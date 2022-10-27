"Україна в особі державних органів" у 2021 році дала добро "Мотор Січі" на контракт з РФ, - адвокат Богуслаєва
Адвокат президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва заявив, що на контракти щодо постачання двигунів, які потім опинилися в російських вертольотах, начебто дала добро держава.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Адвокат Ярослав Волинець сказав, що питання про можливе оскарження рішення суду він узгоджуватиме з клієнтом пізніше. Правозахисник додав, що він може коментуватувати лише ті епізоди, які розглядалися у засіданні.
"Як пояснив мій клієнт, то по першому епізоду - розмови були, але поставок не було. Другий епізод - підтвердили фактично і прокурори, що не відбулись поставки", - зазначив Волинець.
Він сказав, що розмови першого епізоду нібито були про контракти, які укладені раніше: "Травневі та березневі розмови - про контракт 2021 року, а основні контракти взагалі 2008 року. "Мотор-Січ" поставляє на Росію багато-багато років. Ця ж справа - часів війни вже".
Волинець наголосив, що у 2021 році, попри війну, добро на контракт дала "держава Україна в особі державних органів". Він також наголосив, що слідчі нібито не надали доказів тому, що після поставки товару через "дружню для нас країну" - були перенаправлені в Росію.
Також адвокат підтвердив наявність російського паспорта у клієнта, але зазначив, що не обговорював цю тему з ним.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.
За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.
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Зелена влада тому і хоче терміново відпустити його на роZію, щоб на судах не випливала інформація про те, що Зєля і Ко благословляли постачання моторів для парашенських гелікортерів, з яких зараз вбивають українців.