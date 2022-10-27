Фінансова допомога від ЄС дає можливість "Укренерго" не підвищувати тарифи на диспетчеризацію та передачу електроенергії у 2022 році, - ICC Ukraine

Євросоюз надасть Україні 1 млрд євро на відновлення енергосистеми, яка постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Така фінансова допомога дає змогу компанії "Укренерго" у 2022 році не підвищувати тариф на диспетчеризацію та передачу електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

"ICC Ukraine постійно на зв’язку зі своїми колегами - комітетами Міжнародної торгової палати в інших країнах. І ми постійно наголошуємо: Україна потребує допомоги, і на оборону, і на соціальну сферу, і на енергетику. Наші зусилля не пройшли даремно: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сповістила, що ЄС надасть Україні 1 млрд Євро та 400 генераторів для відновлення енергосистеми. І ми думаємо, що це привід до того, щоб переглянути плани "Укренерго" на підвищення тарифу", - зауважив Щелкунов.

Він переконаний: у нинішніх умовах влада має постійно шукати можливості для залучення коштів міжнародних партнерів, а не перекладати всі витрати на плечі українських підприємців, які зараз перебувають у стані глибокої кризи.

"Ми прекрасно розуміємо титанічні зусилля, яких докладає "Укренерго", щоб збалансувати мережу, і потребу в коштах, які необхідні компанії. Водночас слід розуміти, що умови, в яких працює бізнес – надскладні. Ціла низка промислових підприємств зупинилася не тільки через воєнні дії, але і через економічні умови, і підвищення тарифу на користь бізнесу не піде", - пояснює Щелкунов.

Саме тому, підкреслив він, влада має підійти до перегляду тарифів з максимальною відповідальністю і проаналізувати, як підвищення вдарить по українській економіці. "У нинішніх умовах всі економічні кроки мають прийматися дуже виважено. Всім важко, тож слід розуміти і чути один одного. Вважаю, перед ухваленням плану "Укренерго" стосовно підвищення тарифів мають бути проведенні слухання з чіткою і прозорою аргументацією. І якщо є можливість знайти інший шлях, щоб не навантажувати зайве бізнес - такий шлях слід відшукати", - резюмував Щелкунов.

Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії на 84% – з 345 до 636,17 грн/МВт-год. У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться. Проте експерти уточнюють: українці все одно сплатять це підвищення з власної кишені, адже їм доведеться платити більше за всі товари та послуги. У свою чергу голова Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак заявив, що замість підвищення тарифів, Укренерго варто зробити своїм пріоритетом переговори щодо реструктуризації своїх боргів та оптимізувати свої витрати.