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У Бахмуті закрили останній супермаркет, аптеки та продуктові магазини працюють до 13 години

магазин,бахмут

Станом на 26 жовтня у Бахмуті продуктові магазини та аптеки працюють в обмеженому режимі, зокрема більшість до 13:00.

Про це повідомляє Бахмутська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"На все місто залишилося 13 невеликих магазинів, у яких можна купити як продовольчі, так і непродовольчі товари. Ось перелік магазинів та їх асортимент", - повідомили у міськраді. 

Всі аптеки, які ще працюють у місті, оголосили про режим роботи до 13 годин. 

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Автор: 

Бахмут (1560)


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Боже, допоможi украïнським захисникам.
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27.10.2022 15:56 Відповісти
Невже готуються здати ворогу?
Так же позавчора почали відсувати лінію фронту від міста!
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27.10.2022 16:28 Відповісти
Про відсування лінії фронту була трошки недостовірна інформація. Там зараз дуже запелі боі, і нажаль втрати з обох сторін, не тількі у рашистів.
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27.10.2022 16:31 Відповісти
Все може бути. Мабуть Генштаб щось замислив, бо по місту постійно б'ють гармати, ракети, "Гради", "Смерчі". Я думаю, що далі Бахмута ворога не пропустять, хоча ворог там зібрав остатки еліт.
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27.10.2022 16:33 Відповісти
" Я думаю, що далі Бахмута ворога не пропустять" --- з чого це? кацапи коли концентрують всю свою силу на одному напрямку то вони просто стирають місто з лиця землі завдяки своїй багатократній перевазі в артилерії,рзсо і снарядів,вони 20 випускають ми у відповідь 2, вони так захопили Словянськ,Лисичанськ і тепер Бахмут намагаються,і поки у нас не буде хоча б менш більш паритет в артилерії і ***********,хоча б 100 на 50 в їх користь тоді можна буде ще щось говорити
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27.10.2022 16:40 Відповісти
Словянськ з 2014 не окупований
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27.10.2022 17:19 Відповісти
Сєверодонецьк мав на увазі,помилився
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27.10.2022 17:21 Відповісти
При низькій мобільності ворогу цим потрібно користуватись: відступати а потім по бокам/тилам швиденько вирізати. Тому здача якогось міста начебто не проблема, але... Дуже не очеться нелюдей пускати до стражденних наших людей...
Також ідеологічно - будь яка "здача" - підсилює москалів...

Національна влада, ау, ти де? ...
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27.10.2022 17:10 Відповісти
 
 