У Бахмуті закрили останній супермаркет, аптеки та продуктові магазини працюють до 13 години
Станом на 26 жовтня у Бахмуті продуктові магазини та аптеки працюють в обмеженому режимі, зокрема більшість до 13:00.
Про це повідомляє Бахмутська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"На все місто залишилося 13 невеликих магазинів, у яких можна купити як продовольчі, так і непродовольчі товари. Ось перелік магазинів та їх асортимент", - повідомили у міськраді.
Всі аптеки, які ще працюють у місті, оголосили про режим роботи до 13 годин.
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