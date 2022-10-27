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Нацгвардійці 10 днів під шквальним майже цілодобовим вогнем утримують Білогорівку на Луганщині. ВIДЕО
Останні 10 діб були дуже важкими для калинівських нацгвардійців. Вони під шквальним майже цілодобовим вогнем утримують населений пункт Білогорівка, що на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Національної гвардії України.
Як зазначає військовослужбовець 8-го полку НГУ на псевдо Журналіст, втримати цей населений пункт для сил оборони було і є надзвичайно важливим, адже це перший звільнений населений пункт на Луганщині: "Тривалий час вже тут точаться бої із регулярними силами росії та вагнерівцями. Не обійшлось і без втрат серед наших побратимів. Та попри це жоден нацгвардієць не впав духом та не склав зброї. Будемо стояти до останнього".
Топ коментарі
+31 Amber
показати весь коментар27.10.2022 13:31
+22 Олег Кущ #518923
показати весь коментар27.10.2022 13:22
+21 Бауржан Жусупов #509905
показати весь коментар27.10.2022 13:33
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і дякуємо за мужність і стійкість та повертайтеся живими ‼️‼️
Тому,довіряєм ЗСУ.