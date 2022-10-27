У Київській області треба готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін, - ОВА

Вночі 27 жовтня ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Київської області. Внаслідок чого виведено з ладу низку критичних об’єктів. Можливі екстрені відключення на невизначений термін.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури нашої області. Виведено з ладу низку критичних об’єктів. Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін", - казав він.

На пошкоджених об'єктах вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі фахівці працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп.

"Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації. Сьогодні, як ніколи, наша з вами згуртованість необхідна всій країні", - додав Кулеба.

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