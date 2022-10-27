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Друг Зеленського та спонсор "Слуги Народу" Слюсарєв придбав нерухомість в одному з елітних ЖК Києва, - журналіст

слюсарєв

Член політради "Слуги Народу" та один із її кураторів у Харківській області Вадим Слюсарєв придбав квартиру та приміщення в елітному ЖК Podil Plaza & Residence.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Євгена Плінського.

"За даними YouControl, днями, Вадим Олексійович став щасливим власником квартири №275 та приміщення №125 за адресою м.Київ, вулиця Глибочицька, будинок 73", - йдеться в повідомленні. 

ЖК "Podil Plaza & Residence" -  це багатофункціональний престижний житловий комплекс преміумкласу, розташований у самому серці Подолу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв

Друг Зеленського та спонсор Слуги Народу Слюсарєв придбав нерухомість в одному з елітних ЖК Києва, - журналіст 01
Друг Зеленського та спонсор Слуги Народу Слюсарєв придбав нерухомість в одному з елітних ЖК Києва, - журналіст 02
Друг Зеленського та спонсор Слуги Народу Слюсарєв придбав нерухомість в одному з елітних ЖК Києва, - журналіст 03

Автор: 

Київ (19457) нерухомість (889) Слюсарєв Вадим (13)


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Топ коментарі
+39
Ви нє панімаєтє, ето другоє! Дружбану Ze, можна купляти будь-що за вкрадені у народу гроші. Це ж вам не "барига" порошенко, який "піариться" на передачі техніки для фронту.
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27.10.2022 13:20
+30

Я недавно розібрав тут справу держзради Богуслаєва. Головне питання для мене - не персональна відповідальність самого прорашистського політика й заскорузлого совкового "червоного директора". У його діях цю зраду ще треба буде доказати (бо поки чітко доказано лише персональний намір зраду скоїти, а реалізовувалися злочинні дії значно ширшою групою). До 2014 року вільний експорт продукції військового та подвійного призначення не обмежувався. І Богуслаєв працював на рашистську оборонку, аж дим ішов. Але при Порошенкові ввели ембарго й до середини 2019 року Богуслаєв, як не тужився, скільки не істерикував, але обмежень не порушив. Не тому, що не хотів, а тому, що не дали. Але й при тому проти нього та його фірми відкривали ряд проваджень.

Однак прийшов 2019 рік. І Мотрсіч знову повезла двигуни для рашистських "Алігаторів" і "Ночьних прізраков" до московії, хоча вже 5 років тривала війна. Повезли не через те, що цього захотів Богуслаєв. Він прагнув відновити постачання зброї в рф і раніше. А тому, що нова влада створила для цього всі умови, знявши обмеження. А потім формально двигуни для рашистських стервятників продавав уже й не Богуслаєв, а сам уряд Шмигаля, оскільки підприємство після невдалої спроби продажу китайцям 2021 року перейшло в державне управління, але продовжувало оззброювати ворога. і Богуслаєв за ґратами (це справедливо), але головні винуватці озброєння ворога нашою зброєю на волі й далі або у владі або при ній.

