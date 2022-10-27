​Арештовано нерухомість підприємств на понад 60 млн грн, власниками яких є громадяни РФ, - Офіс Генпрокурора

Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Під арешт потрапили нежитлові приміщення комерційного призначення та цілісний майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв. м. Загальна сума арештованого майна становить понад 60 млн грн. Наразі триває передача арештованого майна в управління АРМА.



Центральна окружна прокуратура міста Дніпра здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).



За даними слідства, юридичні особи дніпровських ТОВ тісно співпрацювали з державою-агресором. Їхні власники – двоє резидентів РФ, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Прибуток від господарської діяльності вони отримують в Україні та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну.

Також читайте: Суд арештував майно та корпоративні права на майже 40 млн грн харківського підприємства з російськими засновниками