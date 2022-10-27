На окупованих територіях Запорізької області заборонено продавати алкоголь російським військовим
З 26 жовтня окупаційна "влада" Запорізької області заборонила продаж міцного алкоголю російським військовим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на INFORM.ZP.UA.
"Мешканці Енергодару можуть купувати алкоголь з 10:00 до 19:00. Російським військовим взагалі не дозволяється купувати міцний алкоголь у магазинах міста. За недотримання розпорядження торгові заклади можуть бути оштрафовані на 10-30 тис. рублів", - повідомляє видання.
За словами представника російської псевдо-влади Олександра Волги, ця міра прийнята відповідно до рішення адміністрації та військової комендатури на підставі федерального конституційного закону "Про військовий стан".
Топ коментарі
+13 Qq Qqq #455433
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+12 vikg “ProVizor” vikg
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Не випив ящик за день- расстрелять суку
А так сами себе жизнь усложняют. Потом что КТО запретил? А кто продаёт? Пусть тот, кто запретил - сам и рассказывает врагам, почему да зачем!