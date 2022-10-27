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РФ може знову спробувати піти на Київ – через Чорнобиль або Чернігівщину, - Генштаб ЗСУ

рф,армія,росія,арміярф

У Генштабі припускають, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з Білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center.

"Ми не виключаємо, що противник знову може вдатися до наступу на Київ. Насамперед вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Одним із варіантів так званого повалення конституційного устрою України є захоплення Києва і ліквідація воєнно-політичного керівництва", – сказав Громов.

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Водночас він зазначив, що ЗСУ набули бойового досвіду боротьби з ворогом, і насамперед це досвід лютого-березня 2022 року.

"Ми передбачаємо, що противник може вдатися до операції насамперед з республіки білорусь. Це може бути як напрямок з території Чорнобильської зони, а також з Чернігівської області. Ми готові до цього, але на даний час ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо буде атакувати", – наголосив Громов.

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Він також додав, що зараз насамперед від противника слід очікувати більше атак на об'єкти інфраструктури.

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) Київ (19457) напад (1125) росія (65122)


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Топ коментарі
+16
білоруси гірші за росіян - бо вони раби рабів.
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27.10.2022 14:22
+15
"Вумних" не спиталися! УЖЕ! В перші ж дні після зняття блокади з Чернігова (після 5 квітня)на північ пішли фури з будматеріалами і весь теплий сезон ударними темпами йшло будівництво Так що там зараз ціла сіть "стоматологічних кабінетів" - кацапам і "сябрам" зуби дробить! Подробиць писать не буду - не те місце!
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27.10.2022 14:24
+11
Побудуйте на цих напрямках, а також на Харківщині серйозні укріплення з залізобетону, а не з паличок, і рашисти вмиються кровью

Ці укріплення нам ************ ще не один десяток років
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27.10.2022 14:08
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хай пробують ??? чого чекають ...
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27.10.2022 14:01 Відповісти
Зеля знову дороги там відбудував. Тож..
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27.10.2022 14:04 Відповісти
Если о Чернигове, то это уникальный город. Ждём "коридор позора" для Зели.
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27.10.2022 14:33 Відповісти
Якщо виходити з досвіду Чорнобаївки, то путін може ще раз піти на Київ. Зазвичай людині досить одного-другого разу наступити на граблі, отримати по лобі і зробити зв'язок між цими двома явищами - наступив-отримав. Але це ж путін...
Це ж шойгу...
Це ж російські генерали...
Їм і в п'ятнадцять разів мало для придбання належного рефлексу
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27.10.2022 14:05 Відповісти
це - садомазо...
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27.10.2022 14:17 Відповісти
...а у випадку з Чорнобилем - це вже дебелий замах на Премію Дарвіна. Причому колективну.
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27.10.2022 16:10 Відповісти
Обработка мяса в белорусской области идёт полным ходом. Бегают по школам, универам и заводам. Рассказывают про злобное НАТО и Украину. Готовят к войне "за уродину за сралина".
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27.10.2022 14:07 Відповісти
Не думаю що в Білорусі стільки бакланів як в рашці
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27.10.2022 14:09 Відповісти
Їх там не мало.
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27.10.2022 14:21 Відповісти
білоруси гірші за росіян - бо вони раби рабів.
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27.10.2022 14:22 Відповісти
Точно!
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27.10.2022 15:50 Відповісти
Разве это у них 73% выбрали колени перед куйло?( много вы видели беларусов в рашистсткой армии кроме ваших домыслов .За Украину знаем воюет полк КК. А украинцы десятками тысяч УЖЕ служат рюзьким хозяевам и убивают украинцев уже 8 ле.Просто ФАКТ.
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28.10.2022 00:19 Відповісти
У нас большинство настроено против Украины. Независимо, за таракана они или против. Лизание кацапского сапога тут повальное. Причем и у старого поколения и у молодняка. Но воевать здесь действительно мало кто хочет. Не потому, что за мир и тд, а потому что пообсирались после гор трупов кацапни. Подавать кацапам снаряды для обстрела Украины в безопасных условиях аборигены будут в припрыжку.
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27.10.2022 14:24 Відповісти
Так а что ты лично сделал чтобы не лизать кацапский сапог....может хоть раз вышел с флагом Украины ..или рашиста наказал?( Ты же сам свою биографию и написал,терпила...
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28.10.2022 00:36 Відповісти
Побудуйте на цих напрямках, а також на Харківщині серйозні укріплення з залізобетону, а не з паличок, і рашисти вмиються кровью

Ці укріплення нам ************ ще не один десяток років
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27.10.2022 14:08 Відповісти
"Вумних" не спиталися! УЖЕ! В перші ж дні після зняття блокади з Чернігова (після 5 квітня)на північ пішли фури з будматеріалами і весь теплий сезон ударними темпами йшло будівництво Так що там зараз ціла сіть "стоматологічних кабінетів" - кацапам і "сябрам" зуби дробить! Подробиць писать не буду - не те місце!
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27.10.2022 14:24 Відповісти
І не треба подробиць, диванних генералів це все одно не переконає.
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27.10.2022 14:43 Відповісти
"Знатно полыхало, работают ВСУ", - кадры после взрыва российского поезда с топливом в Шахтерске На видео на путях стоят обгоревшие цистерны. При этом температура пожара было настолько высокой, что железнодорожное полотно рядом расплавиллсь и значительно деформироваллсь. В близлежащих зданиях взрывной волной выбило стекла. Пользователи социальных сетей отмечают, что с учетом плотности дизтоплива и бензина в ходе пожара и взрыва было уничтожено около 1500-1600 тонн топлива
"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/261375_1666858945 https://www.dialog.ua/war/261375_1666858945

