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20 млн та коштовний годинник "слузі народу" Аллахвердієвій подарував батько. Це не підпадає під статтю про корупцію, - Гетманцев

аллахвердієва

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва отримала 20 мільйонів гривень та коштовний годинник від батька.

Про це Цензор.НЕТ сказав голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ірина – член мого комітету. Оскільки я опікуюся усіма проблемами, які виникають, то поставив їй питання, на яке отримав вичерпні відповіді. Вона сказала, що цей подарунок зробив батько перед смертю, коли вже мав важку смертельну хворобу, переписавши усе майно, що мав, на доньку, щоб не запускати процедури успадкування. Таким чином спростив юридичні механізми. Напевно, навіть найбільш затятим борцям із корупцією слід розуміти, що є таке дарунки, які не в радість, а в горе. І, як ви розумієте, це не зовсім те, що ми звикли називати подарунками", - зазначив він.

Нардеп зауважив, що у питанні боротьби з корупцією також мають бути певні "червоні лінії".

"Якщо у тебе виникають питання, то треба ставити їх безпосередньо людині, а не обвинувачувати публічно у якійсь неіснуючій корупції та тим самим дискредитувати її, вимагаючи порушення проти неї кримінальних справ", - додав Гетманцев.

Автор: 

корупція (4683) подарунок (61) Гетманцев Данило (878) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+67
Які тварюки. І гетьманців і ця соска...
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27.10.2022 14:49
+47
Зелену піздоту вже час гнати ссаними тряпками з влади. Тварюки, країна захлинається кров'ю, а ці потвори "подаруночки" отримують в 20 млн, які не підпадають під коррупцію!
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27.10.2022 14:50
+44
Декларацію батька в студію Гетьманцев. Чи ти думаеш тобі народ забуде що ти не хотів давати перед війною грошей на армію ? Паскуда диви яка кончена.
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27.10.2022 14:54
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Щось не дуже зрозуміло. Чи то бать носив жіночий годинник, чи то донька носить чоловічий?
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27.10.2022 16:27 Відповісти
двоюрідний папік подарував )
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27.10.2022 16:27 Відповісти
Гнида гетьманцев убил экономику -пол страны (воюющей) блокировкой налоговых накладных, все в шоке . путлер -- дай ему мендаль.
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27.10.2022 16:34 Відповісти
Гетманцев був помічником на громадських засадах у трьох скликаннях у колишнього нардепа від Партії регіонів Володимира Сивковича. Той був депутатом 4-го, 5-го та 6-го скликань (2002-2010 роки). Потім Сивкович був віце-прем'єром в першому уряді Миколи Азарова та заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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27.10.2022 17:00 Відповісти
А еще гомонили такое, что он был начальником у завклуба пыни, в ГСВГ.
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27.10.2022 19:07 Відповісти
не знаю...но гондон однозначно!
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27.10.2022 19:52 Відповісти
Я спрасил - Ана сказала..Для кого этот ******??
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27.10.2022 16:36 Відповісти
Ага, как в анекдоте:
-Изя, где вы деньги берете?
-В тумбочке.
-А в тумбочку кто кладет?
-Жена.
-А жена где берет?
-Я ей даю.
-А вы где берете?
-Я же сказал, в тумбочке!
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27.10.2022 16:38 Відповісти
Нашли кого слушать по теме коррупции,помощник агента лубянки тот еще экспэрд.
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27.10.2022 16:39 Відповісти
И это в то время, когда Президент ходит в кроссовках за 50 баксов.
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27.10.2022 16:44 Відповісти
Ні разу не бачив цю членкиню на комітеті Гетьманцева
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27.10.2022 16:52 Відповісти
бо вона працює під столом
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27.10.2022 17:28 Відповісти
яка зворушлива історія.....особливо чипляє за душу те що ії батько помер 3 роки тому....а ця модель годиника зьявилася у продажу тількі на кінці 2021 року....
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27.10.2022 17:13 Відповісти
Чого до сосни чіпляєтесь? Її батько у заповіті вказав, щоб певна сума грошей була витрачена саме на годинник!😁
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28.10.2022 01:47 Відповісти
Гетманцев був помічником на громадських засадах у трьох скликаннях у колишнього нардепа від Партії регіонів Володимира Сивковича. Той був депутатом 4-го, 5-го та 6-го скликань (2002-2010 роки). Потім Сивкович був віце-прем'єром в першому уряді Миколи Азарова та заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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27.10.2022 17:20 Відповісти
Гетьманів, а у її батька прізвище не Рокфеллер?
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27.10.2022 17:29 Відповісти
Гнида гетьманцев і тут вліз....як же без цієї тварини...!!!! Коли вже ця скотиняка буде на нарах?
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27.10.2022 17:32 Відповісти
Він їй навіть мандат депутатський подарував....
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27.10.2022 17:37 Відповісти
Нагадує одіозного суддю Вовка, який на питання журналіста - "Звідки гроші на суцільні вояжі по екзотичним країнам?", відповідав, що йому то все батьки-пенсіонери оплачують.
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27.10.2022 17:50 Відповісти
Гетьманцев - простий у#***** і моральний урод. Такі відмазки тільки для дебілів або для кацапів, а нам таку ху#йню не намажеш. Най покаже покаже декларації батька і цієї шмари. А якби ця сосна була з іншої партії, що він, падло, співав би?
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27.10.2022 17:58 Відповісти
Мама любіт скорость. А батя даріть часи за 20 лямів
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27.10.2022 17:58 Відповісти
Головне, надавити на жалість, та почати маніпулювати щімливими історіями.
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27.10.2022 18:16 Відповісти
А батька не папіком звати?
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27.10.2022 20:03 Відповісти
Это мне напоминает популярную наклейку на дорогих машинах автоледи "папа подарил, не сосала"
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27.10.2022 20:24 Відповісти
Это ж сколько налогов он заплатил, что бы купить такие подарки. Надеюсь налоговая полиция проверит и опубликует отчет.
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27.10.2022 20:51 Відповісти
влада це держава в державі.

ми виглядаємо убого коли їх соромимо чи на них гніваємося.

поки народ не візьме владу вони з нас будуть вічно насміхатися а ми вічно будемо скреготіти зубами та стискати кулаки.
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27.10.2022 22:06 Відповісти
Как удобно! Нужно менять законы. Это треш.
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22.01.2023 16:26 Відповісти
Батько має такі доходи?
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22.01.2023 16:42 Відповісти
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