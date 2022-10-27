Кабмін завдає підприємствам більше збитків, ніж російська агресія: Бізнесмен Юркевич закликає Зеленського відсторонити Шмигаля та уряд від роботи

Підприємець Анатолій Юркевич написав відкритого листа до президента Володимира Зеленського, в якому звинуватив Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та членів Кабінету Міністрів у знищенні економіки та порушенні ними присяги на вірність українському народу.

Юркевич різко розкритикував постанову Кабміну №1154 від 12.10.2022, якою уряд вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Шкоду цього документа він проілюстрував на прикладі підприємства ТОВ "Роменський молочний комбінат", яке виробляє та експортує до ЄС масло та сири.

Збитки підприємству від військових дій з початку повномасштабного вторгнення Росії становили 4 млн грн. Збитки від ухвалення зазначеної постанови Кабміну - лише з 1 липня 2022 року перевищили 15 млн грн. Шкода від дій Кабміну в кілька разів перевищує наслідки російської військової агресії.

На думку Юркевича, цими документами Кабмін на чолі зі Шмигалем свідомо завдають шкоди економіці та добробуту українського народу. Відповідно - порушують присягу, яку давали, вступаючи на посаду.

"У той час, коли військовослужбовці Збройних Сил України, які склали присягу, віддають свої життя на фронті, особи, яких ВИ подали до Верховної Ради України для призначення на посаду, зрадили дану ними Присягу. Це означає, що Ви помилилися у своїй кадровій політиці, і маєте ухвалити Рішення", - звернувся підприємець до президента Зеленського.

На його думку, ситуація стала черговим викликом для глави держави. Він має зробити вибір – інтереси свого народу чи благополуччя чиновників, які прийшли до влади у складі його команди.

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