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Новини Агресія Росії проти України
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У Київській області треба готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін, - ОВА

електроенергія

Вночі 27 жовтня ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Київської області. Внаслідок чого виведено з ладу низку критичних об’єктів. Можливі екстрені відключення на невизначений термін.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури нашої області. Виведено з ладу низку критичних об’єктів. Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін", - казав він.

На пошкоджених об'єктах вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі фахівці працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп.

"Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації. Сьогодні, як ніколи, наша з вами згуртованість необхідна всій країні", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог знову обстріляв об’єкти інфраструктури: енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження, - ОП

Автор: 

Київська область (4017) обстріл (28428) енергетика (2594) електроенергія (6192) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+11
Цікаво чому ті срані трансформатори не розосереджені і не прикриті хоча б бетонними блоками. Навіть тупі кацапи в белгороді це зробили. А тут півроку анонсувались подібні обстріли і хоч би хто почесався...
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27.10.2022 14:55
+9
Після закінчення цієї війни буде тенденція переселення людей із висотних багатоквартирних будинків в приватні. Як в одноповерховій Америці, насправді. Бо життя в приватній садибі потенційно можна організувати навіть при тотальному відключенні від мереж. А в багатоповерховому будинку це неможливо. І ми це вже бачимо на власні очі. Якось так.
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27.10.2022 14:40
+8
Зенитчиков оперативного командования Центр срочно на стажировку к пацанам с Юга. Уже не первый раз Центр втыкает и пропускает прилеты шахидов, в то время как Юг четко все сбивает. Ну или проверить командование Центра на кротов. Может там спецом пропускают
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27.10.2022 14:58
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27.10.2022 14:36 Відповісти
А чого тільки зараз про це кажуть? Про це мали б ще зранку сказати, обстріл був ще вночі
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27.10.2022 14:39 Відповісти
Після закінчення цієї війни буде тенденція переселення людей із висотних багатоквартирних будинків в приватні. Як в одноповерховій Америці, насправді. Бо життя в приватній садибі потенційно можна організувати навіть при тотальному відключенні від мереж. А в багатоповерховому будинку це неможливо. І ми це вже бачимо на власні очі. Якось так.
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27.10.2022 14:40 Відповісти
Централізоване теплопостачання теж зникне.
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27.10.2022 14:52 Відповісти
Яке централізоване теплопостачання в приватному будинку?
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27.10.2022 14:58 Відповісти
...а як же ж асхвальт виробляти без електрики, а, зелень?
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27.10.2022 14:48 Відповісти
Цікаво чому ті срані трансформатори не розосереджені і не прикриті хоча б бетонними блоками. Навіть тупі кацапи в белгороді це зробили. А тут півроку анонсувались подібні обстріли і хоч би хто почесався...
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27.10.2022 14:55 Відповісти
Немає пошкоджень трансформаторів, немає і відкатів на їхній ремонт. Це аксіома.
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27.10.2022 15:00 Відповісти
Про це я й кажу - 8 місяців війни, а захистити інфраструктуру навіть не почесалися. Єдине рішення яке знайшли - відключати споживачів не "невизначений термін". Здається, в НЕК Енерго такі самі некомпетентні баблососи, що й при владі.
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27.10.2022 15:22 Відповісти
Зенитчиков оперативного командования Центр срочно на стажировку к пацанам с Юга. Уже не первый раз Центр втыкает и пропускает прилеты шахидов, в то время как Юг четко все сбивает. Ну или проверить командование Центра на кротов. Может там спецом пропускают
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27.10.2022 14:58 Відповісти
Та ніхто нічого не пропускає.
Ніяких новин не було про пошкодження, ніяких вибухів, нічого.
І тут раптом посеред дня виявляється шо вночі кудись там були прильоти.
Ахмєтка разом з зегнідами готується вводити підвищені тарифи. Помаринують людей без світла місяць, а потім об'являть, що мовляв, відремонтувати не можемо тому беремо е/е з Європи, але по європейському тарифу... ото вам і вся історія.
А то, що кілька людей розуміють, що якщо не працює передаюча структура, то вона не працює і з європейською е/е - кому до того діло. 73% не то шо схавають, а обісруться від щастя, що можна знову пити гарячий чай і прати речі.
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27.10.2022 15:06 Відповісти
Можливо. Але в нас в будинку і так 5.6 гр. Куди ж більше. Щось підписаний ще влітку указ Зеленським про максимальні тарифи у 1.68 для офіційно і неофіційно приєднаних поки що не діє. Чомусь.
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27.10.2022 15:17 Відповісти
В Україні війна,нам весь час розповідають про це і це правильно, але є ще економіка,є ще якесь життя в країні. Що ми знаємо, що робиться в країні, НАК Нафтогаз знову начисляґть собі млн премії, що робить рада?!
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27.10.2022 16:30 Відповісти
 
 