Тут скрін з позицією тодішнього міністра Мілованова. Саме він несе значну персональну відповідальність за постачання двигунів та інших елементів зброї до ворога. Безз його особистого наказу восени 2019-го 70 двигунів не перетнули б митний кордон України. Але в Мілованова все добре. Він досі на свободі й жирує на своїй близькості до укрсучвлади. А нам тут роззповідають про відновлення справедливості. Уточнюйте: "імітації справедливості"...
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27.10.2022 13:24
+26
Чесно - якось по-дебільному звучить коли мова йде про мародьорів із Zeкоманди.
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27.10.2022 13:21
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Навіть не чув про такого...мабуть якийсь русскаварящій.
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27.10.2022 13:19 Відповісти
Відважний,не боїться що може щось прилетіти...
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27.10.2022 13:21 Відповісти
Невже він, будучи дипутатом, не виб'є собі компенсацію з бюджета, та ще й в 2 рази вищі ніж витрати?
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27.10.2022 13:25 Відповісти
Це харківський штимп. На початку війни писали що переїхав з Харкова в Москву, трохи перечекав, тепер от повернувся. Патріот...
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27.10.2022 13:24 Відповісти
А хто сказав, що він повернувся?? Воно й досі у москалів сидить, напевно що Боневтіку готує "запасной варіант"... Щоб купити квартиру в Києві Слюсареву не обов"язково бути особисто присутнім... За нього все зроблять "слуги кремля" дрібніші рангом.
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27.10.2022 13:45 Відповісти
Напевно друг Венедіктової...
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27.10.2022 14:33 Відповісти
То що йому на вулиці жить?
Чесно заробив, - чесно потратив...
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27.10.2022 13:19 Відповісти
Чесно - якось по-дебільному звучить коли мова йде про мародьорів із Zeкоманди.
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27.10.2022 13:21 Відповісти
Дискредитуєш?
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27.10.2022 13:25 Відповісти
"Слуги" і їх друзі самі себе давно дискредитували, вже немає де і тавра ставити.
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27.10.2022 13:32 Відповісти
Вилізуєш?
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27.10.2022 13:45 Відповісти
Справжні мародєри 5 років Президента "мародьором та баригою" називали.
Може зараз народ побачить справжніх бариг і мародьорів у Zeзиденті і його слугах!
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27.10.2022 13:47 Відповісти
Обоє рябоє. На слідуючих виборах обох не повино бути. А зараз нехай допомагають країні
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27.10.2022 16:25 Відповісти
Краще кажи кого вибирати.
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27.10.2022 17:08 Відповісти
А мізками попрацювати? Чи це так незвично? Хто працював і працює на Україну?
А хто триндів і досі триндить по папірцю?!
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27.10.2022 19:59 Відповісти
не по папірцю а по моніторчику позаду камери. Воно ж модне, молодіжне.
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30.10.2022 16:09 Відповісти
А на моніторчик звіки? Набирають текст на компі. Є і паперовий примірник! І з нього й набирають,підлаштовуючись під декламуючого!
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30.10.2022 17:53 Відповісти
"нєт нікакой разніци, ані адінакавиє, кококо"

Тьфу на тебя, тупой кремлеботский подпевала
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27.10.2022 17:34 Відповісти
Один допомагає,другий триндить,і заважає більше,ніж допомагає!
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27.10.2022 20:12 Відповісти
" народ" дізнєтьсяновини з ЗЕ-телемарафону. А там про це ні слова. Тільки про подвиги нйвеличнішого, і нагороди його друзям з Кварталу, і ще проте,якдобре влаштувались нші біженці за кордоном- як облаштували бізнес, якотримують гроші від європейців. Правди лохторат не знає і не хоче знти - рей1тинг Зе за 85%.
І що з цим робити?
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27.10.2022 16:34 Відповісти
Народ підтримує крісло,а не тіло в ньому!
Знаєш правду,розповідай скільки крові тисяч українців,яким було "какая разница?", на руках Зеленського і його комарільі.
Як за 2 роки президентства став $ мільярдером. Його апартаменти у Лондоні дорожчі ніж в Ахметова. Аренда (без охрани!) віли в Ізраелі за тиждень коштує більше його президентської платні за рік. І ще багато чого з дого,що не розкажуть на марафоні для дебілов!
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27.10.2022 20:09 Відповісти
Чесно заробив? Дійсно?
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27.10.2022 13:48 Відповісти
Ну а шо не так?! Все "по чесному" - нехай той нарід на байраки скидається, а я куплю собі елітку за пару лямів!
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27.10.2022 17:52 Відповісти
Кому війна кому ордена
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27.10.2022 13:20 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ето другоє! Дружбану Ze, можна купляти будь-що за вкрадені у народу гроші. Це ж вам не "барига" порошенко, який "піариться" на передачі техніки для фронту.
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27.10.2022 13:20 Відповісти
то його однопартійці так бабло з гуманітарки відмивають
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27.10.2022 13:21 Відповісти
Не тільки з гуманітарки , там ще є 70% відкатів від будівництва доріг !
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27.10.2022 13:23 Відповісти
Що обрали,те й маємо!
Більшість з тих,хто прийшли на вибори, радісно підхрюкуючи расєянам "аби не Порошенко!",зараз змінили свою думку,чи досі ржуть з приколів слуг і їх ватажка зезидента,ствшим $ мільярдером?
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27.10.2022 13:42 Відповісти
ніхто ніяку думку не змінив. Для них не було проблемою, що при Порошенку була корупція, для них було проблемою, що Порошенко не був "крєпкой рукой". Зеленському все можна, бо в ньому бачать нового Януковича, тільки такого, який боневтік.
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27.10.2022 14:20 Відповісти
Проблема не в корупції,а її обсягах! Зараз така,що янек п'є,а жюля плаче!
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27.10.2022 14:27 Відповісти
Ха-ха-ха!
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27.10.2022 16:32 Відповісти
Ясно

