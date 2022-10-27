Американський бізнесмен Гросанс, якого підозрюють у замовленні замаху на ексміністра аграрної політики Лещенка, виїхав у США, - ЗМІ

У Печерському суді Києва мало відбутися підготовче засідання у його справі, але Курт Гросанс туди не з’явився. Він надіслав листа, в якому повідомив, що перебуває США - місті Ешлі, штат Північна Дакота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

1 квітня 2022 Печерський суд Києва змінив американцю запобіжний захід і вирішив, що він може вийти під заставу в 702 тисячі гривень. Через кілька днів він вніс гроші. У зв’язку з цим, суд знову замінив йому запобіжний захід на зобов’язання прибувати до слідчого, здати паспорти і повідомляти про зміну місця проживання.

10 серпня у Печерському суді Києва почалося підготовче засідання у справі Гросансу. Тоді судді відпустили другу обвинувачену Олену Богач під зобов’язання з’являтися на засідання і здати паспорти.

На 27 жовтня було призначено наступне підготовче засідання, але Гросанс не прийшов. Головуючий суддя Світлана Гречана повідомила, що він надіслав до суду листа з проханням відкласти суд. Гросанс також повідомив, що поїхав у США і живе у місті Ешлі штат Північна Дакота.

"Виїхав із міста Києва, виконуючи наполегливу рекомендацію посольства США в Україні від 10 жовтня", - процитувала суддя клопотання. Тоді посольство справді рекомендувало громадянам США виїхати з Києва через ризик обстрілів та напад російських дронів.

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Гросанс написав, що хоче брати участь у процесі по відеозв’язку з Америки. Прокурор Костянтин П’як попросив відхилити клопотання. Він заявив, що за Кримінально-процесуальним кодексом поруч із обвинуваченим повинен перебувати судовий розпорядник, якщо той бере участь у процесі дистанційно. Представник Лещенка підтримав прокурора.

Адвокат Гросанса Сергій Ковальов із ним не погоджувався. Він сказав, що його клієнт має електронний цифровий підпис, і він може брати участь у суді через програму EasyCon, яка використовується в Україні для дистанційної участі в засіданнях.

Суддя Гречана відклала засідання до 23 листопада і заявила, що Гросанс має прийти на нього особисто.

Прокурор П’як пояснив, що термін зобов’язань Гросанса приходити в суд і повідомляти про зміну місця проживання закінчився 10 жовтня. Суд не встиг продовжити запобіжний захід. Але прокурор не знає, як Гросансу вдалося виїхати з України.

"Паспортів він не має. Усі паспорти та документи було вилучено під час його особистого обшуку та всіх інших обшуків", - сказав прокурор.

Він не зміг відповісти на запитання, як діятиме прокуратура, якщо Гросанс не повернеться до наступного засідання.

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Нагадаємо, 18 листопада 2021 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський скликав спеціальну пресконференцію, на якій повідомив про підготовку замаху на Лещенка.

За словами Монастирського, 17 листопада американець та ще одна замовниця (громадянка України) зустрілися з підставним кілером та обговорили весь процес виконання замовлення. Йому передали завдаток у 20 тисяч доларів.

Монастирський розповів, що американець одразу ж після цього мав виїхати з України: злочин планували на той момент, коли американець уже буде за кордоном. Проте замовника затримали.

Пізніше Печерський районний суд міста Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють у підготовці замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Громадянина США Курта Гросанса та громадянку України Олену Богач, яких Печерський суд 19 листопада заарештував на 60 діб, захищають безкоштовні адвокати, надані державою.

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