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Раді пропонують запровадити штрафи для пішоходів, які не мають світловідбивачів на одязі в темний час доби

світловідбивач

Парламенту пропонується запровадити штрафи для пішоходів, які не використовуватимуть світловідбивні елементи або одяг із такими елементами в темний час доби або в умовах недостатньої видимості.

Як інформує Цензор.НЕТ, законопроєкт №8155, зареєстрований нардепом від "Слуги народу" Володимиром Крейденком.

У документі зазначається, що в 2020 році уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, згідно з якими, в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху".

Водночас у Кодексі України про адміністративні правопорушення відсутня норма, яка б передбачала адміністративну відповідальність за невиконання цього пункту ПДР.

Звертається увага, що пішоходи нехтують дотриманням Правил дорожнього руху, і це не сприяє попередженню та запобіганню дорожньо-транспортних пригод.

Також читайте: У "Дії" відновили перегляд та сплату штрафів автофіксації порушень ПДР

За статистикою, саме низька видимість пішоходів у темний час доби (особливо в осінньо-зимовий період) є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні.

Пропонується, щоб пересування пішоходів проїжджою частиною доріг та узбіччями в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світловідбивних елементів тягнуло за собою попередження або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (тобто 51 гривню).

Автор: 

авто (6164) одяг (200) ПДР (476) пішохід (117) штраф (1862)