Краще тут уже ніколи не буде, навіть якщо війна нічому не вчить.
А виїзд за кордон - заборонений.
Хоча впевнений, що цей слюсарєв без проблем їздить
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27.10.2022 13:21 Відповісти
Ну так ти сам сходив на вибори по-приколу, то які можуть бути претензії до країни? Чи слюсарєв сам себе назначив на посаду? Ти ж за нього опосередковано і проголосував. Тепер тобі треба поржать!
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27.10.2022 13:27 Відповісти
Слуги уроди вміють працювати , а не байдики бити десь на фронті 😡
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27.10.2022 13:22 Відповісти

Я недавно розібрав тут справу держзради Богуслаєва. Головне питання для мене - не персональна відповідальність самого прорашистського політика й заскорузлого совкового "червоного директора". У його діях цю зраду ще треба буде доказати (бо поки чітко доказано лише персональний намір зраду скоїти, а реалізовувалися злочинні дії значно ширшою групою). До 2014 року вільний експорт продукції військового та подвійного призначення не обмежувався. І Богуслаєв працював на рашистську оборонку, аж дим ішов. Але при Порошенкові ввели ембарго й до середини 2019 року Богуслаєв, як не тужився, скільки не істерикував, але обмежень не порушив. Не тому, що не хотів, а тому, що не дали. Але й при тому проти нього та його фірми відкривали ряд проваджень.

Однак прийшов 2019 рік. І Мотрсіч знову повезла двигуни для рашистських "Алігаторів" і "Ночьних прізраков" до московії, хоча вже 5 років тривала війна. Повезли не через те, що цього захотів Богуслаєв. Він прагнув відновити постачання зброї в рф і раніше. А тому, що нова влада створила для цього всі умови, знявши обмеження. А потім формально двигуни для рашистських стервятників продавав уже й не Богуслаєв, а сам уряд Шмигаля, оскільки підприємство після невдалої спроби продажу китайцям 2021 року перейшло в державне управління, але продовжувало оззброювати ворога. і Богуслаєв за ґратами (це справедливо), але головні винуватці озброєння ворога нашою зброєю на волі й далі або у владі або при ній.

