20 млн та коштовний годинник "слузі народу" Аллахвердієвій подарував батько. Це не підпадає під статтю про корупцію, - Гетманцев

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва отримала 20 мільйонів гривень та коштовний годинник від батька.

Про це Цензор.НЕТ сказав голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ірина – член мого комітету. Оскільки я опікуюся усіма проблемами, які виникають, то поставив їй питання, на яке отримав вичерпні відповіді. Вона сказала, що цей подарунок зробив батько перед смертю, коли вже мав важку смертельну хворобу, переписавши усе майно, що мав, на доньку, щоб не запускати процедури успадкування. Таким чином спростив юридичні механізми. Напевно, навіть найбільш затятим борцям із корупцією слід розуміти, що є таке дарунки, які не в радість, а в горе. І, як ви розумієте, це не зовсім те, що ми звикли називати подарунками", - зазначив він.

Нардеп зауважив, що у питанні боротьби з корупцією також мають бути певні "червоні лінії".

"Якщо у тебе виникають питання, то треба ставити їх безпосередньо людині, а не обвинувачувати публічно у якійсь неіснуючій корупції та тим самим дискредитувати її, вимагаючи порушення проти неї кримінальних справ", - додав Гетманцев.