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Топ коментарі
+28
Чи би ще зайнятися,аби нічого не робити?
Головна забота монозброда депутангів.
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27.10.2022 14:25
+16
Следующим шагом будет выдача прав на хождение для пешеходов. С контрольным талоном, пересдачей в случае большого количества нарушений. Ну просто звиздец какая полезная инициатива...
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27.10.2022 14:29
+14
ДАВНО пора, а негативно відписуються тільки тіж самі імбіцили які ходять вночі на зустіч чорні як ніч і думають, що якщо фари світять то їх дуже добре видно, але реальність така, що ближній світь не далеко і дурачки зявляються внезапно на дорозі і збить - нефіг делать якщо не зреагуєш! сам так раз чуть не збив так воно щей матюкало мене
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27.10.2022 14:28
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Не хер літати по місту 120 км/г.
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27.10.2022 15:17 Відповісти
Так само, як і нехер перебігати проспект Перемоги чи Бажана...
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27.10.2022 15:22 Відповісти
Зовсім здуріли.
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27.10.2022 15:23 Відповісти
хто? педестрианс або парламент?
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27.10.2022 15:33 Відповісти
після того як цей дебіл Крейденко наліпить собі світловідбиваючу смугу на лоба з надписом "73% - ви барани" - тоді я себе так і бути обвішаю цими світловідбивачами
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27.10.2022 15:28 Відповісти
у Европі теж дебіли, чи ви ссавець з ОДКБ шо її ненавидить?
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27.10.2022 15:35 Відповісти
вали в психіатричну лікарю №1 - бот кацапський! В Європі мир та спокій а у нас війна, люди останнє віддають для перемоги, а влада лише хоче обікрасти та запровадити недолугі не на часі закони!
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27.10.2022 16:01 Відповісти
Українська влада хоче зберегти жыття пішоходам , зберегти власність шоферів та водіїв в цей складний та скрутний час. Ти кацапський тролль, синку.
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27.10.2022 16:05 Відповісти
влада хоче лише общипати пересічних, таких от "гусаків" з когорти 73%, ти ще не зрозумів??? чи соромно що слуг вибирав і хочеш тут стрілки переводити?
Автомобілісти та пішоходи повинні дотримуватись Правил дорожнього руху і все буде чудово без дебільних нововведень
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27.10.2022 16:11 Відповісти
краще декого ощипати, ніж допустити щоб він став трупом!А правила водсконалюються регулярно, це далеко не безгрішна писанина!
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27.10.2022 16:37 Відповісти
Жилет 52грн і пачка морозова 30грн. Сильно вас общіпали? Бережіть себе і свою родину
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27.10.2022 17:34 Відповісти
Кому і 500 євро засунути стриптизерці в труси в якомусь барі Монако то як вам пачка морозива. Переймайтесь собою, купіть жилети і будете мати щастя
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27.10.2022 17:54 Відповісти
Перепрошую, але Ваш допис досить посередній
Про яке Монако мова? Чи хіба Ви некупуєте морозиво? Мова йде про життя вартістю у 52 грн.
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27.10.2022 18:50 Відповісти
а при чому тут жилет?
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27.10.2022 19:30 Відповісти
В темну пору най кожен автомобіліст собі мигалку прикруте. Як всім світитись, то хай всі і світяться. Да світиться ім'я твоє!!!
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27.10.2022 15:28 Відповісти
У темну пору року водії цілодобово їздять з увівкнинеми фарами. Та воістину світиться імья Твоє.
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27.10.2022 17:37 Відповісти
Ні не допоможе, требо починати з водіїв, виховувати в них поважлеву поведінки на дорозі , до других учасників руху
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27.10.2022 15:47 Відповісти
Ага. Їду по трасі в зимку, а по дорозі йде п'яний дядько в тілагрейці. Добре,що моя машина була одна на дорозі( а я ДУЖЕ ЧЕМНА). Розвернуло мене на 180 градусів. Йому пофіг, а мої діти заікались. А був би в нього жилет.....
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27.10.2022 17:30 Відповісти
А продавати їх буде фірма Дерьмака))
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27.10.2022 15:48 Відповісти
Повний Епіцентр. Піди купи . 52грн.
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27.10.2022 17:31 Відповісти
Тьотя Валю, епіцентр це лише ритейлер, а не виробник, чи постачальник.
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27.10.2022 18:02 Відповісти
Так виробник Китай... Не хочете до Герег їхати, замовте на Аліекспресі, буде навіть дешевше, але доведеться місяць почекати доставки!
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27.10.2022 23:20 Відповісти
Так йди і купляй, а других не примушуй займатися цією дурньою.
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27.10.2022 18:04 Відповісти
а ви з кацапщини? бо там теж ненавидять европейські вдосконалення.
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27.10.2022 19:32 Відповісти
на лоба собі набийте зірку давида, клоуни закінчені
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27.10.2022 15:48 Відповісти
Українці не антисісміти.
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27.10.2022 18:37 Відповісти
і не раби в Беніном цирку
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28.10.2022 14:09 Відповісти
ти нацист?
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27.10.2022 19:38 Відповісти
для маскаля всі хто проти рабства, нацисти, ти мачкаль?
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28.10.2022 14:08 Відповісти
Для дебіла постійне згадування іудейських символів у недоречному сенсі є звичкою, ти дебіл?
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28.10.2022 17:37 Відповісти
