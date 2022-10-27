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Новини Агресія Росії проти України Війна
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​Арештовано нерухомість підприємств на понад 60 млн грн, власниками яких є громадяни РФ, - Офіс Генпрокурора

суд

Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Під арешт потрапили нежитлові приміщення комерційного призначення та цілісний майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв. м. Загальна сума арештованого майна становить понад 60 млн грн. Наразі триває передача арештованого майна в управління АРМА.

Центральна окружна прокуратура міста Дніпра здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, юридичні особи дніпровських ТОВ тісно співпрацювали з державою-агресором. Їхні власники – двоє резидентів РФ, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Прибуток від господарської діяльності вони отримують в Україні та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну.

Також читайте: Суд арештував майно та корпоративні права на майже 40 млн грн харківського підприємства з російськими засновниками

Автор: 

арешт майна (349) Офіс Генпрокурора (3247)


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😀😀😀це дуже багато
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27.10.2022 15:30 Відповісти
а як там справа з оушен плазою, яка коштує півмільярда? Чи вже домовилися з власником про відкат для Zeкоманди?!
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27.10.2022 15:33 Відповісти
як це працює на фронт, а ніяк, тільки на кишеню влади.
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27.10.2022 15:36 Відповісти
По даним Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів станом на 01.09.2022 ЖОДЕН російський актив не пройшов юридичної процедури конфіскації. В Результаті затримки процедури втрачено більше половини активів.
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27.10.2022 15:46 Відповісти
Два міліона евро? Там сотні міліардів. Напевно за все інше боневтік влаштував торги - ген.прокурор - 200відсотковий зеленського. Мразота.
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27.10.2022 15:58 Відповісти
А як з акціями улюбленого каналу зеДебілів?
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27.10.2022 17:39 Відповісти
Показушні копійки.
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27.10.2022 20:39 Відповісти
Арештовано не конфісковано. А конфіскації, як показує практика, не буде.
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27.10.2022 23:42 Відповісти
 
 