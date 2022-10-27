За тиждень з території Білорусі здійснено 10 запусків дронів Shahed по Україні, - Генштаб ЗСУ

З території Білорусі за тиждень здійснили по Україні 10 запусків дронів-камікадзе Shahed, виготовлених в Ірані й переданих Росії.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Крім аеродрому Зябрівка противник намагається перекинути свої війська і на інші аеродроми, а також проводить активні заходи на полігонах Республіки Білорусь. Також противник з того напрямку продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати-камікадзе. Крім того, на цьому тижні безпосередньо 10 запусків "Шахедів" було здійснено з території Республіки Білорусь", - сказав Громов.

За його словами, Україна відстежує усі ці заходи та переміщення. "На цей час безпосереднього створення наступального угруповання противника з боку території РБ не відмічається, але заходи цілеспрямовано противником проводяться. Загрози є, загрози будуть. Ми на це відповідно реагуємо, поки відстежуємо. Ми вже наростили своє угруповання на північному напрямку. Ми адекватно реагуємо на всі загрози, не тільки на загрози з боку Республіки Білорусь, а й зі сходу та півдня", - додав представник Генштабу ЗСУ.

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