022 14:18 Відповісти
А навіщо Баканов проник у лави СБУ?
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27.10.2022 13:04 Відповісти
Для чортів
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27.10.2022 13:07 Відповісти
тоді потрібно поставити питання ширше: як агенти фсб проникли на Банкову....
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27.10.2022 13:35 Відповісти
та легко. в країні де мафія має свою державність. де люди голосують за популізм... не проблема купити чинушу...
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27.10.2022 18:26 Відповісти
Запросили на шашлик.
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27.10.2022 13:54 Відповісти
Очень хорошо. очистят СБУ очистят и ОПу.
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27.10.2022 13:11 Відповісти
Одне радує, - що з початком повномасштабної війни всі ці зрадники, злодії і корупціонери зрозуміли свою неправоту і тепер працюють на благо України.
На чолі з найкращим президентом Зеленським.
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27.10.2022 13:13 Відповісти
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27.10.2022 15:38 Відповісти
У нас кожна державна структура, то як якийсь-клан.Кожен тягне ковдру на себе
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27.10.2022 13:18 Відповісти
Якщо ми бачимо що є слово росія або Крим в біографії , то цих людей потрібно зразу перевіряти а не чекати по 100 років. Наприклад навіть сам вєлікій Буданов , жив одному домі чи дружив з цим грузіном, який наших на посту хотів построїти і також був на службі СБУ чи ГРУ (я не вникаю зараз в деталі) і то не зміг розпізнати ворога. Просто дружив. Напевне пили разом горілку , обговорювали всяку інфу.
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27.10.2022 13:20 Відповісти
Обережніше "на поворотах"! Я служив і в Росії (до 92-го) і в Криму (до 95-го) І допуск до держтаємниці мав - зняли тільки недавно Що далі? Почнеш "полювання на відьом"?
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27.10.2022 13:57 Відповісти
Хто тебе буде первіряти , кому ти вже нужен зі своїм артрозом в цьому віці.
Хіба що відкрито щось будеш робити. Я говорю про людей які не до вінтовки мають доступ.
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27.10.2022 14:22 Відповісти
А ти хочеш сказать що люди мого віку не можуть служить зараз чи керувать на стратегічних напрямках? Перднув дурь - так нічого когось робить винним!
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28.10.2022 00:03 Відповісти
А того агента, який власне й підписав наказ на призначення Кулініча на посаду, не зважаючи на протести громадських активістів, цього агента СБУ вже затримала? Він в ОПі сидить та своєю пикою маячить щоденно в "марафонє єдінства" цілодобово... Чи може ще не на часі??
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27.10.2022 13:20 Відповісти
Дуже хочу вірити в те, що зрадників в СБУ та інших державних структурах маленький відсоток. Хочу вірити, що зрадники будуть ізольовані та покарані (до кінця їхнього нікчемного життя).
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27.10.2022 13:25 Відповісти
Вибачте, хто в чиї лави проник?
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27.10.2022 13:58 Відповісти
https://newsua.one/news-politics/74130.html На дотичну тему, про колегу Малюка :

Як повіломляє CNN, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
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27.10.2022 13:59 Відповісти
постає питання: які розвіддані Бернс привіз Малюку (не Баканову же, бо той вже поза СБУ вже місяці зо два)? І коли розпочнеться їх реалізація? І чи не Богуслаєв - один з цих "розвіданих"?
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27.10.2022 14:01 Відповісти
Спочатку зелені потвори набрали до спець служб реальних агентів Мордору, влаштували вагнергейт зі звільненням реальних патріотів, що неодноразово ризикували життям в тилу ворога. А деяких взагалі арештували за незаконне володіння зброєю... Позбавили наше ППО клістронів та злили канали їх постачання...
І тільки тепер почали щось там чи тити....
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27.10.2022 14:07 Відповісти
две вещи любят тишину - разведка и финансы... если сбу говорит о проникновении, то... ну шо й то не совсем то...
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27.10.2022 14:15 Відповісти
Сдал на публику типа работу кипит
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27.10.2022 15:12 Відповісти
В зеленом сбу-все кипит и все сырое
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27.10.2022 16:52 Відповісти
Вася, може ти забув про інших ВІДОМИХ зрадників?
Тож нагадую хто ще ЗРАДНИКИ - лЄйтЄнант Баканов, ЄнЄрал Наумов, ... Далі продовжувати?
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27.10.2022 14:54 Відповісти
Бажано, УВАЖНО придивитися на усіх ДЕРЖСЕКРЕТАРІВ ТА ЇХ ЗАСТУПНИКІВ в органах влади та ОДА, бо їх дії та бездіяльність, за три з половиною роки, такого нахомутами та «дієво» на створювали, що для розумних слідчих буде досить легко це зрозуміти!!!
Там широке поле роботи для Патріотів України разом із слідчими!,
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27.10.2022 15:01 Відповісти
Так то воно так, але звалювати захоплення Півдня на одного Кулінича - це для домогосподарок і пенсіонерів.
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27.10.2022 15:05 Відповісти
Таки є там окремі українські підрозділи. А я не вірив
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27.10.2022 15:10 Відповісти
Ось нахєра розказувати, що проникли кудись там? Що це за спецслужба, що за нетримання язика? Або все це суцільна туфта, нема ніякого нікуди проникнення, або ... Ясно одне - непрофесіоналізм.
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27.10.2022 16:13 Відповісти
Він же ж з Криму. Зрадника взяли на роботу, дебіли.
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27.10.2022 16:23 Відповісти
А може все простіше - частина верхівки СБУ є частиною фсб ⁉️ 🤓
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27.10.2022 19:22 Відповісти
Спочатку запустили крота, а тепер розказують про свого крота., щоб посадити крота. Геніальна комбінація. Доречі, до війни цей крот сидів у Херсоні...
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27.10.2022 20:14 Відповісти
 
 