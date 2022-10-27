У Київській області треба готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін, - ОВА
Вночі 27 жовтня ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Київської області. Внаслідок чого виведено з ладу низку критичних об’єктів. Можливі екстрені відключення на невизначений термін.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури нашої області. Виведено з ладу низку критичних об’єктів. Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін", - казав він.
На пошкоджених об'єктах вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі фахівці працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп.
"Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації. Сьогодні, як ніколи, наша з вами згуртованість необхідна всій країні", - додав Кулеба.
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Ніяких новин не було про пошкодження, ніяких вибухів, нічого.
І тут раптом посеред дня виявляється шо вночі кудись там були прильоти.
Ахмєтка разом з зегнідами готується вводити підвищені тарифи. Помаринують людей без світла місяць, а потім об'являть, що мовляв, відремонтувати не можемо тому беремо е/е з Європи, але по європейському тарифу... ото вам і вся історія.
А то, що кілька людей розуміють, що якщо не працює передаюча структура, то вона не працює і з європейською е/е - кому до того діло. 73% не то шо схавають, а обісруться від щастя, що можна знову пити гарячий чай і прати речі.