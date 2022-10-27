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Кабмін завдає підприємствам більше збитків, ніж російська агресія: Бізнесмен Юркевич закликає Зеленського відсторонити Шмигаля та уряд від роботи

шмигаль

Підприємець Анатолій Юркевич написав відкритого листа до президента Володимира Зеленського, в якому звинуватив Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та членів Кабінету Міністрів у знищенні економіки та порушенні ними присяги на вірність українському народу.

Юркевич різко розкритикував постанову Кабміну №1154 від 12.10.2022, якою уряд вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Шкоду цього документа він проілюстрував на прикладі підприємства ТОВ "Роменський молочний комбінат", яке виробляє та експортує до ЄС масло та сири.

Збитки підприємству від військових дій з початку повномасштабного вторгнення Росії становили 4 млн грн. Збитки від ухвалення зазначеної постанови Кабміну - лише з 1 липня 2022 року перевищили 15 млн грн. Шкода від дій Кабміну в кілька разів перевищує наслідки російської військової агресії.

На думку Юркевича, цими документами Кабмін на чолі зі Шмигалем свідомо завдають шкоди економіці та добробуту українського народу. Відповідно - порушують присягу, яку давали, вступаючи на посаду.

"У той час, коли військовослужбовці Збройних Сил України, які склали присягу, віддають свої життя на фронті, особи, яких ВИ подали до Верховної Ради України для призначення на посаду, зрадили дану ними Присягу. Це означає, що Ви помилилися у своїй кадровій політиці, і маєте ухвалити Рішення", - звернувся підприємець до президента Зеленського.

На його думку, ситуація стала черговим викликом для глави держави. Він має зробити вибір – інтереси свого народу чи благополуччя чиновників, які прийшли до влади у складі його команди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путінська війна в Україні дестабілізувала енергоринки в усьому світі, - Сунак

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Кабмін (14085) економіка (929) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+52
гетьманцев та його контора - це бойовий підрозділ агресора у війні з нами.. за останні місяці вони нищать бізнес навіть ефектифніше, аніж ракети та шахіди...
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27.10.2022 15:08
+30
зелена команда нічого іншого не вміє
це щоб думали, за кого голосуєте
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27.10.2022 15:10
+26
А то можно подумати що Зе не в курсі цього...
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27.10.2022 15:09
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гетьманцев та його контора - це бойовий підрозділ агресора у війні з нами.. за останні місяці вони нищать бізнес навіть ефектифніше, аніж ракети та шахіди...
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27.10.2022 15:08 Відповісти
Все в комплексі, нація наша давно під прицілом та в "розробці"...
За 30 років хто ВВП підіймав та соціалку покращував? Пам'ятаєте як олігархи взбунтовались?...
______
Хто вважає що все відбувається випадково - раджу прочитати статтю в
від 1992, написаної в 1991 "
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27.10.2022 15:23 Відповісти
один и поднимал. и олигархи со всех каналов заорали лишь бы не Порошенко, а избиратели дружно подхватили и до сих пор до многих ничего не дошло. Но, Слава Богу, Англосаксы знают, как выбивать дурь из голов населения)
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27.10.2022 16:03 Відповісти
Що цікаво той "Один" мав докази як П за допомогою адмінресурсу "накрутив" 1-5%... Але тихенько "злився"... Пам'ятаєте як на гройсмана на 6 місяць критику полив, а по закону можна тільки на 13й... Тобто патріотизм то добре, але враження маю що він "стравлюючий клапан"... Адже очікував як "він" позове на майдан проти олігархії... Але... сотні "але", так як точно знав що Москалі як гієни поряд... Тобто коспірологія само собой наводить шороху в мізках тих хто думає та раціонально розставляю пріоритети та оцінки діяльності... Можно добігти висновку що нація "розплавилась" та немає національних сил на самозахист та право відстоювати національну демократію як ось в Британії чи Швейцарії. Зараз за наявністі зброї в массах можливо олігархат частково придушиться.. Але, вони ж ці плани заздалегідь планували/знали, тому або скоро подія "Х"* або вони чуть чуть відступляться, або будет на голови литься дуже багато помиїв щоб національні сили тільки між собою сперечались... 1984 в дії...

