СБУ проникла у лави ФСБ, щоб затримати ексначальника Кримського главку Кулініча, - Малюк
СБУ має в своєму розпорядженні незаперечні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на Росію, доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в службі.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. голови СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі відбувається самоочищення Служби безпеки.
"Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал", - пояснив Малюк.
"Із знакових прикладів – затримання агентів, так званих "кротів" у лавах СБУ. Назву декілька топових, "залікових" держзрадників. Один із них – полковник Кулініч, якого ми затримали разом із ДБР.
Кулініч – колишній очільник Кримського главку, офіцер з особливих доручень Голови СБУ. Службою проведена безпрецедентна філігранна розробка і подальша реалізація, здійснене агентурно-технічне проникнення до лав фсб. Ми здобули всі файли, де він реально доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, як вони намагалися впливати на різноманітні процеси. Але ми поки що деталі не розголошуємо, оскільки йде слідство, в подальшому все стане зрозумілим", - додав в.о. голови СБУ.
Нагадаємо, 17 липня ДБР та СБУ провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника України - ексначальника управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, який працював на спецслужби РФ.
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Ну, як з нападом кацапії: бачили, "готувались", але не вірили!
На чолі з найкращим президентом Зеленським.
Хіба що відкрито щось будеш робити. Я говорю про людей які не до вінтовки мають доступ.
Як повіломляє CNN, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
І тільки тепер почали щось там чи тити....
Тож нагадую хто ще ЗРАДНИКИ - лЄйтЄнант Баканов, ЄнЄрал Наумов, ... Далі продовжувати?
Там широке поле роботи для Патріотів України разом із слідчими!,