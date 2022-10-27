УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7763 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 767 26

На окупованих територіях Запорізької області заборонено продавати алкоголь російським військовим

алкоголь

З 26 жовтня окупаційна "влада" Запорізької області заборонила продаж міцного алкоголю російським військовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на INFORM.ZP.UA.

"Мешканці Енергодару можуть купувати алкоголь  з 10:00 до 19:00. Російським військовим взагалі не дозволяється купувати міцний алкоголь у магазинах міста. За недотримання розпорядження торгові заклади можуть бути оштрафовані на 10-30 тис. рублів", - повідомляє видання.

За словами представника російської псевдо-влади Олександра Волги, ця міра прийнята відповідно до рішення адміністрації та військової комендатури на підставі федерального конституційного закону "Про військовий стан".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через війну російські чиновники почали більше вживати алкоголю, - Медуза

Автор: 

алкоголь (1242) окупація (6685) сухий закон (6) Запорізька область (3598) Енергодар (263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Да хто їм заборонить, вони ж озброєні )
показати весь коментар
27.10.2022 15:28
+12
От падлюки, їм треба безкошновно, ящиками на рило видавати.
Не випив ящик за день- расстрелять суку
показати весь коментар
27.10.2022 15:33
+10
Це ж геноцид!
показати весь коментар
27.10.2022 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да хто їм заборонить, вони ж озброєні )
показати весь коментар
27.10.2022 15:28 Відповісти
рашистські окупанти почнуть масовий терор ,проти продавців горілчаної продукції на окупованих ними територіях.
показати весь коментар
27.10.2022 15:29 Відповісти
мацкаль все одно найдет шо выпить. Бражка любимый напиток кацапа-бездельника, самогон для них слишком сложен в приготовлении.
показати весь коментар
27.10.2022 15:32 Відповісти
Бабуся,Меланка,- Ваш вихід...
показати весь коментар
27.10.2022 18:34 Відповісти
От падлюки, їм треба безкошновно, ящиками на рило видавати.
Не випив ящик за день- расстрелять суку
показати весь коментар
27.10.2022 15:33 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 16:51 Відповісти
А как же без водки задания пуйла выполнять?
показати весь коментар
27.10.2022 15:33 Відповісти
непьющий москаль, оксюморон якийсь.
показати весь коментар
27.10.2022 15:33 Відповісти
Надо наоборот их спаивать! Они тогда более сговорчивые))

А так сами себе жизнь усложняют. Потом что КТО запретил? А кто продаёт? Пусть тот, кто запретил - сам и рассказывает врагам, почему да зачем!
показати весь коментар
27.10.2022 15:34 Відповісти
Аж смішно. На Київщині вони просто в'їзжали в вітрину і забирали що їм було потрібно. Далі місцеві підбирали всіляке елітне бухло. Зараз деякі з місцевих згадують той час як рай. Морди поопухали від Абсолюта і Хеннесі.
показати весь коментар
27.10.2022 15:34 Відповісти
зарікалася Свиня гімна не їсти...
показати весь коментар
27.10.2022 15:35 Відповісти
Пусть стекломой оркам выдают иначе протрезвеют и замерзнут.
показати весь коментар
27.10.2022 15:35 Відповісти
А нафіга їм забороняти? Наоборот - нехай п'ють... І чим більше тим краще. Нашим легше бити буде.
показати весь коментар
27.10.2022 15:35 Відповісти
Воно і правильно! Кацапи не звикли до якісного алкоголю! Тому можуть бути непередбачувані наслідки!
показати весь коментар
27.10.2022 15:39 Відповісти
Сметут с полок стекломой
показати весь коментар
27.10.2022 15:40 Відповісти
Це ж геноцид!
показати весь коментар
27.10.2022 15:40 Відповісти
Тотальная русохвобия
показати весь коментар
27.10.2022 15:44 Відповісти
смешно...
показати весь коментар
27.10.2022 15:44 Відповісти
Це справжня русофобія ...
показати весь коментар
27.10.2022 15:45 Відповісти
А аптеки зачем ? Главное не подсказывать оркам, что украинский глід это кацапский боярышник
показати весь коментар
27.10.2022 15:46 Відповісти
Тю, так вони наших змушуватимуть купувати їм...
показати весь коментар
27.10.2022 15:54 Відповісти
Гетьманцев заборонив?
показати весь коментар
27.10.2022 15:56 Відповісти
справжній геноцид руських
показати весь коментар
27.10.2022 16:27 Відповісти
а метил - не заборонено же!
показати весь коментар
27.10.2022 16:34 Відповісти
 
 