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Новини Війна
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Сформовано резерв бронежилетів для ЗСУ, на складах до 200 тис., - Міноборони

бронежилет

Упродовж тижня на потреби Збройних сил України надійшло понад 6 тисяч бронежилетів, понад 8 тисяч шоломів, понад 30 тисяч пар взуття та понад 100 тисяч зимових курток. Окрім того, у Міноборони сформовано резерв.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За тиждень з 20 по 26 жовтня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало понад 6 тисяч бронежилетів, понад 8 тисяч шоломів і понад 30 тисяч пар взуття, з яких 28 тисяч - це зимове взуття. По зимових куртках, які зараз на особливому контролі - за тиждень прийнято на облік майже 58 тисяч", - розповіла вона.

За словами Маляр, процес постачання перебуває на різних етапах. Зокрема, понад 100 тисяч зимових курток розвозять на склади в різних регіонах України.

Крім цього, передано понад 60 тисяч штанів зимових, понад 77 тис. курток костюма-утеплювача (фліска) та понад 81 тисяч комплектів білизни демісезонної та зимової.

Маляр повідомила, що на сьогодні сформований резерв - близько 200 тисяч бронежилетів та близько 100 тисяч шоломів. У Міноборони особливу увагу приділяють постачанню зимової форми, однак на ефективність роботи впливають ворожі обстріли та відсутність електропостачання.

Читайте: З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів полоненими та визволено 978 осіб, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7355) Бронежилет (154) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+8
І яка частина з них вироблена в Україні? Відсотків 25 хоча б буде? Ви ж, за словами Рєзнікова, готувались до війни! Чи нє? Чи то "другоє"?

Дякувати західним партнерам та волонтерам, які забезпечили наших воїнів і зимовою формою, і засобами захисту...
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27.10.2022 15:30
+6
надо к к тому "резерву" охрану из волонтеров и журналистов представить. А то мы знаем? или мыши сожрут как "госрезерв", или растворятся в зе-кислоте
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27.10.2022 15:40
+3
Щось мені ця новина, якоюсь брехнею смердить.
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27.10.2022 15:32
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І яка частина з них вироблена в Україні? Відсотків 25 хоча б буде? Ви ж, за словами Рєзнікова, готувались до війни! Чи нє? Чи то "другоє"?

Дякувати західним партнерам та волонтерам, які забезпечили наших воїнів і зимовою формою, і засобами захисту...
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27.10.2022 15:30 Відповісти
мелко мыслишь - ну зрада же на лицо
подсказываю:
1. патамушто - готовят на перепродажу
2. патамушто - брехня - все уже разворовано
3. патамушто - они все бракованные - их просто потом спишут
4. патамушто - это сняли с убитых, а средств для дезинфекции нету - разокрали
5. патамушто - патамушто все солдаты ЗСУ убиты, а больше набирать неского

выбирай
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27.10.2022 16:26 Відповісти
Щось мені ця новина, якоюсь брехнею смердить.
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27.10.2022 15:32 Відповісти
Особенно когда Маляр про это рассказывает.
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27.10.2022 15:36 Відповісти
а де грошові витрати МО , на сформований резерв?
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27.10.2022 15:32 Відповісти
У Міноборони особливу увагу приділяють постачанню зимової форми, однак на ефективність роботи впливають ворожі обстріли та відсутність електропостачання.

- одні виправдання (раптова війна, раптові обстріли, раптова зима, раптові проблеми з електропостачанням). Слава богу існують волонтери та допомога по зимовій формі від партнерів, бо так би й увійшли в зиму голі-босі, а Маляр би втирала, що війна завадила.
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27.10.2022 15:36 Відповісти
То що на фронті вже всім забезпечено що можна резерви робити? То чого волонтери крутяться як білка в колесі якщо держава вже резерви заготовляє?
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27.10.2022 15:40 Відповісти
надо к к тому "резерву" охрану из волонтеров и журналистов представить. А то мы знаем? или мыши сожрут как "госрезерв", или растворятся в зе-кислоте
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27.10.2022 15:40 Відповісти
І вигулькне по магазинах-базарах!
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27.10.2022 15:42 Відповісти
Срок служби куртки польової зимової в зоні бойових дій можна в студію, пані М.?
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27.10.2022 15:47 Відповісти
Поїдь на фронт і перевірь. У чому проблема? Чи ти з тих, хто "постійно ходить у військомат, але його не беруть"?
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27.10.2022 16:37 Відповісти
Смотрел видос от Димы Камикадзе в Ютьюбе...ЧМОосковия одела новобранцев путлера в лохмотья некоторые в кедах и кроссовках в строю перед лейтенантом...😆 вторая армия Третьего мира пля...
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27.10.2022 16:02 Відповісти
А ну покажіть державне оборонзамовлення на 2021, 2022 та 2023!!!

Шо нема там бронежилетів? А звідки ж вони взялися?
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27.10.2022 16:17 Відповісти
Попередній керманич забезпечив ЗСУ броніками. Нинішній саботував забезпечення ЗСУ.

Якщо хочеш поговорити про "а ваш Порошенко", спробуй це в реалі зробити з ким завгодно. Заодно приготуй свій зелений ********** до побоїв.
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27.10.2022 17:41 Відповісти
главное чтобы теперь оно не отлеживалось на складах, а действительно доходило для тех, кто в этом нуждается
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27.10.2022 16:23 Відповісти
А патронов сколько?Дебилы,кому вы это говорите?Мол не зря деньги получаете?
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27.10.2022 17:22 Відповісти
Вы еще координаты выложите.
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27.10.2022 18:10 Відповісти
На складах та на папері. Захисники та Захисниці мають їх на фронті?
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27.10.2022 20:12 Відповісти
Навіщо це озвучувати?
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27.10.2022 20:36 Відповісти
Ну от резерв формують, а прохання допомогти придбати хороші броніки і шоломи від хлопців з передової надходять і сьогодні. Це саботаж ховати в резерв те, чим не вдосталь забезпечені на передовій. Чомусь я вірю нашим воїнам, а не Маляр.
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27.10.2022 23:39 Відповісти
 
 