__________
* - кліматичні та тектонічні критичні зміни до яких готовляться олігархи Землі, а поплусу вбивають в голову що то "со2"
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27.10.2022 17:00 Відповісти
так, але не за "останні місяці" а з першого свого владного дня! від цього прізвища мене просто нудить!
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27.10.2022 16:51 Відповісти
Якби воно щось розуміло, що робить. А так прохання в пустоту. Відосики і всьо що воно може.
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27.10.2022 15:08 Відповісти
Воно і цього не може. Відосіки йому ерьмак пише, Зеля просто говоряща голова.
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27.10.2022 15:50 Відповісти
Єрмак, який фактично керує Україною, розуміє, що робить.

А отой смєшной дєкламатор текстів - то пустота
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27.10.2022 15:52 Відповісти
Так, а крім цього, ще покриває свої недоїмки по прибутках за рахунок малого та середнього бізнесу.Це давно НЕ таємниця - інакше - за рахунок чого утримувати спец.бат."МОНАКО"?
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27.10.2022 15:09 Відповісти
А то можно подумати що Зе не в курсі цього...
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27.10.2022 15:09 Відповісти
Вони не прийшли i тупо назбирали через братiв кумiв сватiв i тд.
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27.10.2022 15:10 Відповісти
зелена команда нічого іншого не вміє
це щоб думали, за кого голосуєте
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27.10.2022 15:10 Відповісти
Лішби нє барига.
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27.10.2022 15:18 Відповісти
Риба починає гнити з голови !
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27.10.2022 15:12 Відповісти
Нинышній голова наглядової ради Укроборонпрому милованов разом з богуслаєвим працювали на армію росії коли вже голова наглядової ради Укроборонпрому буде працювати на армію України
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27.10.2022 15:17 Відповісти
Давно пора..вместе с ГЕТьманцевым особенно...
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27.10.2022 15:17 Відповісти
гетьманцев гірше за тих "шахідів"
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27.10.2022 15:17 Відповісти
что то мне дает основание допускать такое--сразу после окочания войны через сутки трое с Украины исчезнет Шмыгайло батальон Монако служивая фрикция Рады и Бубочка.. поскольку внешней врагш будет уничтожет народ захочет спросить с нитх по понятиям и по сути или содрать шкурку или подержать за горлянку...
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27.10.2022 15:32 Відповісти
Вони тут, щоб "«Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит."
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27.10.2022 15:18 Відповісти
нехай напише заяву на відсторонення шкідників ЄрЗе (обох) від роботи - бо вони шкодять (і нашкодили в минулому!) ще більше, ніж Шмигаль.
От тільки кому писати?

Але нехай сам собі напише! Він же галасував за них в 2019році!
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27.10.2022 15:19 Відповісти
Старуха из Запорожья также вон из власти...редкий негодяй скажу я вам 🦍
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27.10.2022 15:20 Відповісти
а куртев?
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27.10.2022 18:03 Відповісти
Шмигаль повний ноль і невідомо на кого працює, як і Гетьманцев, Мілованов. Куди дивиться СБУ?
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27.10.2022 15:20 Відповісти
Царь хороший - бояре плохие. Никто не знал про разминирование Чонгара, про моторы МоторСич... У нас вообще похоже президент не в курсе дел в стране.
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27.10.2022 15:24 Відповісти
Думаю не варто нагадувати, про те чим думали те і вибрали. Після циього цирку, лишиться чимало "брудного посуду" та "поламаних меблів".
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27.10.2022 15:24 Відповісти
Свежий пример...Элизабет Трасс..неудачная затея с изменениями в налогооблажении и до свидос Трасс...
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27.10.2022 15:27 Відповісти
В Великобритании последствия решений Трасс были очевидными и катастрофическими, которые предсказывали все, кроме кабинета министров.
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27.10.2022 15:42 Відповісти
Це типу "царь хорошийБ бояре виноваты"...
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27.10.2022 15:29 Відповісти
Кацап, царь - то у вас на паРаше
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27.10.2022 16:50 Відповісти
Компетентний і неупереджений погляд на внесені зміни Постановою КМУ № 1154 від 12.10.2022 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної показує, що вони спрямовані проти практики скруток по ПДВшньому податковому кредиту, оскільки ставлять перешкоди експортерам реальної економіки провадити такі сумнівні операції з розкрадачами бюджетних коштів, бо тепер важче буде отримати відшкодування з непрофільних операцій.
Вочевидь передруковані ЦН фрагменти допису автора із сайту "хвиля" - це замовний матеріал пдв-шних тіньовиків.
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27.10.2022 15:32 Відповісти
Ця постанова заборонить виплати ПДВ ахметову ?
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27.10.2022 23:00 Відповісти
Нарешті знайшовся в країні бізнесмен з яйцями, який відкрито сказав цирку про їхню морокобесію.
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27.10.2022 15:34 Відповісти
С февраля только США дали всякого добра Украине на 116 ярдов долларов Каже Юрий Швец....
ЗеКодломойские любят баксы больше чем Украину...
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27.10.2022 15:34 Відповісти
Хто знає,нащо Богуслаєва витягли саме зараз?
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27.10.2022 15:35 Відповісти
Американцы взяли Зеленского за то место чем он на рояле играет, вот и пришлось Богуслаева взять, российские вертолеты с начинкой от мотор сичи . Почему то я уверена ,что сейчас пошумят а потом Богуслаев тихонько уйдет в лес
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27.10.2022 15:42 Відповісти
"Нам не страшні московські воші,
нам страшні українські гниди"
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27.10.2022 15:35 Відповісти
З'явилися інформація, що фраза "Гірше не буде"
була "вирвана з контекста" передвиборчій гонки,
бо надо було на#б.ти електорат.