Тут скрін з позицією тодішнього міністра Мілованова. Саме він несе значну персональну відповідальність за постачання двигунів та інших елементів зброї до ворога. Безз його особистого наказу восени 2019-го 70 двигунів не перетнули б митний кордон України. Але в Мілованова все добре. Він досі на свободі й жирує на своїй близькості до укрсучвлади. А нам тут роззповідають про відновлення справедливості. Уточнюйте: "імітації справедливості"...
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27.10.2022 13:24 Відповісти
Голубки , мля@ть😡
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27.10.2022 13:25 Відповісти
Это вот этот? ( 18 ноября 2019, 16:09)Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуги народа") снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из государственного бюджета "за жилье иногородним".
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27.10.2022 13:50 Відповісти
Токмо благополучия и душевного спокойствия разлюбезной тещи ради.
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27.10.2022 17:53 Відповісти
Подививися в гуглі на той уйобіщний Podil Plaza & Residence і згадав, що саме ця хєрня, збудована для корупціонерів, повністю спотворює вид на Київ із пейзажної алеї. Отже, архітектурне лайно, збудували для того аби там жило таке саме лайно.
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27.10.2022 13:25 Відповісти
це той, що перед самою війною змився до парасії..

той, що сколотив капітал на контрабасі тютюнових виробів..
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27.10.2022 13:25 Відповісти
Так це не той поц, що у пшонкі помічником був, прикордонниками керував.
Так це, бл...., засланий казачьок...
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27.10.2022 13:53 Відповісти
уважаю, добра інвестиція
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27.10.2022 13:26 Відповісти
З такими "слугами" України через кілька років може не бути. Не перестаю "дякувати" 73% дебілам за їх вибір
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27.10.2022 13:28 Відповісти
За слуг голосували біля 43%. Тому не треба п##деть.
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30.10.2022 06:06 Відповісти
А за Зеленого скільки відсотків проголсувало?А скільки готові тепер віддати свої голси,чи не всіх 91%? То в чому питання?Влада як була в "зелених",так і залишиться
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30.10.2022 13:24 Відповісти
То що кацап, то таке. Який піп, такий і ...
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27.10.2022 13:29 Відповісти
Нехай мудрий нарід воює зкацапами у війні, яку "слуги" допустили, а Зєшобло в цей час прибарахлиться нєдвігою і тачками на змародерені на крадівництві бабки.
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27.10.2022 13:35 Відповісти
Хтось воює,а хтось ворує!
Обрали справжніх мародьорів на чолі з офшорним зезидентом!
По Т2 патріотичні відосикі штовхає,а гроші краде на дорогах які "ремонтують" на окупованій території,і тут вже не 60% крадуть,а всі 100%!
Кого обрали замість президента?!!
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27.10.2022 13:35 Відповісти
Цим івановьім піху@ де жити, абьі нє на расєє
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27.10.2022 13:41 Відповісти
І ці ЗЕлені вилупки ще розкриваюсь свою пащєку щодо міфічних "свінарчуків", котрих знов хочуть дістати з нафталіну, щоб відволікти увагу суспільства від справжнього, безпрецендентного заробітку на крові теперішньої ЗЕленої шобли зрадників та колаборантів...
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27.10.2022 13:43 Відповісти
жесть звичайно елітний будинок... кітч якийсь в стилі пшонки...
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27.10.2022 13:43 Відповісти
И? Зачем об этом новость пилить? Я бы понял если бы было расследование о коррупции...
Или это стоб мы поздравили человека с покупкой?
Ну поздравляем!
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27.10.2022 13:45 Відповісти
Це ж друх зеленського йому можна.
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27.10.2022 13:46 Відповісти
Одну поношеную футболку Зеля продавал типа на помощь армии, ее с пафосом продавали, писали везде где только можно а вот о помощи армии инфы я не видела
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27.10.2022 13:54 Відповісти
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27.10.2022 13:49 Відповісти
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27.10.2022 13:53 Відповісти
Цікаво, чому видалили мій коментар про те що вельмишановний батько наш Зеленський, хай він править вічно- так краще, може тепер не видалять- не підписав зміни до бюджету і військовим не надійшли виплати?
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27.10.2022 14:02 Відповісти
В тебе стільки помилок в написаному, і "батько", і "наш", і хфамілію з великої літери написав.
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27.10.2022 14:38 Відповісти
А ти не зрозумів, про що? Чи прикидаєшся?
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27.10.2022 16:37 Відповісти
Ти взагалі розумієш що я написав?
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27.10.2022 20:38 Відповісти
"корабєльная сосна", рімейк
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27.10.2022 14:03 Відповісти
До речі, а місце лайно,я б там не купував
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27.10.2022 14:14 Відповісти
Це не шоколадна корупція, а зелена,тому не треба розхитувати човна
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27.10.2022 14:16 Відповісти
А ви,бидло кріпацьке,сидіть у загоні,та за мінімалку каменюки тягайте-завали розгрібайте.
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27.10.2022 14:23 Відповісти
Що ж, усе як могло, під час війни народ бідніє, а його "слуги" багатіють. Тільки це слуги не народу, а конкретної людини.
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27.10.2022 14:30 Відповісти
так в чём "криминал"????
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27.10.2022 14:43 Відповісти
73ПРОЦЕНТА ДЕБИЛОВ СЧАСТЛИВЫ
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27.10.2022 15:32 Відповісти
Щасливі, бо мають надію дочекатися Путіна!
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27.10.2022 16:38 Відповісти
а це не той мураєв що колоборант та зрадник????
і не на нарах
і бізнес процвітає
а ви, челядь, дивіться відосики
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27.10.2022 16:08 Відповісти
Ну а чё? Наверно хорошо служил и накопил на чаевых.
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27.10.2022 16:25 Відповісти
Де підземні заводи, де режимні підприємства, що робить оборонпром, коли американці висилають нам 10 мікроскопічних дронів вагою 10 і 40 кіло? Оце так зброя! 10 проти 2400!
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27.10.2022 16:41 Відповісти
Скільки Ж таких богуслаєвих-милованових-слюсаревих-рахамій-гогішвіллів та БЗДІЖЕНЦІВ, все роблять, щоб якомога більше «нареформувати» собі в кишеню!!
Украінці кров'ю та життям захищають УКРАЇНУ, а такі гниди привладні, жирують на крові та смерті!!! Прихвостні з ОПУ збагачуються, а окопах життя кладуть!! Побратим Сашко Білий про таких попереджав, тому аваківські вертухаів його убили!!!
Мабуть, Стефанчук-Зеленський «мовчать, витріщивши очі» коли такі особи під час війни збагачуються, а у людей просять грошей для ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ, хто, скільки, зможе з пенсій!!!
Який піп, така і єпархія!!!

