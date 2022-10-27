Сформовано резерв бронежилетів для ЗСУ, на складах до 200 тис., - Міноборони

Упродовж тижня на потреби Збройних сил України надійшло понад 6 тисяч бронежилетів, понад 8 тисяч шоломів, понад 30 тисяч пар взуття та понад 100 тисяч зимових курток. Окрім того, у Міноборони сформовано резерв.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За тиждень з 20 по 26 жовтня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало понад 6 тисяч бронежилетів, понад 8 тисяч шоломів і понад 30 тисяч пар взуття, з яких 28 тисяч - це зимове взуття. По зимових куртках, які зараз на особливому контролі - за тиждень прийнято на облік майже 58 тисяч", - розповіла вона.

За словами Маляр, процес постачання перебуває на різних етапах. Зокрема, понад 100 тисяч зимових курток розвозять на склади в різних регіонах України.

Крім цього, передано понад 60 тисяч штанів зимових, понад 77 тис. курток костюма-утеплювача (фліска) та понад 81 тисяч комплектів білизни демісезонної та зимової.

Маляр повідомила, що на сьогодні сформований резерв - близько 200 тисяч бронежилетів та близько 100 тисяч шоломів. У Міноборони особливу увагу приділяють постачанню зимової форми, однак на ефективність роботи впливають ворожі обстріли та відсутність електропостачання.

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