Ваш ЗЕ.
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27.10.2022 15:36 Відповісти
Той кабмін геть непотрібен. По факту всім керують з ОП.І там скрізь стримить писок д'єрмака!
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27.10.2022 15:37 Відповісти
Якби шмигаль щось вирішував його давно поперли.По гедзьманьському уже все сказано,добавлю: весь час шморгає носиком,щось тече,мабуть наш бюджет.
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27.10.2022 15:37 Відповісти
Брррр, очень интересно, но ничего не понятно по молочному комбинату.

Кто-то может перечитать https://hvylya.net/uk/analytics/261561-gospodin-zelenskiy-chinovniki-nanosyat-ushcherba-uzhe-bolshe-chem-okkupanty-ukrainskomu-biznesu оригинал по ссылке из новости и перевести на простой язык,
объяснив на пальцах для далеких от экономики читателей суть претензии к "РМК".

А то там в тексте есть что угодно от присяги президента до голодающих коров,
но смысл аферы непонятен.

Но заголовок новости у Цeнзopа да, громкий, привлекательный.
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27.10.2022 15:38 Відповісти
Только одна картинка о Шмыгале...
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27.10.2022 15:41 Відповісти
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27.10.2022 15:58 Відповісти
Як казала Ліна Костенко,перемагають одні,а перемогою КОРИСТЬтуются зовсім інші...
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27.10.2022 15:41 Відповісти
Колись автор реформ у Польщі Лешек Бальцерович казав таке...прем'єри України Яценюк та Гройсман майже не помилялися в тих чи інших реформах...як би це було не так,то Україна давно стала Венесуелою або Північною Кореєю...
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27.10.2022 15:47 Відповісти
Подібні порівняння абсолютно безглузді і деструктивні тому що говорити що росія яка вбиває наших людей, яка фізично нищить нашу інфраструктуру, нашу енергетику , наше житло, приносить менше шкоди ніж кабінет міністрів України це все одно що лити воду на млин ворогів, я не збираюсь бути адвокатом Шмигаля але треба розуміти що зараз дуже жорстка війна,тому треба ретельно підбирати слова, треба спочатку думати а вже потім писати, тому що коли прийде час суду над путлером і ко,коли вони будуть звинувачені в завдані матеріальних збитків Україні тоді їхні адвокати захищаючи їх будуть козиряти подібними листами.
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27.10.2022 15:48 Відповісти
Я думаю, що Шмигаль, Татаров, Зе, ерьмак і пуйло повинні сидіти на одній лаві підсудних.
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27.10.2022 16:02 Відповісти
Зепіл?
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27.10.2022 16:04 Відповісти
Якийсь нонейм звернувся з листом к президенту і запропонував звільнити прем'єр міністра. Вже смішно.
Дав грошей або скористався слабкістю розуму журналіста і ця абсолютно неінформативна стаття з'явилася на цн.
На це лайно зібралося купа тупих мух і почали на вентилятор накидати. Тільки два коментаря були гідними. Дякую.
Звідки ви тупі кацапи тут беретесь? Коментуйте на український правді.
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27.10.2022 15:59 Відповісти
Что скажет Данилыч,то и сделают академики из Трускавца...🤣😆
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27.10.2022 16:08 Відповісти
Шось крім цього Юрченкі нікого з бізнесу не чути. Всі задоволені постановою чи черговий скигляр-невдаха?
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27.10.2022 16:15 Відповісти
потому что это ставленник ахмета а гетьманцев это придаток сивковича, вся эта кодла во главе с Оманским Ослом поставлена кремлем через беню для слития Украины!!!
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27.10.2022 16:23 Відповісти
знайшов кому писати, йому це не цікаво, це ж не ліга сміху