На усе, свій час! Свято наближається!!!
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27.10.2022 16:42 Відповісти
криминал это когда первый заместитель главы СБУ вселяется в элитную "ведомственную" квартиру стоимостью больше миллиона $ якобы преобретенную за кошт ведомства и которую он через месяц "приватизирует" имея в Черкассах несколько элитных квартир!
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27.10.2022 16:54 Відповісти
нищеброд понаехавший. Он еще не знает, что такое парковка в подобных домах, и вообще как туда доехать по переполненой Глубочицкой.

Видать, на отдельный дом в черте города денег не хватило, а в пригороде ссытся покупать, после весенних событий.

Из грязи - в князи, как при Яныке.
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27.10.2022 17:39 Відповісти
Звісно зе команда працює, і зараз під час бомбувань будує дороги у Донецькій області
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27.10.2022 18:57 Відповісти
"Цей журналіст дуже погана людина, я його не знаю"...Слюсарев дуже хороша людина, я його знаю"...шкода шо шахєд цього не знає але тепер знає його нову адресу... Слюсарєв судячи з усього тоже не знає "шахєда" інакше в макітрі були б зовсім інші думки.
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27.10.2022 19:02 Відповісти
Один вопрос , за что ? И это, в тяжелейшее время..
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27.10.2022 20:04 Відповісти
если законно, то не о чем говорить. если незаконно - докажите.
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28.10.2022 01:50 Відповісти
Одни жизни отдают за Украину,а другие недвижимость скупают.Всю эту своолоту из Банковой придётся выносить вперёд копытами,бо сами они от туда не уйдут
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28.10.2022 09:13 Відповісти
 
 