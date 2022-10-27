УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7838 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 249 16

За тиждень з території Білорусі здійснено 10 запусків дронів Shahed по Україні, - Генштаб ЗСУ

дрон,шахед

З території Білорусі за тиждень здійснили по Україні 10 запусків дронів-камікадзе Shahed, виготовлених в Ірані й переданих Росії.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Крім аеродрому Зябрівка противник намагається перекинути свої війська і на інші аеродроми, а також проводить активні заходи на полігонах Республіки Білорусь. Також противник з того напрямку продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати-камікадзе. Крім того, на цьому тижні безпосередньо 10 запусків "Шахедів" було здійснено з території Республіки Білорусь", - сказав Громов.

За його словами, Україна відстежує усі ці заходи та переміщення. "На цей час безпосереднього створення наступального угруповання противника з боку території РБ не відмічається, але заходи цілеспрямовано противником проводяться. Загрози є, загрози будуть. Ми на це відповідно реагуємо, поки відстежуємо. Ми вже наростили своє угруповання на північному напрямку. Ми адекватно реагуємо на всі загрози, не тільки на загрози з боку Республіки Білорусь, а й зі сходу та півдня", - додав представник Генштабу ЗСУ.

Також читайте: Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу, - ГУР МО

Автор: 

Білорусь (7929) Генштаб ЗС (6562) дрони (4689)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Нас заспокоюють белоруzия окупованна країна, моя думка це такій же ворог як и мордор
показати весь коментар
27.10.2022 14:40
+6
А якась реакція,у вигляді бавовни є?
показати весь коментар
27.10.2022 14:29
+5
Ви не повірете, але "неначасі"
показати весь коментар
27.10.2022 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А якась реакція,у вигляді бавовни є?
показати весь коментар
27.10.2022 14:29 Відповісти
Ви не повірете, але "неначасі"
показати весь коментар
27.10.2022 14:43 Відповісти
Є. Чикчирику якимось дивом хтось подарував НЛАВ і Джавелін. Мабуть в додачу дл вагнерівців. Тепер їх демонструють армійцям бульбостану.
показати весь коментар
28.10.2022 00:08 Відповісти
Таких сувенірів багато лежить. Джав і нлав відстріляні,а от німецький цілий,учбовий(напис). Мабуть з німецького учбового центру,що побудували на шаші.
показати весь коментар
28.10.2022 00:34 Відповісти
Нас заспокоюють белоруzия окупованна країна, моя думка це такій же ворог як и мордор
показати весь коментар
27.10.2022 14:40 Відповісти
Так-так, "неначасі"... Якраз виповнилося 3 роки, відколи вава-піаніст на Донеччині нахамив нашим воякам у шанцях на "передку" та скомандував відвести наші позиції на непідготовлені заздалегідь... "проста пєрєстать стрєлять!"... блть!!!
вава, запам'ятай: кінець війни буде кінцем твоєї недолугої, продажної, корупційної влади.
показати весь коментар
27.10.2022 15:07 Відповісти
Е ні.
Вони хероями будуть.
Та вже зараз нагороди на квартал сипляться.
показати весь коментар
27.10.2022 16:04 Відповісти
Може потрібно переназвати у відділ статистики?
показати весь коментар
27.10.2022 14:44 Відповісти
Запускайте в ответ по территории бл@ядоусруССии. Ё@бните по скоплению фашистских банд на границе. сотрите в хлам. Почему украинские дроны не бомбят инфраструктуры москвы и других городов агрессора?
показати весь коментар
27.10.2022 14:57 Відповісти
Це безумовно мають вирішувати військові, але за 8 місяців з білорусії вже стільки прилетіло і заходило на нашу територію, що пора вже щось з цим робити.
показати весь коментар
27.10.2022 15:02 Відповісти
Військові готові. Є наказ "нєстрілять!" по білокацапії
показати весь коментар
27.10.2022 15:12 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що українці вріжуть їм, коли прийде час!
показати весь коментар
27.10.2022 15:41 Відповісти
А що попереджувальна відповідь зробити нема чим? нехай тоді зе-шобла асфальт кидає.
показати весь коментар
27.10.2022 15:55 Відповісти
Недавно військові з білорусії зверталися до ЗСУ не провокувати їх...ну а самі тим часом ракети випускають зі своєї сторони на наші землі ну так хто ПРОВОКАТОР та АГРЕСОР? горіти вам у пеклі разом з вашим покровителем путлером!!! -
показати весь коментар
27.10.2022 16:05 Відповісти
Звернення до вищого керівництва держави думаю вони прочитають. Досить терпіти та знущатись над Українцями Ваша стриманість і не на часі вже всіх заїбали нарешті прийшов час дати відповідь по білорусі та сраші. Вас ніхто не заставляє їх бомбити хоча також потрібно а офіційно їх попередити що до цього часу ні разу не було зроблено поставити їх до відома що з сьогоднішнього дна в разі прилоту з будь якої сторони аналогічно буде відповідь і дуже жорстка прильот на прильот це війна друзі і Ви це повинні зрозуміти бо ми її так ніколи не виграємо, порадтесь перед цим з партнерами і вперед тому що Вас не розуміють Українці саме головне не бійтесь народ з Вами і за цей поступок ніхто не осудить тільки похвалить скільки вже можна терпіти хай вони теж знають як буде їм перед тим як запустити по нам ми вистоїмо щоб не було . Слава Україні.
показати весь коментар
27.10.2022 16:20 Відповісти
Повертаточка-обраточка так й напрошується від України вже не одного місяця. Чи слабО, панове верховодні наші, показати, що ми, браття, козацького роду? По українству нікчеми ноги свої немиті витирають, а ми чемно та дипломатично чомусь все ковтаємо - разом із наслідками післяударних підступних нальотів із загибеллю співвітчизників та руйнуваннями, особливо в енергетичній структурі. Заряджай! Постріл!!!
показати весь коментар
27.10.2022 16:29 Відповісти
 
 