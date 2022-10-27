Друг Зеленського та спонсор "Слуги Народу" Слюсарєв придбав нерухомість в одному з елітних ЖК Києва, - журналіст

Член політради "Слуги Народу" та один із її кураторів у Харківській області Вадим Слюсарєв придбав квартиру та приміщення в елітному ЖК Podil Plaza & Residence.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Євгена Плінського.

"За даними YouControl, днями, Вадим Олексійович став щасливим власником квартири №275 та приміщення №125 за адресою м.Київ, вулиця Глибочицька, будинок 73", - йдеться в повідомленні.

ЖК "Podil Plaza & Residence" - це багатофункціональний престижний житловий комплекс преміумкласу, розташований у самому серці Подолу.

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