ушлепок безмозкий, профан дебільний зрозуміло, що з психіатричної лікарні, коли мітять раба не важливо яка мітка, якщо єврей хоче мітити українців, то українці помітять його.
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29.10.2022 11:21 Відповісти
Водіям можна вживляти капсулу під гіпоталамус при перевищенні швидкості в 90 км \год або недостатній видимості зорового аналізатора -блокування переферичних відділів нервової системи або нестерпне відчуття блювоти
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27.10.2022 16:07 Відповісти
А що вживляти п'яним пішоходам і куди ?
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27.10.2022 17:42 Відповісти
А ще такі стрічки треба нанести на презервативи - може не впізнати, та відкусити. Потім - штраф.
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27.10.2022 16:19 Відповісти
полюбому, это проблема №1, которую нужно сегодня решать в стране. или вы думаете, что полиции больше нечего делать? Да у нас под 20 тыс. дел нужно расследовать, которые связаны с войной. Лучше бы их ресурс на это пустили
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27.10.2022 16:25 Відповісти
для єтого ресурс не нужен.
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27.10.2022 19:34 Відповісти
Как раз вовремя,а на каком месте в очереди законы по нормальной борьбе с казнокрадами и взяточниками,когда начнут сажать взяточников-штрафовальшиков и судей-порешальщиков.
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27.10.2022 16:53 Відповісти
Когда Ваша семья будет в желете и сможет требовать решать эти проблемы.
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27.10.2022 17:43 Відповісти
ідіоти...
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27.10.2022 17:06 Відповісти
А як вони будуть здирати ці штрафи?
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27.10.2022 17:33 Відповісти
Хіба в Польщі таких не ма? І як вони там їх збирають?
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27.10.2022 17:45 Відповісти
Только на ум приходит одна фраза -- ТВОЮ МАТЬ!!!!! Скоро дойдет и до штрафов за не поклоны в сторону власти!!!!!!!
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27.10.2022 17:36 Відповісти
Що Вас так збуджує? Вартість велета за 52грн? Я водій і я за.
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27.10.2022 17:47 Відповісти
Так вдягайте! А я маю право ходити в тому, в чому хочу! Ви за кермом - то уважно слідкуйте за дорогою: дурень за кермом, то потенційний вбивця. Перед переходом водій ПОВИНЕН знизити швидкість, якщо ж когось збили поза межами переходу - то ніяких питань. В мене таке ставлення.
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27.10.2022 18:07 Відповісти
не будь дурнем. це зменьшть ризик бути збитим.
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27.10.2022 18:49 Відповісти
Акуратне та уважне водіння зменшить ризик водію сісти, а обв'язуватись стрічками, як дебіл, особисто я наміру не маю. В масці на морді, зі стрічками на одязі - ласти ще не вдягнути??
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27.10.2022 19:59 Відповісти
Так якраз цей закон направлений на те, щоб не збивали за межами переходу... Бо на зебрі і так флюоресцентна фарба і фари освітлять людину і без світловідбивачів, а от якщо вона йде по краю дороги чи перебігає у невстановленому місці - то не факт!
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27.10.2022 23:22 Відповісти
Причём тут власть, вы за рулём ездили, если пешеход находится ночью на проезжей части и на встречу едет машина, вас тупо не видно
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27.10.2022 20:09 Відповісти
ОК, хай оплачують такий одяг, в чому проблема?
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27.10.2022 18:05 Відповісти
до чого тут "одяг"?
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27.10.2022 19:35 Відповісти
Галя,як би Ви ( а не ти) виїхали з свого села до будь якої країни Європи, то Ви ( а не ти) зрозуміли, про що йде мова. Доречі, як що Ви ( а не ти) водій ,то Ви( а не ти) з розумінням поставетесь до цієї проблеми 😁
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27.10.2022 18:10 Відповісти
Шановний племінник Ярослав, Епіцентр,це лише приклад . Купуй на Амазоні. Лише ти,мій племінник, був у желеті. Бо в ніч і на дорозі тебе не видно. Особливо коли ти біжиш,там не де треба😁
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27.10.2022 18:15 Відповісти
На превеликий жаль ,Ви бачите лише те, що у Вас під носом. В очевижь Ви житель міста. А як би Вам прийшлось поїздити по Україні, то Ви б зрозуміли, що це державна проблема. Коли в селах, ПГТ люди в ночі ходять по трасі ДЕ ЗАХОЧУТЬ,ПРИ ТОМУ ЩЕЙ П'ЯНІ, то при мінімальний швидкості можливі летальні випадки.
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27.10.2022 18:27 Відповісти
Дякую.
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27.10.2022 18:53 Відповісти
Питання із розряду " я нето что потому что, ка бы ежели чего"?
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27.10.2022 19:35 Відповісти
Шановний, розумієте, жилет це одяг. І як що Ви не хочете весь час ходити в курточуі світовідбивними смушами, то по верх Вашого будь якого одягу відбувається жилет. Ферштейн?
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27.10.2022 19:39 Відповісти
Спершу бухих, накурених, наколених за кермом депутатів посадіть
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27.10.2022 19:58 Відповісти
Люди які розводять срач просто не розуміють що на вулиці без освітлення їх до останнього моменту тупо не видно, особливо коли зустрічка сліпить.
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27.10.2022 20:05 Відповісти
А що, пішоходи самі собі одяг шиють? Дибіли, виробників одягу треба зобов'язувати.
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27.10.2022 23:15 Відповісти
Про что спорите, пейзане?
1. Светоотражаащие элементы на одежде пешехода на обочине в тёмное время суток полезны? Полезны.
2. Народ наш свободолюбив, своенравен, а частеньтко и нетрезв? Так точно.
3. Может угроза штрафа дать какой-то эффект? Может.
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28.10.2022 14:43 Відповісти
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