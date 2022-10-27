У Бахмуті закрили останній супермаркет, аптеки та продуктові магазини працюють до 13 години

Станом на 26 жовтня у Бахмуті продуктові магазини та аптеки працюють в обмеженому режимі, зокрема більшість до 13:00.

Про це повідомляє Бахмутська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"На все місто залишилося 13 невеликих магазинів, у яких можна купити як продовольчі, так і непродовольчі товари. Ось перелік магазинів та їх асортимент", - повідомили у міськраді.

Всі аптеки, які ще працюють у місті, оголосили про режим роботи до 13 годин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із "Градів", - Нацполіція. ФОТОрепортаж