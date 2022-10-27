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Нацгвардійці 10 днів під шквальним майже цілодобовим вогнем утримують Білогорівку на Луганщині. ВIДЕО

Останні 10 діб були дуже важкими для калинівських нацгвардійців. Вони під шквальним майже цілодобовим вогнем утримують населений пункт Білогорівка, що на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Національної гвардії України.

Як зазначає військовослужбовець 8-го полку НГУ на псевдо Журналіст, втримати цей населений пункт для сил оборони було і є надзвичайно важливим, адже це перший звільнений населений пункт на Луганщині: "Тривалий час вже тут точаться бої із регулярними силами росії та вагнерівцями. Не обійшлось і без втрат серед наших побратимів. Та попри це жоден нацгвардієць не впав духом та не склав зброї. Будемо стояти до останнього".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО встановили прапор України в Невському Луганської області. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1527) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+31
Молимось за Вас , дорогі наші синочки 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

і дякуємо за мужність і стійкість та повертайтеся живими ‼️‼️
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27.10.2022 13:31
+22
Шо за прикол? А нельзя как-то химерами порешать? Потому что "стоять до последнего" - это не наши методы. Не?
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27.10.2022 13:22
+21
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.10.2022 13:33
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Шо за прикол? А нельзя как-то химерами порешать? Потому что "стоять до последнего" - это не наши методы. Не?
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27.10.2022 13:22 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі наші синочки 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

і дякуємо за мужність і стійкість та повертайтеся живими ‼️‼️
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27.10.2022 13:31 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.10.2022 13:33 Відповісти
Є багато нюансів на кожній ділянці фронту,про які ми не знаємо.
Тому,довіряєм ЗСУ.
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27.10.2022 14:34 Відповісти
Воїн так каже про поранення, як просто захотів купити морозива. Наша сила. Одуження, тобі, воїне.
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27.10.2022 13:45 Відповісти
Це старе відео, не знаю яким чином воно має відношення до сьогоднішньої ситуації.
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27.10.2022 14:26 Відповісти
Яке старе відео? Це відео зі сторінки НГУ 3028 (Калинівка) від 27.10.22. Я особисто знаю одного воїна показаного в цьому відео!
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28.10.2022 20:53 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.10.2022 19:34 Відповісти
 
 