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27.10.2022 16:26 Відповісти
і навіть не відкати на асфальті....
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27.10.2022 16:42 Відповісти
ви-два останніх-давно гетьманцеву мінет робили?
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27.10.2022 16:26 Відповісти
саша жопов і влад-два ушлепка
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27.10.2022 16:27 Відповісти
Треба продублювати це звернення до Юзика та Лисого, можна ще до Умало Сісоку Умбала керманича Гвінея-Бесау.
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27.10.2022 16:33 Відповісти
Не на часі. Що ви собі дозволяєте під час війни? То так потрібно Зелі і його команді, а вони неприкословні. Якщо закралися якісь сумніви, то подивіться єдиний телеканакл на "1+1". До речі, а де там Юля Мендель з нашим "русским"?
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27.10.2022 16:37 Відповісти
Що це таке(неприкословні)щось новеньке?
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27.10.2022 16:47 Відповісти
це ті із сьогоднішньої вдади, призначені "слугами", яких нікому чіпати не можна.
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27.10.2022 17:49 Відповісти
Діяльність економічного блоку уряду вкрай негативна для бізнесу. Зараз податкова перевіряє обґрунтованість реєстрації ПДВ, за період коли реєстр ЄПН не працював, і «ріже» всіх експортерів складаючи на них неправомірні Акти. Мало того, що в критичний період для країни працювали, платили зп, податки та продавали валюту по 36,5грн/дол, а не по 40!!! Так ще й отримайте від Податкової подарунок у вигляді нарахування ПДВ, замість повернення. То нащо тоді працювати …
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27.10.2022 17:02 Відповісти
на Україну, на Перемогу, якщо бовдур не зрозумів досі
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27.10.2022 17:18 Відповісти
Вам пан Боневтік показав, як потрібно боротися з олігархами, ну з Порошенко, бо сам він від олігарха Бені, прем'єр від олігарха ахметова, стефаенчук від медведчука, вся ОПа від олігарха януковича. Ось і аппарат, який доїть Україну і реагує тільки на розслідування журналістів і то не завжди.
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27.10.2022 17:09 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1585568595442106369 4 ч

Це вирок всій «системі державного управління» у воюючій країні.
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27.10.2022 17:10 Відповісти
Відкіля такі цифри збитків? Спеціалісти можуть прокоментувати?
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27.10.2022 17:27 Відповісти
Наївний просить зеДебіла покарати його ж ліву руку.
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27.10.2022 17:36 Відповісти
ДАВНО ПОРА, А ЛУЧШЕ К СТЕНКЕ!!!
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27.10.2022 17:40 Відповісти
Проснулись. Це тягнеться з 2019.
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27.10.2022 17:57 Відповісти
Зелнське, ******** лайно, вавно треба ізолювати, хочаб від екранів. То є непотріб.
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27.10.2022 18:03 Відповісти
Нам сьогодні заблокували податкові, дякую гетьманцев,у нас працює 30 людей і ПДВ платимо багато,для чого нищити бізнес?
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27.10.2022 18:46 Відповісти
Цей бізнесмен не розуміє що шмигаль і зеленський це одна команда.
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27.10.2022 19:42 Відповісти
Не розуміє підприємець хто п'яту колону кацапів очолює. На жаль він не один.
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27.10.2022 23:47 Відповісти
частное мнение.
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28.10.2022 01:42 Відповісти
 
 