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27.10.2022 14:09 Відповісти
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27.10.2022 14:10 Відповісти
Они там снова горят Сегодня днем прилетело.
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27.10.2022 16:39 Відповісти
Для них это, наверное, единый выход. Фронт сыпется, наши давят, долго такого темпа они не выдержат. Как игрок в варгеймы, я бы оставил на фронте чмобов, собрал дееспособные части в ударный кулак и атаковал столицу.
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27.10.2022 14:10 Відповісти
Нічого вже в них не вийде.Якщо спробують,то вмиються кривавими соплями
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27.10.2022 14:19 Відповісти
Взагалі то це тупо - знову пертися туди, де отримали піздюлєй. І це при тому, що отримали піздюлєй від джавелінів, а тепер їх там і хаймерси зустрінуть.
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27.10.2022 14:26 Відповісти
Если Вы внимательно читали, то я не писал, что это умно. Я написал, что это их единственный выход (по моему геймерскому мнению). Не счииая ЯО
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27.10.2022 14:37 Відповісти
Це не гра, ви не можете в житті вибрати юніти і відправити їх в іншу точку на карті. Це дуже складно логістично зробити, а також дуже довго. У них не має жодного виходу, тому зараз шойгу почав цю свою чат рулетку з міністрами оборони інших країн. Вони в куті і не знають що робити.
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27.10.2022 14:47 Відповісти
Забавную хохму как-то одноклассник рассказал. Так, повеселить.
Группа террористов захватила заложников, забаррикадировалась в здании и угрожает всех взорвать. В расположенном неполадеку штабе командиры спецназа планируют штурм. И тут в помещение заходит десятилетний шкет.
- Мужики, спокойно, я знаю, что делать. Беру командование на себя.
Спецназовцы охренели.
- Ты кто, бляха, такой?!
- Я? Да я чемпион области по Counter-Strike!
Внимание, вопрос: как далеко будет лететь шкет, получив подсрачник десантным ботинком?
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27.10.2022 15:07 Відповісти
Классный прикол. Только на играх сейчас тестируют самообучаемый ИИ. Попробуй с такой штукой сыграть несколько раз одну и ту же карту
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27.10.2022 15:15 Відповісти
Ни одна игра не смоделирует ВСЕХ факторов, которые влияют в реальной жизни.
У русни много политических моментов. Они хоть сейчас могут двинуть орду на Киев.
Без всякой подготовки. Просто потому, что могут.
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27.10.2022 15:24 Відповісти
Дело времени. И человеческих факторов тоже не бесконечное число. В один прекрасный момент мы достигнем своего предела, а ИИ - нет
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27.10.2022 15:36 Відповісти
Я здичавіло вибачаюсь... А як Ви пояснили б Феномен Чорнобаївки?
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27.10.2022 16:08 Відповісти
Прокляте місце, яке манить і манить кацапів померти там.
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27.10.2022 16:27 Відповісти
Ну, дещо романтично, я сказав би навіть готично... Годиться!
Але я пояснив би цей Феномен більш прозаїчно - вродженим кацапським долбо#бізмом.
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27.10.2022 18:32 Відповісти
Атакуй не атакуй, все рівно получиш йух.
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27.10.2022 14:30 Відповісти
На все свіи час -- іхнє время проишло .
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27.10.2022 14:31 Відповісти
Два дні тому Резніков казав що це неможливо і на пальцях порахував що там недостатньо військ для наступу на Україну. Чи знов збрехав як у лютому?
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27.10.2022 14:48 Відповісти
Певно звичка така...
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27.10.2022 16:02 Відповісти
Видно, не видно... Ваше діло - готувати палку зустріч.
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27.10.2022 15:02 Відповісти
Пока американцы говорят, что наступления с ******** не будет, значит его не будет. Нашим веры нет, если говорят да, значит на самом деле нет) Вот когда американцы скажут да, тогда нужно будет готовиться. И то, вспомните за сколько месяцев до начала вторжения они предупреждали об атаке на Киев? Так что то что говорят всякие Громовы, им веры нет.
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27.10.2022 15:03 Відповісти
А может уже пора демонтировать на 10-20 км. все дороги(включая жд) на границе с белорашкой?
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27.10.2022 15:54 Відповісти
А чи не спробувати знищити угрупування років в білорашці привентивною???
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27.10.2022 16:33 Відповісти
Ви відверто очевидно всіх громадян вже ДІСТАЛИ ТАКИМИ ПРОГНОЗАМИ !
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27.10.2022 23:21 Відповісти
 
 